Відверто про проблеми комунікації

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Сьогодні буде дуже важлива тема: болюча, але необхідна. Хтось має про це, нарешті, повідомити бізнесу. Останнім часом мені, все частіше, доводиться спостерігати вкрай безглузду поведінку компаній по відношенню до своїх клієнтів в процесі спілкування в моменти клієнтського невдоволення або конфліктних ситуацій в соціальних мережах. На моєму MAC, навіть, з’явилась окрема папка з назвою “Проблемна комунікація”, де я колекціоную такі історії. Мене обурює таке ставлення до клієнтів, а ще більше обурює нерозуміння значення демонстрації такого ставлення для бренду. Наче всі в цьому світі вже розуміють важливість сервісу для компанії. Але комунікація з клієнтом – це невід’ємна складова сервісу!

Давайте розглянемо три реальні відповіді українських компаній своїм клієнтам, історії свіжі: “тільки з печі” – ще не охолонули. Хочу окремо підкреслити, що ми розглядаємо виключно РЕАКЦІЮ бізнесу на скаргу / невдоволення клієнта, саме тому, я прибрала назви компаній та прізвища керівників. Прізвища клієнтів залишаю, щоб не виникало сумнівів в достовірності цих кейсів.

Компанія «А», що в Києві, це кав’ярня, що розвиває культуру споживання кави без цукру. Один з відвідувачів, отримавши некоректну відповідь з боку персоналу залишив відгук на сторінці кав’ярні в Facebook. Власник кав’ярні вирішив, що найкраща реакція на невдоволення клієнта – це розповсюдження в Facebook з дивним коментарем:





Друга історія з меблевою компанією “В”. Відповідь керівника компанії додаю, при цьому - клієнта заблокували на сторінці Facebook компанії.







Нарешті, остання, історія компанії “C” – знову меблева компанія. Клієнт визначався з покупкою, запитував вартість продукту та отримав погрози про блокування від компанії та незрозумілі відповіді щодо вартості:







Як вважаєте, що спільного в цих історіях? Впевнена, ви швидко визначили: некоректність реакції в спілкуванні з боку компаній. Відповідати клієнтам в такій манері, погрожувати або блокувати клієнтів на сторінці компанії - неприпустимо!

Абсолютно незрозумілою є поведінка багатьох компаній, які публікують світлини / перелік своїх товарів / послуг та не вказують вартість, а під питаннями клієнтів відповідають “Відповіли особистим повідомленням”. Я особисто бачила такі відповіді не одноразово під десятками питань й не можу зрозуміти, в чому сенс такої поведінки. По-перше, шановні компанії, це говорить про непрозорість вашої тарифної політики. Навіть не говорить – кричить! По-друге, що ви не шануєте час клієнтів. Вони змушені витрачати його на те, щоб ставити вам однакові запитання та чекати на відповідь: про вартість, склад, розміри та ін. По-третє, ви збільшуєте свої витрати на сервіс! Замість того, щоб зосередитись на популяризації сторінки компанії в соціальній мережі, ваш SMM-щік витрачає свій час на питання, які мали б бути оприлюдненні 1 раз.

Існує 3 основних правила, які необхідно дотримуватися в процесі спілкування з клієнтом в моменти отримання скарг або конфліктних ситуацій:

ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО АБО ПРАВИЛО №1 для вирішення конфліктних ситуацій з клієнтом: відповідь завжди повинна починатися з вибачення. В будь-якому випадку, відповідь має бути максимально ввічливою, в доброзичливому тоні. Листуванням в публічній площині навряд чи встановиш істину. Клієнт завжди правий – ось єдина істина. Задача бізнесу – не просто вирішити конфлікт з клієнтом, але й зберегти “обличчя” в цій ситуації.

ПРАВИЛО №2. Ніколи не звинувачуйте клієнта публічно! Навіть в тих випадках, коли він не правий. Це одразу змусить клієнта виправдовуватись та захищатись, що спровокує новий виток конфлікту. Навпаки, щиро поспівчувайте клієнту: він дійсно розчарований та незадоволений!

ПРАВИЛО №3. Обов’язково подякуйте за скаргу. Абсолютно точно, що цією скаргою клієнт зробив Вам послугу. За результатами дослідження компанії A.C.Nielsen, з 50 невдоволених клієнтів, тільки ОДИН обтяжує себе тим, щоб поскаржитись. Тому, якщо Ви дійсно хочете знати, скільки у Вас невдоволених клієнтів, сміливо помножуйте на 50.

Запропонуйте додатковий бонус, щоб згладити враження та провину. Це не вирішить проблему, але підкреслить, що Ви щиро стурбовані та зацікавлені в тому, щоб клієнт залишився в компанії.

К.Сьюелл та П. Браун дуже добре зазначили колись: “Якщо клієнт говорить, що у нього проблема з вашою послугою / продуктом, в 99 % з 100% - це так і є. Ніколи не дозволяйте цьому 1% змінити ваше ставлення до 99%.»

Отже, ще раз, послідовність: спершу необхідно вибачитися, а потім – негайно розібратися та вирішити проблему. Клієнт повинен почути від компанії, що їй щиро шкода, що виникла проблема. Бізнес повинен турбуватися про своїх клієнтів, а не бути джерелом їх проблем. Згодні?

Напевно, у Вас виникає питання, чи завжди правий клієнт? Все ж таки, трапляються різні клієнти. Наприклад, чи правий клієнт, коли він смалить в місці, де смалити заборонено? Або коли він намагається вщипнути офіціанта? Очевидно, що ні. А чи правий клієнт, коли вимагає цукру до кави, наприклад? Як визначити, де правий клієнт, а де ні?

КЛІЄНТ ЗАВЖДИ ПРАВИЙ:

коли його вимоги не порушують загальнолюдські норми поведінки та правила, встановлені цією компанією;

коли йому відповіли неввічливо;

коли задоволення його потреб не потребує від компанії суттєвих витрат.

Звісно, ми не можемо відповідати клієнту завжди “так” на всі його вимоги, питання, скарги. Як би це було можливо – це було б чудово. На одну хвилинку, замислитесь на словом “ні”. Як ви реагуєте на нього? Погодьтеся, для більшості з нас – це слово з негативною емоцією: гнів, обурення, бажання сперечатися. Згадайте себе в дитинстві: коли ми чули “ні” від мами, ми, або впадали в істерику та вимагали те, що нам треба, або бігли до татка з апеляцією (у нас було 50% ймовірності, що тато відповість «так»).

В процесі обслуговування, коли клієнти чують “ні” вони здійснюють певні дії, які не так вже сильно відрізняються від дитячої поведінки:

- залучаються в емоційну реакцію: сперечаються зі співробітником, сваряться, використовуючи ненормативну лексику;

- кидають слухавку, потім передзвонюють й намагаються домовитися з іншим оператором. Це клієнтська версія “апеляції до татка”J

- нагнітають ситуацію: вимагають з’єднати їх з керівництвом;

- погрожують більше ніколи на мати справи з компанією та залишити негативні відгуки скрізь, де можливо.

Всього лише одне слово “ні” може подарувати нам ось такі результати від клієнта. Що з цим можна зробити та як мінімізувати негативну реакцію клієнта? Позитивним мовленням.

Компанія SEB нещодавно розповідала про силу позитивного мовлення у своєму дослідженні та наводила цікаві приклади. Наприклад, в компанії Disney навчають культурі позитивного спілкування на прикладі гри “В якій годині зачиняється парк?”. Співробітників навчають відповідати максимально позитивно на будь-яке питання, навіть саме просте. Спершу, співробітники відповідають “Парк закриється, коли скінчиться чарівництво” або “Парк закриється, коли ви підете”. Найбільш оптимальною є відповідь “Парк залишається відкритим до 8 години вечора. А завтра, коли ми о 9 ранку відкриємось – буде ще веселіше! Сподіваємось, Ви приєднаєтесь до нас?”. Різниця відчувається, чи не так?

Запропоную Вам декілька варіантів позитивного мовлення, за прикладом компанії “Osram Sylvania”:



“Ні” “Позитивне мовлення” 1. Замовлення товару “У нас в магазині немає цього товару…” “Товар, який Вас зацікавив буде доступний для замовлення …” 2. Інформація про статус замовлення “Ваше замовлення не буде готово до того моменту, поки….” “Ваше замовлення буде готово через …” 3. Інформація про доставку “Ми не здійснюємо доставку товару зі складу” “Ми доставимо…” 4. Помилка відвантаження або пошкодження товару “Ми повинні оформити заміну товару” “Найкраще, що ми можемо зробити в цій ситуації ...” 5. Повідомлення про затримку “Ви не зможете отримати своє замовлення вчасно” “Щоб отримати свій товар вчасно, будь-ласка, ….” 6. Процес повернення товару “Ви повинні написати номер вашого повернення…” “Будь-ласка, переконайтеся, що номер повернення зазначено на ..” 7. Питання: де придбати продукцію компанії “Ми не здійснюємо продаж в роздріб” “Ви можете придбати в …”

Бережіть своїх клієнтів. Вони – ваш найцінніший актив.