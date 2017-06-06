Камо грядеши? (в цифрах)

Думки про те, що в країні назріли проблеми зі зростанням виробництва промислової продукції, і ми втрачаємо реальні доходи до бюджету, підтверджуються. 31 травня на засіданні Кабміну були скореговані макроекономічні показники економічного та соціального розвитку на 2017 рік.





Показник зростання ВВП у 2017 році знижено з 3% до 1,8% (за песимістичним сценарієм розвитку було 1,5%). Основними причинами погіршення ситуації названо блокаду Донбасу та втрату підприємств на неконтрольованих територіях, тобто втрату значного економічного потенціалу.





Далі – скореговано, тобто підвищено показник інфляції споживчих цін з 8,1% до 11,2% (за песимістичним сценарієм було 10,3%). Основною причиною названо зростання мінімальної заробітної плати. До речі, МВФ прогнозує цей показник на рівні 11,5%. Можна лише уявити, яким це викликом стане для нашої країни, в якій 60% бідного населення. Очевидно, що для стабілізації ситуації потрібні зміни до бюджету та підвищення соціальних стандартів.





На тому ж засіданні Кабміну було затверджено прогноз економічного і соціального розвитку на 2018-2020 роки. Як заявлялося, прогноз був розроблений за трьома сценаріями. За базовим сценарієм, щодо якого досягнуто розуміння з МВФ, зростання ВВП у 2018 році прогнозується на рівні 3%, у 2019 – 3,6%, у 2020 – 4%. Рівень інфляції споживчих цін у 2018 році має бути на рівні 7%, у 2019 – 5,9% у 2020 – 5%. Рівень безробіття за методологією МОП у 2018 році прогнозується на рівні 9,1%, у 2019 – 8,9%, у 2020 – 8,5%. При чому прогнозні показники інфляції та безробіття на 2018-2019 роки вищі ніж за песимістичним сценарієм ті, що були затверджені постановою КМУ від 01.07.2016 року №399.





Насправді всі розуміють – щоб досягти зростання ВВП, задекларованого на 2018-2020 роки, 2017 рік має бути вирішальним щодо впровадження реформ розвитку реального сектору економіки та переходу від сировинно-аграрної моделі розвитку країни на таку, яка б дозволила розвивати виробництво продукції з високою доданою вартістю. Однак поки що, у середині року, передумов для цього, на жаль, немає.



