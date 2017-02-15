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Меркель, Юнкер, Верхофстадт – есть ли будущее у ЕС?
15.02.2017 14:38
У Европейского Сообщества есть сторонники и
противники. Противники есть как за его
пределами, к ним относят Трампа и Путина,
так и внутри него, такие, например, как Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции. Сейчас перед ЕС стоит вопрос: выход Великобритании из ЕС – это первая ласточка, первый звоночек,
говорящие о начале распада или это исключение из правил и урок,
из которого всем надо сделать выводы? То есть, есть ли будущее у ЕС?
Когда Председателя Европейской комиссии, Жана-Клода
Юнкера спросили об этом во время его интервью
немецкому радио: «Господин Юнкер, давайте начнем наше интервью
не с общих стенаний о различных кризисах ЕС, а о
его будущем».
«Лучше не надо, лучше не надо
» - дважды ответил Юнкер.
Этот ответ
лучше всего говорит о том, что на повестке дня сегодня стоит вопрос
о дальнейшем существовании ЕС.
Одним из серьезных индикаторов
говорящих о центробежных силах в ЕС, говорит хотя бы такой факт. Вольфганг Ишингер Wolfgang
Ischinger – немецкий дипломат, председатель ежегодной Мюнхенской
международной конференции по безопасности отметил
такой тревожный сигнал. В Мюнхене во время международных конференций по безопасности доходило до того, что некоторые руководители стран ЕС не хотели сидеть рядом на одном подиуме с представителями других
стран ЕС. Раньше такое наблюдалось
только во
взаимоотношениях арабов и израильтян.
Все это
является свидетельством того, что многие члены ЕС по разному видят задачи и
цели этой организации. Так Польшу в первую очередь интересует проблема обороны Европы и менее экономика.
Германию, наоборот, больше волнуют экономические вопросы
Европейского Содружества. Поэтому, на встрече высшего руководства ЕС на Мальте,
канцлер Германии Ангела Меркель, отмечая «дух единения» европейских стран, не исключила в дальнейшем возможности, для стран входящих в ЕС, политики разных скоростей. Суть такого
похода заключается в том, что определенные страны по определенным вопросам
могут сотрудничать более тесно друг с другом, в то время как другие не хотят
делать этого. В пример ставится зона евро,
в которую не входят некоторые члены ЕС.
В связи с
этим и возникает вопрос: что же нужно, больше Европы или меньше Европы? Это зависит от того что иметь в виду, говорит
Ги Верхофстадт, бывший
премьер-министр Бельгии. Если речь идет об европейской бюрократии и зарегулированности,
то меньше Европы, а если о ключевых проблемах ЕС , то
больше Европы. «Нам нужно меньше
европейской бюрократии и регулирования.
Нам непременно нужно уменьшить
Европейскую комиссию. Это безумие, иметь 28 комиссаров ЕС, которые не знают, что они должны делать и поэтому плодят ненужные регулирования.
12 комиссаров ЕС полностью
достаточно. Они должны сосредоточиться на существенном. С другой стороны, нам
нужно больше Европы в ключевых областях политики
».
Что такое
бюрократия по европейски, а это стало одним из аргументов сторонников Брэксита во время проходившей кампании в Великобритании по этому
вопросу, говорит следующее.
В ЕС
более 4000!!! служащих получают зарплату выше чем канцлер Германии Ангела Меркель. Каждая страна имеет в комиссии своего
представителя. Его зарплата — 300
тысяч евро в год. Кроме того, ему предоставляется пять помощников, автомобиль, за аренду которого платят 2000
евро в месяц, и водитель. Всем депутатам
ЕС, если они переехали с семьей
в Брюссель для выполнения своих
обязанностей, дополнительно на учебу
ребенка дается 330 евро ежемесячно и от 200 до 517 евро, в зависимости от зарплаты,
на содержание жилья. Кроме того, если вы живете на расстоянии 251 -600 километров от Брюсселя, вам
положено к отпуску дополнительно два дня. Если более двух тысяч километров, то 6 дней. Для сотрудников Португалии и
Греции дополнительно дается 45 дней
отдыха. И последнее. В ЕС даже свое налогообложение. Так, представитель Германии в ЕС, получающий
300 000 евро, платит подоходный налог в размере 25%.
В Германии ему пришлось бы заплатить 39%.
К ключевым
областям политики Ги Ферховстадт
относит защиту границ Европейского Содружества: «США
тратят 32
миллиарда долларов на управление границами.
Бюджет европейцев по контролю за границами
приблизительно 254 миллионов евро. При таких расходах нельзя защитить европейские
границы».
И в свете
последних событий, оборону. Об этом же
говорит и Юнкер. Американцы тратят на
оборону 600 миллиардов евро, ЕС от 250 до 300
миллиардов евро, то есть половину от расходов США, а вот эффективность европейцев
в этом вопросе по отношению к
американцам равна 15 процентам.
Поэтому,
говорит Юнкер, если, например, Польша и Венгрия не хотят того же к чему
стремятся Германия и Франция, ничего страшного. Но при этом по основополагающим
вопросам должен быть все-таки выработан консенсус.
А Ги Ферховстадт предлагает европейцам, которые все чаще
говорят о возведении все новых границ, учиться
кое-чему у Индии, где
проживают 2000 этнических групп,
говорящих на 20 языках.
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