О важности сохранения правоохранительной функции таможни в Украине

Курс на ликвидацию таможни в Украине продолжат воплощать руками МВФ. Пункты об объединении налоговой и таможни в одно юридическое лицо появились в тексте последнего обновленного Меморандума с Фондом. Насколько мне известно, эти предложения были инициированы самой фискальной службой и выдаются международным кредиторам за «решающий» фактор, который якобы поможет украинской стороне лучше администрировать налоги. Фактически ради 1$ млрд подписанты Меморандума выразили готовность окончательно развалить украинскую таможню. Орган, который обеспечил поступление в бюджет более 9$ млрд в 2016 году. А кто в таком случае будет выполнять правоохранительную функцию - остается под вопросом. Ведь, таможенная служба Украины – это не только сбор платежей, как представляется большинству ныне власть имущих, это и контроль транспорта, и борьба с контрабандой, и много других функций, которые просто вымрут вместе с ликвидацией таможни, а также прекращением ее в «сервисную службу».

Правоохранительная функция

«Сервисная служба» - это вымысел тех же авторов, что в свое время придумали Министерство доходов и сборов. Если мы вспомним, что Минздох создавался с целью аккумуляции власти и ресурсов в одних руках, то сегодня этот курс продолжается — уничтожить таможню, чтобы выбросить этот ресурс из политических договоренностей.

Все товары и транспортные средства подлежат таможенному контролю — это слова из Таможенного кодекса. Каким будет этот контроль: тотальным или наоборот необязательным, зависит от ступени развития, на которой находится таможенная система государства на определенном этапе.

В развитых европейских странах Вы, безусловно, не встретите таможенных инспекторов, которые Вас будут «стопорить» в аэропорту и, выражаясь корректно, «поддавать углубленному таможенному досмотру». Там контроль более аналитический. В США же прохождение контроля в аэропорту как раз не самое простое — абсолютно все заполняют декларацию, прямо в зале работают служебные собаки, однако с учетом имеющейся информации инспектора могут пригласить с багажом для более тщательного контроля.

Правоохранительная функция таможни в Украине уже несколько лет неустанно деградирует. Простой пример, не так давно я недавно писал о канале поставки гашиша через территорию Украины. Отсутствие реакции со стороны ГФС на эти факты говорит, в том числе, об институциональной неготовности фискальной службы отвечать на такие вызовы.

Кроме того, в законе об оперативно-розыскной деятельности в свое время была внесена норма, позволяющая проводить ОРД подразделениями Гостаможслужбы по борьбе с контрабандой. Эта норма на сегодняшний день мертва — ОРД есть только у налоговой милиции. Да и это противоестественно — бороться с контрабандой наркотиков и оружия подразделениями налогового направления. Абсурд!

Если взять уголовные дела о контрабанде, в том числе и наркотиков, то из 100 производств, возбужденных ГФС, только 1 заканчивается обвинительным приговором. Что касается административных дел, то тенденция такая, что чем выше стоимость предмета правонарушения, тем выше вероятность того, что нарушитель не понесет наказания.

Можно наблюдать, что смежные службы, например, Служба безопасности Украины, довольно часто задерживает наркотические средства и другие предметы контрабанды. И их работа в этом направлении гораздо эффективней. Хотя у таможни в свое время были все ресурсы для результативного отслеживания наркотрафика: это и обмен информацией в рамках правоохранительной компьютерной сети CEN, Интерпола, а также информационной системы Balkan-Info, которая включает сведения о перемещении наркотиков по «Шелковому пути». Однако я не уверен, что сегодня даже эти ресурсы эффективно используются.

Кроме того, сохраняется тенденция к увеличению нагрузки таможни по несвойственным функциям: переписка с гражданами и другими департаментами, формирование и анализ отчетности (а это как раз можно делать, имея необходимые программные комплексы, а не вручную, как это делается сейчас).

Вместо того, чтобы анализировать оперативную обстановку и раскрывать масштабные схемы незаконного перемещения товаров, сотрудники правоохранительного таможенного блока ГФС по сути воспроизводят бюрократию. Но это не оттого, что такие-сякие работники – система больна!

Вследствие объединения налоговой и таможни под эгидой ГФС, правоохранительная функция таможни атрофировалась, а кадровый потенциал был утрачен. Конечно, это все происходит с ведома и при полном попустительстве руководства фискальной службы. А может даже и по непосредственной указке.

«Дырявые» границы

То же можно сказать о контрабанде леса, янтаря, товаров широкого потребления. Сегодня вопрос обустройства границ Украины очень важен для сохранения и качественного выполнения правоохранительной функции таможни. Начиная с технического обеспечения пунктов пропуска и заканчивая вопросом демаркации границ. Ведь сегодня товары перемещаются с нарушением таможенных правил «по зеленой границе» не только на восточном направлении, но и на границе с ЕС. Особенно сигареты. Что касательно вывоза украинских природных ресурсов, то этот вопрос напрямую связан с коррумпированностью сотрудников таможни и покрывающих их силовиков. Противодействовать контрабанде вообще нужно неразрывно с преодолением коррупциогенных факторов.

Достаточно остро стоит и вопрос по поводу обмена информацией о перемещаемых через границу товарах между таможнями Украины и других государств. Особенно это касается границы со странами ЕС, поскольку оттуда незаконно ввозятся товары с высокой добавленной стоимостью. Тем более что внедрение такого обмена предусмотрено Соглашением об Ассоциации с ЕС. Однако судя по тому, как продвигается хотя бы процесс присоединения к общей транзитной процедуре с ЕС, то можно сделать вывод: для руководства ГФС это вопрос непрофильный и не первостепенный.

Будущее правоохранительного блока

Во-первых, необходимы организационные и структурные изменения. Я уже говорил о необходимости структурной автономии таможенной составляющей. Представьте себе, что формируется оперативное мероприятие по противодействию нарушению таможенных правил. Пока приказ на командировку согласуется всеми департаментами (даже непрофильными, которые вообще никакого отношения не имеют к таможенному делу), потенциальные нарушители и их сообщники уже в курсе всех инициатив и заметают следы.

Кроме того, должна быть функциональная автономия и управленческая вертикаль: правоохранительные подразделения на местах – департамент – курирующий заместитель главы ГФС.

Во-вторых, правовой статус сотрудников подразделений по борьбе с контрабандой. Очень тяжело противодействовать нарушителям, когда у тебя правовой статус чуть выше, чем никакой. Я считаю, что это искусственно созданная ситуация, чтобы усилить другие подразделения фискальной службы. Кроме этого, не используется колоссальный ресурс, предоставленный законом об оперативно-розыскной деятельности.

Третье – кадровое наполнение. Опять возвращаемся к вопросу мотивации сотрудников. Только по сравнению с инспектором, который осуществляет таможенный контроль, сотрудник правоохранительного блока еще должен быть готов применить физическую силу, спецсредства, а иногда и оружие. И противостоять не только коррупционным соблазнам, но и психологическому и физическому давлению со стороны криминалитета.

Четвертое – материальные ресурсы. Без денег все разговоры о какой-либо реформе таможенной системы Украины останутся пустыми. Нам нужна полнейшая модернизация. Ведь таможня, по сути, создавалась в середине-конце 90-х годов и поддерживалась все эти годы на плаву. Но особых вливаний из бюджета почти не было (100 млн. грн. в 2012 году и в преддверие Евро-2012). Выручала международная техническая помощь и какие-то точечные инфраструктурные проекты.

За это время пришло в упадок даже то, что было: например, из 300 кинологических команд осталось только 100.

Президент недавно сказал, что в службе фискальных расследований должны работать не накачанные парни, а «ботаны» в белых воротничках. Что касаемо правоохранительного блока таможни, я бы сказал, что все должно строиться на аналитике – это, безусловно. Но накачанные парни нужны не меньше. Контрабандисты — это тоже, знаете ли, не всегда мальчики в костюмах с галстуками. А с учетом сегодняшней криминогенной ситуации и наличия массово боевого оружия на руках, мы должны кардинально по-другому взглянуть на функции таможни. В таможенной службе США, к примеру, у каждого аналитика при себе пистолет, а также оружейный стенд в рабочем кабинете на несколько человек.

В работу правоохранительного блока таможни Украины нужно вдохнуть новую жизнь. Конечно, это не будет возможно без кадровых перестановок. Нужен руководитель, который сможет вдохновить коллектив, заручиться их поддержкой, суметь выстроить внешние коммуникации. Но одной сменой табличек на кабинете тоже не обойтись. Должна быть по-другому выстроена система взаимодействия с правоохранительными органами, в частности со Службой безопасности. Кроме того, есть колоссальный ресурс обмена информацией с международными организациями, а также с правоохранительными структурами США: DEA, ICE, CBP и так далее. Только в комплексе все эти мероприятия дадут результат.