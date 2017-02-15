Меркель, Юнкер, Верхофстадт – есть ли будущее у ЕС?

У Европейского Сообщества есть сторонники и противники. Противники есть как за его пределами, к ним относят Трампа и Путина, так и внутри него, такие, например, как Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции. Сейчас перед ЕС стоит вопрос: выход Великобритании из ЕС – это первая ласточка, первый звоночек, говорящие о начале распада или это исключение из правил и урок, из которого всем надо сделать выводы? То есть, есть ли будущее у ЕС?

Когда Председателя Европейской комиссии, Жана-Клода Юнкера спросили об этом во время его интервью немецкому радио: «Господин Юнкер, давайте начнем наше интервью не с общих стенаний о различных кризисах ЕС, а о его будущем».

«Лучше не надо, лучше не надо » - дважды ответил Юнкер.

Этот ответ лучше всего говорит о том, что на повестке дня сегодня стоит вопрос о дальнейшем существовании ЕС.

Одним из серьезных индикаторов говорящих о центробежных силах в ЕС, говорит хотя бы такой факт. Вольфганг Ишингер Wolfgang Ischinger – немецкий дипломат, председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности отметил такой тревожный сигнал. В Мюнхене во время международных конференций по безопасности доходило до того, что некоторые руководители стран ЕС не хотели сидеть рядом на одном подиуме с представителями других стран ЕС. Раньше такое наблюдалось только во взаимоотношениях арабов и израильтян.

Все это является свидетельством того, что многие члены ЕС по разному видят задачи и цели этой организации. Так Польшу в первую очередь интересует проблема обороны Европы и менее экономика. Германию, наоборот, больше волнуют экономические вопросы Европейского Содружества. Поэтому, на встрече высшего руководства ЕС на Мальте, канцлер Германии Ангела Меркель, отмечая «дух единения» европейских стран, не исключила в дальнейшем возможности, для стран входящих в ЕС, политики разных скоростей. Суть такого похода заключается в том, что определенные страны по определенным вопросам могут сотрудничать более тесно друг с другом, в то время как другие не хотят делать этого. В пример ставится зона евро, в которую не входят некоторые члены ЕС.

В связи с этим и возникает вопрос: что же нужно, больше Европы или меньше Европы? Это зависит от того что иметь в виду, говорит Ги Верхофстадт, бывший премьер-министр Бельгии. Если речь идет об европейской бюрократии и зарегулированности, то меньше Европы, а если о ключевых проблемах ЕС , то больше Европы. «Нам нужно меньше европейской бюрократии и регулирования. Нам непременно нужно уменьшить Европейскую комиссию. Это безумие, иметь 28 комиссаров ЕС, которые не знают, что они должны делать и поэтому плодят ненужные регулирования.

12 комиссаров ЕС полностью достаточно. Они должны сосредоточиться на существенном. С другой стороны, нам нужно больше Европы в ключевых областях политики ».

Что такое бюрократия по европейски, а это стало одним из аргументов сторонников Брэксита во время проходившей кампании в Великобритании по этому вопросу, говорит следующее.

В ЕС более 4000!!! служащих получают зарплату выше чем канцлер Германии Ангела Меркель. Каждая страна имеет в комиссии своего представителя. Его зарплата — 300 тысяч евро в год. Кроме того, ему предоставляется пять помощников, автомобиль, за аренду которого платят 2000 евро в месяц, и водитель. Всем депутатам ЕС, если они переехали с семьей в Брюссель для выполнения своих обязанностей, дополнительно на учебу ребенка дается 330 евро ежемесячно и от 200 до 517 евро, в зависимости от зарплаты, на содержание жилья. Кроме того, если вы живете на расстоянии 251 -600 километров от Брюсселя, вам положено к отпуску дополнительно два дня. Если более двух тысяч километров, то 6 дней. Для сотрудников Португалии и Греции дополнительно дается 45 дней отдыха. И последнее. В ЕС даже свое налогообложение. Так, представитель Германии в ЕС, получающий 300 000 евро, платит подоходный налог в размере 25%. В Германии ему пришлось бы заплатить 39%.

К ключевым областям политики Ги Ферховстадт относит защиту границ Европейского Содружества: «США тратят 32 миллиарда долларов на управление границами. Бюджет европейцев по контролю за границами приблизительно 254 миллионов евро. При таких расходах нельзя защитить европейские границы».

И в свете последних событий, оборону. Об этом же говорит и Юнкер. Американцы тратят на оборону 600 миллиардов евро, ЕС от 250 до 300 миллиардов евро, то есть половину от расходов США, а вот эффективность европейцев в этом вопросе по отношению к американцам равна 15 процентам.

Поэтому, говорит Юнкер, если, например, Польша и Венгрия не хотят того же к чему стремятся Германия и Франция, ничего страшного. Но при этом по основополагающим вопросам должен быть все-таки выработан консенсус.

А Ги Ферховстадт предлагает европейцам, которые все чаще говорят о возведении все новых границ, учиться кое-чему у Индии, где проживают 2000 этнических групп, говорящих на 20 языках.