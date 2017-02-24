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Как под носом у ГФС в Украине возник международный канал наркотрафика
24.02.2017 10:06
Еще в прошлом году я обратил внимание на задержание крупной партии наркотиков российскими таможенниками. 16 декабря 2016 года на пункте пропуска «Новые Юрковичи» российская таможня изъяла у гражданина Украины свыше 100 килограмм гашиша. Примечательно, что эту достаточно крупную партию гашиша смогли беспрепятственно вывезти с территории Украины, а попались контрабандисты уже по другую сторону границы. А вот совсем недавно появилась информация, о задержании уже польскими пограничниками 250 килограмм гашиша, который, правда, только пытались провезти через украинско-польскую границу наши сограждане на люксовых авто.
Последние задержания и количество наркотиков, которые пытаются перевезти как в Украину, так и вывезти с нашей территории, а также их происхождение, говорит о том, что прямо под носом у Госфискальной службы «нарисовался» международный канал контрабанды гашиша.
Но обо всем по порядку. Итак, если посмотреть на тенденции в мире, о которых не хочет знать ГФС, которая сервисная служба и вообще-то наполняет бюджет, я бы отметил несколько из них. Первая из них – это изменения в структуре рынка наркоторговли в мире.
Изменения в структуре наркоторговли в мире
На этом осатновлюсь более детально и отмечу, что большинство данных на эту тему находится в открытых источниках. Так, в октябре 2016 года Управление ООН по борьбе с наркотиками (UNODC) опубликовало доклад «Обзор производства опиума в Афганистане», согласно которому в 2016 году в сравнении с 2015 г производство опиума в Афганистане выросло в полтора раза. В 2016 году было произведено 4,8 тыс. тонн опиума (в 2015 г – 3,3 тыс. т).
Согласно Всемирному докладу о наркотиках 2016 за последние годы наблюдается рост потребления героина в Северной Америке и Африке. Причем, интересная деталь – рост потребления героина в Северной Америке с Афганистаном связан довольно опосредованно.
Дело в том, некоторые штаты США легализовали употребление марихуаны, тем самым сильно пошатнув прибыль мексиканских наркокартелей, которые контролировали конечную доставку марихуаны и колумбийского кокаина в США. Именно мексиканские наркосиндикаты активно вытесняют колумбийские и доминиканские картели из США.
«Мексиканцы» очень быстро переориентировались с контрабанды марихуаны на поставку в США других видов наркотиков, таких, как например героин и метамфетамин. С чем сегодня продолжают бороться правоохранители Мексики и США. Имея свои плантации и нарколаборатории, мексиканские наркокартели довели чистоту героина до 90%, за что тот получил название «белый героин», в отличие от 40%-го афганского, так называемого «черного». При этом увеличение предложения обвалило цену на «черном рынке» США с 200 до 80 долларов за грамм. Управление по борьбе с наркотиками США в своем докладе « DEA: 2015 National Drug Threat Assessment Summary» говорит о том, что азиатский героин стоит около 95 долларов за грамм, в то время как мексиканский — примерно 63 доллара.
Кроме того, ни одна транснациональная наркоорганизация не может тягаться с мексиканскими наркокартелями в плане логистической цепочки. В США орудуют около 33 тысяч уличных банд общей численностью до 1,4 миллионов участников. Банды являют собой низшее звено наркоторговли для больших наркокартелей, и опять же в основном мексиканских. Таким образом мексиканский и южноамериканский героин постепенно вытеснил азиатский.
Также следует отметить, что рынок США характеризуется потреблением именно кокаина как наркотика для богатых и успешных. Объемы потребления кокаина в США оценивают приблизительно в 900 тонн ежегодно. Однако помимо кокаинозависимых и употребляющих марихуану, в Америке есть еще одна категория граждан — это «сидящие» на болеутоляющих, в частности оксиконтине. Именно эту категорию мексиканский наркокартель выбрал своей, скажем так, целевой аудиторией. Вместо таблетки оксиконтина за 30 долларов им предлагается доза героина за 5 «баксов». При том, что правоохранительными органами США ежегодно задерживается около 5 тонн героина, тенденция роста потребления сохраняется.
По поводу контрабанды героина, кстати, по результатам работы ГФС в этом направлении не видно задержаний, при этом «шелковый путь», я подозреваю, никуда не делся. Потеряв рынок США, афганские наркосиндикаты показывают стабильно высокие объемы нелегального экспорта опиатов.
Касательно кокаина Всемирный доклад о наркотиках 2016 говорит об увеличении площадей на 10% и увеличение потребления. В основном странами Азии и ближним Востоком. Такое переориентирование, скорее всего, связано с развитием китайского рынка и крупных транспортных хабов на Ближнем Востоке, через которые кокаин уже расходится в другие страны.
Это кстати подтверждается и нашими хоть и скудными задержаниями.
Совокупность нескольких факторов, а именно: потеря афганцами былых позиций на американском рынке, одновременно увеличение объемов поставок афганского героина на внешние рынки будет способствовать изменению конфигурации поставок в европейские страны.
Для Украины это тревожный сигнал, поскольку уничтожение инфраструктуры пунктов пропуска на Востоке Украины, а также невыразительные результаты борьбы с наркотрафиком героина (ни одного задержания за 2016 год) со стороны Фискальной службы наводит на мысль о том, что наша страна сохранит статус транзитной территории для "Шелкового пути".
Фактор два – Марокканский гашиш
«Марокканцы» помимо того, что имеют свои «традиционные» рынки сбыта (Испания, Нидерланды, Германия), пытаются отчаянно ворваться на новые рынки, в частности России. Об этом свидетельствуют крупные задержания в 2015 году: эстонской таможней – 782 кг, а также серия задержаний российскими таможенниками, самое крупное из которых – 819 кг гашиша; в 2016 году на границе Эстонии и России задержан мужчина, пытавшийся перевезти 360 кг гашиша.
Кроме того, в 2015 году в России правоохранители задержали пятерых украинцев по обвинению в оптовых поставках гашиша из Марокко через страны ЕС и Украину в Московский регион. Задержание нашего соотечественника российской таможней 16 декабря 2016 года в «Новых Юрковичах», со 100 кг гашиша, о которых я уже говорил, также является частью этой логистической цепочки. А теперь польские пограничники в пункте пропуска на границе с Украиной выявляет 250 килограмм гашиша.
Отсюда можно сделать вывод о том, что работает контрабандный канал, относительно недавний. Гашиш из Марокко ввозится в Испанию, а оттуда почти беспрепятственно до украинско-польской границы.
Скорее всего ГФС не задавалась такими серьезными вопросами, поскольку есть дела и «поважнее», например, задержания товаров народного потребления , коими так гордится фискальная служба.
Украинский путь
Транзит наркотиков через украинскую территорию – это не миф и не шутки, а очень серьезный вопрос. Следует также отметить, что контрабанда наркотиков имеет характер как транзитного перемещения, так и с целью реализации и потребления уже в Украине. К большому сожалению, за последние годы Украина приобрела признаки страны-потребителя наркотиков. При этом, происходит так называемая «европеизация» ассортимента наркотиков – популяризация амфетаминов, ЛСД, кокаина и других.
К сожалению, не припомню ни одного задержания гашиша украинскими таможенниками за последнее время. Если подытожить результаты работы ГФС в этом направлении, то мы увидим, что за весь 2016 год по сути было выявлено 12 кг кокаина и 50 кг каннабиса. Что – мизер в масштабах рынка.
У правоохранителей есть негласная арифметика – органы при нормальной работе способны задержать лишь 10% от объемов поставки наркотиков. Этим же показателем измеряется и объемы рынка во всем мире. Я сомневаюсь, что 12 кг кокаина и 50 кг каннабиса это те самые 10% от украинского наркотрафика. Больше похоже на яркие вспышки работы таможенников-энтузиастов.
Однако Фискальная служба к этой ситуации относится особенно спокойно: правоохранительный блок таможни даже в том виде, в котором он был в Гостаможслужбе, ныне не существует. Специалистов нет, кинологическое направление в упадке, обмен информацией с международными организациями отсутствует.
Не припомню и дельных предложений для решения этой проблемы от профильных руководителей департаментов, ни тем более - от руководства ГФС, или от народных депутатов, которые регулярно "обеспокоены" ситуацией на таможне.
У меня есть встречное предложение: раз уж Соединенные Штаты Америки играют весомую роль во всем мире и в Украине в частности, а специалисты СВР были в нашей стране, изучая состояние дел, неужели нельзя было поднять вопрос об информационном сотрудничестве?! У многих органов (DEA, CBP, ICE, FBI) есть массивы информации, которые могли бы помочь в раскрытии тех или иных схем. Если хорошо попросить, и американские коллеги будут уверены, что эта информация попадет в надежные руки, это существенно могло бы помочь в борьбе с наркотрафиком через украинскую территорию. В этом заинтересованы все стороны.
Бороться с наркотрафиком через территорию Украины можно и нужно. Перекрыть канал контрабанды наркотиков можно лишь увеличив издержки наркокартеля. Для этого таможня и правоохранительные органы должны работать более эффективно: регулярно задерживать грузы, изымать и уничтожать наркотики, создавать условия, невыгодные для контрабандистов, в таком случае они начнут искать другие маршруты для транзита.
Бездействие ГФС и
деградация правоохранительной функции таможни
в перспективе может привести к
плачевным последствиям. К тому, что
наркокартели
будут рассматривать нашу страну (а может уже рассматривают) как территорию с либеральным
для провоза наркотиков режимом.
Надо
использовать транзитный потенциал нашей страны для перевозки легальных грузов,
а не создавать благоприятные условия для транзита наркотиков. С таким подходом
нам Украине точно никогда не стать частью европейского сообщества.
теги: Владимир Орлов, Володимир Орлов, таможня, ГФС, наркотики, наркотрафик
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