Судебный сбор или судебный здир?

Уже более года потребителей заставляют платить в судах судебный сбор! Хотя не должны! По одному Закону. Или должны по другому Закону? Давайте разбираться!

Депутатское беззаконотворчество!

До сентября 2015 г. Было в Украине все хорошо с судебным сбором. Был ЗУ «О защите прав потребителей» в котором ст. 22 освобождала нас с Вами от судебного сбора, когда мы защищали свои права в суде. От всех защищали, от банков, ЖЕКов, хамоватых продавцов в магазине и криворуких «мастеров» на СТО. В общем множество жизненных ситуаций мы могли разрешить, защитив свои права в суде! Бесплатно защитив, хочу заметить. И ЗУ «О судебном сборе» нам такую защиту тоже гарантировал!

До 2015 года, когда наши малограмотные депутаты приняли новый ЗУ «О судебном сборе» и забыли о потребителях. И вот тут и началось все веселье! Часть судов, вплоть до Верховного Суда, принимают исковые заявления от потребителей без судебного сбора. При этом для них важнее ЗУ «О Защите прав потребителей». А другая половина требует от нас с Вами судебный сбор. И для них важнее ЗУ «О судебном сборе». И самое неприятное – оба закона действующие. Так наши депутаты подарили нам законодательную коллизию.

Правда в конце 2015г. Они таки поняли, что натворили, и зарегистрировали законопроект, которым в ЗУ «О судебном сборе» возвращали право потребителя на бесплатный суд. В полном соответствии со ст. 6 Конвенции о правах человека! Европейской Конвенции, к которой в Европе весьма уважительное отношение! И вот уже год этот законопроект не рассматривают даже в первом чтении! Почему, спросите Вы?

Ответ на этот вопрос дала мне один из авторов законопроекта, г-жа Луценко. Далее прямая речь: « А судебная администрация против, им деньги потребителей не лишние»! Нормальная мотивация? Более того, г-жа Луценко посоветовала мне обратится в суд с иском на главу Верховной Рады Парубия, за бездеятельность в этом вопросе! Ну что ж, раз даже депутаты советуют…!

Судится будем всем миром!

ВОО «Финансова грамота Украины» отправила в декабре официальный Запрос главе Верховной Рады Парубию, с требованием рассмотреть этот законопроект после годичной задержки. Ответа, как Вы догадались – нет! И теперь нам с Вами осталось идти в суд! Потому, что это касается каждого. Вас обсчитали в магазине или в ЖЕКе, начисляли неправильно непомерные тарифы за тепло и электроэнергию, не отремонтировали пылесос или кухонный комбайн? И вы хотите защитить себя в суде? Приготовьте для начала около ТЫСЯЧИ грн. Судебного сбора! Не хотите? Тогда давайте ЗАСТАВИМ ВР Украины работать на нас с Вами, а не на себя любимых! Давайте устроим им открытый суд, с освещением в СМИ, пресс-конференциями для иностранных послов, круглыми столами с международными экспертами! Давайте покажем им, что 38 МИЛЛИОНОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – это сила! У нас создана группа в ФБ под названием «НЕТ СУДЕБНОМУ СБОРУ»! Там мы будем планировать нашу борьбу. Присоединяйтесь к нам – и МЫ ПОБЕДИМ!