Как премьеры и президенты американского дворника рассмешили

В Австралии бунт. По требованию сената, руководитель австралийской почты Ахмед Фахур Ahmed Fahour, должен опубликовать размер своей зарплаты. Австралийская газета Sydney Morning Herald, написала о том, что зарплата главы австралийской почты составила в 2016 году 4.4 миллиона австралийских долларов плюс бонусы в размере 1.2 миллиона австралийских долларов (соотношение австралийского доллара и доллара США: 1 AUD = 0.7624 USD). Такими доходами глав компаний на Западе трудно кого-либо удивить, но все дело в том, что австралийская почта является государственной компанией. А высшее лицо в государственной иерархии страны премьер-министр Малькольм Тернбулл Malcolm Turnbull зарабатывает значительно меньше – его годовой доход равен 507.338 австралийских долларов (385 000 долларов США). Премьер-министр признал, что зарплата Ахмеда Фахура высока, но при этом заметил, что решение о том, сколько и кому платить в австралийской почте принимает не правительство, а наблюдательный совет компании. Немецкая SPIEGEL ONLINE замечает, что глава американской почты заработал в прошлом году - 286.137 долларов. Для сравнения также приводится зарплата главы немецкой почты Франка Аппеля Frank Appel, годовой доход которого в 2015 году составил 4.5 миллиона евро, что значительно выше зарплаты канцлера Германии Ангелы Меркель, которая получает в месяц 18 820 евро. При этом делается акцент на то, что немецкая почта не является государственной компанией.

Итак, мы видим, что премьер-министр Австралии хотя и получает значительно меньше чем глава австралийской почты, но в то же время больше чем канцлер Германии Ангела Меркель. Он получает больше чем многие лидеры других государств и даже больше американского дворника, о котором и пойдет ниже речь.

Два года тому назад uk.businessinsider.com опубликовал инфографику зарплат 13 мировых лидеров, из которой видно, что больше премьер-министра Австралии получают только президент США – 400 000 долларов и с большим отрывом премьер-министр Сингапура – 1 700 000 долларов. А вот остальные 11 человек получают значительно меньше не только премьер-министра Австралии, но и американского дворника. Так сколько же зарабатывает этот американский дворник, о котором я постоянно упоминаю?

Лианг Цхао Цханг Liang Zhao Zhang, дворник из Сан-Франциско, заработал в 2015 году 270 000 долларов, что приблизительно в десять раз больше, чем зарабатывают рядовые дворники в США. Некоммерческая организация "Transparent California" опубликовала годовые доходы дворников Сан-Франциско за несколько лет. На первом месте в этом списке идет Лианг Цхао Цханг - $271,243.02. За счет чего же получилась такая большая сумма, ведь основная его зарплата составила $57,945.87? За счет сверхурочных часов, которые в США оплачиваются в полтора, два а иногда и в три раза больше чем обычные часы. Так у Лианга оплата за сверхурочные часы почти в три раза больше чем основная ставка - $162,050.06. Портал "SF-Gate" подсчитал, что он работал по 17 часов в день и его годовая рабочая нагрузка составила 4000 часов, в то время как обычно она равна 2000 часов. Исходя из его общего годового дохода и количества отработанных часов, получается, что он в среднем зарабатывал по 56 долларов в час до вычета налогов.

Тот же портал приводит еще некоторые сравнения. Так офицер полиции при базовой ставке в 96 000 долларов может сверхурочно заработать 170 000 долларов, а работники лифтов и эскалаторов при основной зарплате в 77 000 долларов за сверхурочные получают до 140 000 долларов в год.

Согласно списку "Transparent California", в 2015 году у 49 дворников доход был выше 100 000 долларов, а Лиан7г с 2012 по 2015 год заработал больше 700 000 долларов.

PS. Из жизни . Мне вспомнился такой случай. Одна учительница рассказывала о том, как она в воскресенье пошла с внуком покатать его на лошадке. Когда же она узнала, что час езды на лошадке стоит 100 гривен, то шутя сказала внуку: «Вот видишь, даже лошадка в час зарабатывает больше чем учительница».

Ну, раз уж речь идет о шутках, то еще об одной.

Президент Дональд Трамп сформировал свой кабинет. Министром образования стала Бетси Девос Betsy DeVos. Как и все остальные министры она принесла присягу положив руку на библию. Энди Боровитц AndyBorowitz из The New Yorker, так охарактеризовал это событие: «DEVOSCOMESINCONTACTWITHBOOKFORVERYFIRSTTIME», что можно перевести приблизительно так «Бетси Девос впервые в жизни прикоснулась к книге».

Основанием для такой шутки стала ее реакция на сам факт присяги, когда она сказала: «Если сказать по правде, то это было не так страшно как я думала. После стольких лет, оказывается, этого не стоило бояться».

Ну как в той шутке про таможенников, когда два таможенника думают, что им подарить третьему на день рожденья. Давай подарим ему книгу – говорит один. Зачем, удивляется второй – у него ведь уже есть одна.

Что же касается Бетси Девос и ее мужа, то они в ходе избирательной компании сначала выступали против Трампа, поддерживая поочередно Джеба Буша, затем Карли Фиорину и потом Марко Рубио.