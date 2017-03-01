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Дика невдячність хохляцька
01.03.2017 12:07
А насправді було б потрібно
дякувати за все якраз правозахисниці-москвичці Зої Свєтовій. Вона на весь світ
заявила, що генконсул України пан Борисенко взагалі не займається справою
звільнення Ю. Солошенка, і тільки після
цього українські дипломати заметелилися, а потім і нагороди, напевне ж,
отримали, главі держави імідж підправили.
Зоя Свєтова відома російська
журналістка. Виросла в сім’ї знаних радянських дисидентів. Її дід – відомий історик Фелікс Фрідлянд, був
першим деканом історичного факультету Московського держуніверситету, замучений
чекістами 1937-го. Тому вся родині відтоді в правозахисному русі. Пані Зоя
найбільш відома на цій ниві. Хоча серйозно журналістикою нині займаються її
троє дітей – Тихін, Пилип і Тимофій Дзядко.
Ліберальна преса Московії підняла
шум з приводу того, що десять слідчих ФСБ упродовж десяти годин 28.02.2017 р. проводили
«шмон» в помешканні відомої правозахисниці. Мені дивно, що в Україні на ці
події жодного мурашиного писку. А мали б, мабуть, обізватися, щось заявити з
цього приводу наші дипломати, та й ті, кому вона багато допомогла своєю
активною діяльністю, мабуть, також. Насамперед, либонь, одна нині велика
політична діячка, котра не перестає стверджувати, що вона не проти стати главою
української держави. Адже чи не найчастіше, хто відвідував її в московській
в’язниці це була якраз журналістка і правозахисниця Зоя Свєтова. Саме від неї я
чимало дізнався про дивний полон так званої української льотчиці, готуючи до
виходу в світ свою публіцистичну книгу «Свічка на вітрі», котра нещодавно
завоювала диплом і медаль Міжнародної літературної премії в галузі літератури і
публіцистики імені Уласа Самчука (вручена 21.02.2017 р.).
Можу припустити, що українській
«бранці» та її московських «гнобителям» не все могло, приміром, сподобатись з
того, про що повідомляла після цих відвідувань пані Свєтова. Якось, до
прикладу, вона розповіла, що наша полонянка утримується одна на цілому поверсі
СІЗО, і фактично в її розпорядженні є душ, чотири кімнати. Крім того, в
приміщенні проводиться освіжаючий ремонт.
Шкода, коли ми не цінуємо того,
що в Росії є люди, котрі щиро і від душі допомагають Україні, її громадянам,
котрі потрапили в біду. Не підтримуємо їх бодай морально, коли їм не просто.
теги: Олександр Горобець, Зоя Свєтова, правозахисник, журналістка, Москва, обшук
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