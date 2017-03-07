У ребенка к маме тысяча вопросов, а к папе только один: «Где мама?»

В Германии родители, воспитывающие детей, поддерживаются государством – говорится в статье «Что с декретным отпуском и выплатами в Германии» - опубликованной в HYSER . Важнейшие предложения здесь — родительское пособие и декретный отпуск.

Родительское пособие

В начале 2017 года в Германии подвели итоги десятилетней программы «Родительские деньги». До начала 2007 года женщина в Германии получала оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком в течение 12 месяцев. В декретный отпуск могли идти как папа, так и мама — на выбор. Находясь в декретном отпуске, родители получали деньги от государства — «пособие по воспитанию». В тот период в декретный отпуск уходили в основном женщины.

«Неправильно это» подумало немецкое правительство и решило изменить ситуацию.

В январе 2007 года министерство по делам семьи, которым тогда руководила нынешний министр обороны Германии, мать семерых детей, Урсула фон дер Ляйн, решила заменить «пособие по воспитанию» на «родительское пособие». Главная цель такого нововведения заключалась в том, чтобы привлечь к воспитанию детей их отцов. Если в декретный отпуск шла только мама, он длился лишь 12 месяцев. Если же к воспитательному процессу подключался папа, то декретный отпуск продлевался на 2 месяца и в общей сложности составлял 14 месяцев.

Декретный отпуск

В Германии продолжительность декретного отпуска составляет 3 года. Декретный отпуск могут взять матери, отцы или оба родителя вместе. В течение декретного отпуска один из родителей (тот, кто ухаживает за ребенком) получает от государства от 65% до 100% своего заработка за 12 месяцев, предшествовавших декрету. 100% в первые 14 недель декретного отпуска и 65% от дохода — начиная с 15-й недели. Пособие по уходу за ребенком в течение двух лет с момента рождения ребенка выплачивает работодатель. При этом установлен минимум – 300 евро в месяц и максимум – 1800 евро.

При рождении двойни, тройни и т.д. дополнительно на каждого ребенка до 14 месяцев выплачивается пособие в размере 300 евро. Медицинские услуги в Германии покрывает страховка, которую надо оплачивать в обязательном порядке. В месяц на это в среднем уходит не менее 220 евро.

Новая программа дала свои плоды. Если в 2005 году только 3% пап соглашались на краткосрочный отпуск по уходу за ребенком, то в 2010 году уже каждый четвертый, а в 2015 году каждый третий папа уходил в декретный отпуск. В некоторых городах, например в Йене, до 60% пап временно уходили с работы, чтобы воспитывать сына или дочь. В некоторых городах этот показатель составил всего 12%. По времени декретный отпуск мужчин в среднем по стране был 3,7 месяца. Однако увеличение срока декретных отпусков привело к увеличению расходов государства на «пособия для родителей». Так, до введения данного пособия, Германия тратила ежегодно в среднем 2 миллиарда евро на «пособия по воспитанию», после нововведения затраты значительно выросли. В 2008 году этот показатель составил 4 миллиарда евро, а в 2015 году — уже 5.85 миллиарда евро. Рождаемость за период с 2008 года по 2014 год также увеличилась на 4,7%. Это стало ответом на шутливое замечание бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на вопрос о том, почему в Германии низкая рождаемость? Он отвечал, что правительство все делает для того, чтобы повысить этот показатель, но «средства производства»находятся у родителей.

Что в других странах?

Во всем мире мамы имеют возможность пойти в декретный отпуск по уходу за ребенком. В одних странах он дольше по продолжительности, в других короче. Только две страны сегодня не предоставляют выплат по уходу за ребенком – это США и Папуа Новая Гвинея. Всего в трех штатах – Калифорнии, Нью-Джерси и Вашингтоне – отпуск по беременности и родам оплачивается. В остальных случаях американские мамы могут рассчитывать только на 12 недель неоплачиваемого отпуска по беременности и родам при условии, что они работают в крупной компании и трудятся там как минимум год.

Издание Independent совместно со Statista опубликовали инфографику, которая показывает общее количество недель оплачиваемого отпуска предоставляемого матерям в четырнадцати странах.

Как видно из диаграммы, мамы англоязычных стран могут только позавидовать мамам в других странах мира.

