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Как премьеры и президенты американского дворника рассмешили
09.02.2017 12:54
В Австралии бунт. По требованию сената, руководитель австралийской почты Ахмед Фахур Ahmed
Fahour, должен опубликовать размер своей зарплаты. Австралийская
газета Sydney
Morning Herald, написала о том, что зарплата главы австралийской почты
составила в 2016 году 4.4
миллиона австралийских долларов плюс бонусы в размере 1.2
миллиона австралийских долларов (соотношение австралийского доллара и доллара
США: 1 AUD = 0.7624 USD). Такими
доходами глав компаний на Западе трудно кого-либо удивить, но все дело в том,
что австралийская почта является государственной компанией. А высшее
лицо в государственной иерархии страны премьер-министр Малькольм Тернбулл Malcolm
Turnbull зарабатывает значительно меньше – его годовой доход равен 507.338
австралийских долларов (385 000
долларов США). Премьер-министр признал, что зарплата Ахмеда Фахура высока, но при этом
заметил, что решение о том, сколько и
кому платить в австралийской почте принимает
не правительство, а наблюдательный совет
компании. Немецкая SPIEGEL
ONLINE замечает, что глава американской почты заработал в
прошлом году - 286.137 долларов. Для сравнения также приводится зарплата главы
немецкой почты Франка Аппеля Frank
Appel, годовой доход которого в 2015 году составил 4.5 миллиона евро, что
значительно выше зарплаты канцлера Германии Ангелы
Меркель, которая получает в месяц 18 820 евро. При этом делается акцент на то, что немецкая почта не является государственной
компанией.
Итак, мы видим, что
премьер-министр Австралии хотя и получает значительно меньше чем глава
австралийской почты, но в то же время больше чем канцлер Германии Ангела
Меркель. Он получает больше чем многие лидеры других государств и даже больше
американского дворника, о котором и
пойдет ниже речь.
Два года тому назад uk.businessinsider.com опубликовал
инфографику зарплат 13 мировых лидеров, из которой видно, что больше премьер-министра Австралии получают только президент США – 400 000 долларов и с большим отрывом премьер-министр Сингапура –
1 700 000 долларов. А вот
остальные 11 человек получают
значительно меньше не только премьер-министра Австралии, но и американского дворника. Так сколько же
зарабатывает этот американский дворник, о котором я постоянно упоминаю?
Лианг Цхао Цханг Liang Zhao Zhang, дворник из Сан-Франциско, заработал в 2015 году 270 000
долларов, что приблизительно в десять раз больше, чем зарабатывают рядовые
дворники в США. Некоммерческая организация
"Transparent
California" опубликовала годовые доходы дворников Сан-Франциско за несколько лет.
На первом месте в этом списке идет Лианг Цхао Цханг - $271,243.02. За счет чего же
получилась такая большая сумма, ведь основная его зарплата составила $57,945.87? За счет сверхурочных часов, которые в США
оплачиваются в полтора, два а иногда и в три раза больше чем обычные часы. Так
у Лианга оплата за сверхурочные часы почти в три раза больше чем основная
ставка - $162,050.06. Портал "SF-Gate"
подсчитал, что он работал по 17 часов в день и его годовая рабочая нагрузка составила 4000 часов,
в то время как обычно она равна 2000 часов. Исходя из его общего
годового дохода и количества отработанных часов, получается, что он в среднем зарабатывал по 56
долларов в час до вычета налогов.
Тот же портал приводит еще некоторые сравнения. Так офицер
полиции при базовой ставке в 96 000
долларов может сверхурочно заработать 170 000 долларов, а работники лифтов и эскалаторов при основной
зарплате в 77 000 долларов за сверхурочные получают до 140 000 долларов в год.
Согласно списку "Transparent California", в 2015 году у
49 дворников доход был выше 100 000 долларов, а Лиан7г с 2012
по 2015 год заработал больше 700 000 долларов.
PS. Из
жизни. Мне вспомнился такой случай.
Одна учительница рассказывала о том, как она в воскресенье пошла с внуком покатать его
на лошадке. Когда же она узнала, что час езды на лошадке стоит 100 гривен, то шутя сказала внуку: «Вот видишь, даже лошадка в час зарабатывает больше чем учительница».
Ну, раз уж речь идет
о шутках, то еще об одной.
Президент Дональд Трамп сформировал свой кабинет. Министром образования стала Бетси Девос
Betsy
DeVos. Как и все остальные министры
она принесла присягу положив руку на библию. Энди Боровитц AndyBorowitz
из The New Yorker,
так охарактеризовал это событие: «DEVOSCOMESINCONTACTWITHBOOKFORVERYFIRSTTIME», что можно перевести
приблизительно так «Бетси Девос впервые в жизни прикоснулась к книге».
Основанием для такой шутки стала ее реакция на сам факт
присяги, когда она сказала: «Если сказать
по правде, то это было не так страшно
как я думала. После стольких лет, оказывается, этого не стоило бояться».
Ну как в той шутке про таможенников, когда два таможенника
думают, что им подарить третьему на день рожденья. Давай подарим ему книгу –
говорит один. Зачем, удивляется второй – у него ведь уже есть одна.
Что же касается Бетси Девос и ее мужа, то они в ходе избирательной компании сначала выступали против Трампа, поддерживая поочередно Джеба Буша, затем Карли Фиорину и потом Марко Рубио.
теги: зарплаты
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