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Неполіткоректно про викривлене дзеркало політикуму
12.02.2017 23:12
Спостерігаючи за регулярною присутністю в ефірах та на
шпальтах ЗМІ одних й тих самих народних обранців я завжди пригадую фразу
відомого російського шоу-мена Романа Трахтенберга, сказану ним на адресу
скандального резидента «Comedy
Club
» Сніжка
Павла Волі: «Паша, зазвичай розумної людини у програмі
завжди
мало, а тебе, натомість завжди забагато». Дійсно, в
ефірах різноманітних політичних шоу та інформаційних каналів забагато всіляких
гончаренків, лозових, мельничуків, дейдеїв, лещенок, суслових, савченок та
інших блазнів, чия присутність в інформаційному полі абсолютно не співмірна ані
з їхньою реальною значущістю у процесі прийняття політичних рішень, ані з їхнім
впливом на соціально-політичні та соціально-економічні процеси, ані з їхньою
компетентністю чи фаховістю.
Зрозуміло, що у кожного з них є своя цільова аудиторія та
армія прихильників. Проте, для більшості українців саме їхнє, переважно
безпредметне, базікання на будь-які довільні теми і формує у суспільстві
уявлення про народних депутатів як некомпетентних і примітивних блазнів,
неспроможних вести предметну, конструктивну і раціональну дискусію. Більше
того, в уявленні наших співгромадян Верховна Рада України, фактично, зводиться
до цих медійних персонажів.
У цьому інформаційному шумі з легкістю потопає голос
розуму.
Цілком закономірно
поцікавитися, чому саме ці «говоруни» делегуються на екрани керівництвом
фракцій та викликають цікавість з боку журналістів.
Наприклад, мені не зрозуміло, чому основними спікерами
РПЛ, крім самого Олега Валерійовича, є Андрій Лозовий та Ігор Мосійчук, які, м’яко
кажучи, далеко не найінтелектуальніші представники депутатського корпусу? І це
в той час, як у фракції РПЛ сидять куди більш перспективні і цікаві з фахової
точки зору Віктор Галасюк чи Сергій Рибалка.
Невже у «Народному фронті» нема більш адекватних, чи хоча
б приємніших для ока спікерів, ніж Максим Бурбак чи Тетяна Чорновіл?
БПП не соромно асоціюватися з витівками Олексія
Гончаренка?
Те саме можна сказати і про «говорящі голови» з інших
фракцій. Реально нудить від інтелектуальної злиденності та вбогості всіх цих
Крулько, Ємців, Савченків, Луценок.
Пояснити цей феномен можна по-різному.
Наприклад, фаворитизмом, який існує у багатьох партіях. У
результаті від імені політсили виступають одні й ті ж самі персони, особисто
наближені до керівництва фракції.
Втім, мабуть, крім
«особисто тісних стосунків», існують й інші причини. Погодьтеся, видаватися
лідером партії значно легше на тлі Мосійчука чи Лозового, ніж на тлі значно
більш фахових та професійно успішних Галасюка чи Рибалка, які підсвідомо можуть
розглядатися навіть як потенційні конкуренти.
І така сама ситуація в інших фракціях.
Не дивно, що у людей і складається враження, що в
парламенті сидять самі лише ідіоти, бо на перший план чомусь виходять політичні
блазні.
Втім, це питання можна також адресувати й ЗМІ. Чому у
поле уваги журналістів потрапляють не стільки парламентарі, які працюють,
скільки одіозні блазні та фігуранти всіляких скандалів?
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