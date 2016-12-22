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Судебный сбор или судебный здир?
22.12.2016 22:51
Уже более года потребителей заставляют
платить в судах судебный сбор! Хотя не должны! По одному Закону. Или должны по
другому Закону? Давайте разбираться!
Депутатское беззаконотворчество!
До сентября 2015 г. Было в Украине все
хорошо с судебным сбором. Был ЗУ «О защите прав потребителей» в котором ст. 22
освобождала нас с Вами от судебного сбора, когда мы защищали свои права в суде.
От всех защищали, от банков, ЖЕКов, хамоватых продавцов в магазине и криворуких
«мастеров» на СТО. В общем множество
жизненных ситуаций мы могли разрешить, защитив свои права в суде! Бесплатно
защитив, хочу заметить. И ЗУ «О судебном сборе» нам такую защиту тоже
гарантировал!
До 2015 года, когда наши малограмотные
депутаты приняли новый ЗУ «О судебном сборе» и забыли о потребителях. И вот тут
и началось все веселье! Часть судов, вплоть до Верховного Суда, принимают
исковые заявления от потребителей без судебного сбора. При этом для них важнее
ЗУ «О Защите прав потребителей». А другая половина требует от нас с Вами
судебный сбор. И для них важнее ЗУ «О судебном сборе». И самое неприятное – оба закона действующие.
Так наши депутаты подарили нам законодательную коллизию.
Правда в конце 2015г. Они таки поняли,
что натворили, и зарегистрировали законопроект, которым в ЗУ «О судебном сборе» возвращали право потребителя на
бесплатный суд. В полном соответствии со ст. 6 Конвенции о правах человека!
Европейской Конвенции, к которой в Европе весьма уважительное отношение! И вот уже год этот законопроект не
рассматривают даже в первом чтении! Почему, спросите Вы?
Ответ на этот вопрос дала мне один из авторов
законопроекта, г-жа Луценко. Далее прямая речь: « А судебная администрация
против, им деньги потребителей не лишние»! Нормальная мотивация? Более того,
г-жа Луценко посоветовала мне обратится в суд с иском на главу Верховной Рады Парубия,
за бездеятельность в этом вопросе! Ну
что ж, раз даже депутаты советуют…!
Судится будем всем миром!
ВОО «Финансова грамота Украины» отправила
в декабре официальный Запрос главе Верховной Рады Парубию, с требованием
рассмотреть этот законопроект после годичной задержки. Ответа, как Вы
догадались – нет! И теперь нам с Вами осталось идти в суд! Потому, что это
касается каждого. Вас обсчитали в магазине или в ЖЕКе, начисляли неправильно
непомерные тарифы за тепло и электроэнергию, не отремонтировали пылесос или
кухонный комбайн? И вы хотите защитить
себя в суде? Приготовьте для начала около ТЫСЯЧИ грн. Судебного сбора! Не
хотите? Тогда давайте ЗАСТАВИМ ВР Украины работать на нас с Вами, а не на себя
любимых! Давайте устроим им открытый суд, с освещением в СМИ,
пресс-конференциями для иностранных послов, круглыми столами с международными
экспертами! Давайте покажем им, что 38 МИЛЛИОНОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – это сила! У нас
создана группа в ФБ под названием «НЕТ СУДЕБНОМУ СБОРУ»! Там мы будем
планировать нашу борьбу. Присоединяйтесь к нам – и МЫ ПОБЕДИМ!
теги: суд, потребитель, права, ЕС
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