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Що це було?
25.02.2017 00:24
Пам’ятаєте реаліті «За склом»? Саме його нагадує конкурс в Верховний Суд.
Вперше відкритий, з онлайн трансляцією основних випробувань, відвертими інтерв’ю
його учасників. Однак новини останніх днів свідчать, що є частина громади, яка
хоче перетворити реаліті на блокбастер. Невже комусь так…нудно?
Два дні тому на сайті Громадської ради доброчесності з’
явилась
публікація під
назвою: «Виявлені
обставини, що ставлять під загрозу конкурс до Верховного Суду». Зверніть увагу,
що назва публікації не допускає сумнівів. Це твердження. Так, в публікації
стверджується, що окремі конкурсанти отримали несправедливі переваги під час
вирішення практичного завдання, оскільки надані для вирішення модельні справи
розглядались ними в якості суддів на початку минулого року.
Така заява сколихнула правничу спільноту та спровокувала дискусію, коментарі
та заяви. Свою позицію виказали учасники конкурсу, члени ВККС України та окремі
члени Громадської ради доброчесності. В результаті ознайомлення з усім загалом
інформації, особисто в мене виникло стійке враження про передчасність категоричних
висновків представників Громадської ради доброчесності та відсутність єдиної спільної
узгодженої позиції з цього приводу. Втім, заява досить голосна. Невже «Всьо
пропало?»
В зробленій 22 лютого заяві Громадська рада доброчесності інтригує
зацікавлену громадськість: «всі подробиці і пропозиції щодо виходу з ситуації після завтрашніх
консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України чекайте на нашому
сайті. Стежте за новинами».
Те завтра настало ще вчора. Обіцяних
подробиць та пропозицій досі немає. Друзі, що сталось? Якщо ви не можете
підписати одну спільну заяву, то як плануєте обговорювати та приймати спільні висновки
щодо кандидатів на суддівські посади? Чи напрацьована у вас хоча б якась
методологія складання таких висновків? Якщо ні, то чому ви збираєтесь робити це
у непрозорий спосіб? Чи затвержено ГРД хоча б один примірний висновок щодо
кандидата на посаду судді?
І головне: чому ви від усіх вимагаєте
прозорості та відкритості, а свою роботу тримаєте в таємниці?
Громадськість, інтереси якої ви
представляєте, має право знати, ЩО насправді відбувається.
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