Адвокатура в тіні?

Відповідно до Звіту про діяльність Національної асоціації адвокатів України за 2016 рік, кількість адвокатів на кінець року склала 35009 осіб.





У Звіті зазначено, що у складі адвокатських об'єднань та адвокатських бюро свою діяльність здійснюють відповідно 7.2 та 1.7 відсотка адвокатів.





Переважна більшість колег, а саме 91.1 відсотка здійснюють адвокатську діяльність індивідуально.





Простий розрахунок показує (35009 : 100 х 91.1 = 31893), що індивідуально адвокатську діяльність здійснює більше 30 тисяч адвокатів.









За даними Державної фіскальної служби України , кількість зареєстрованих осіб, які здійснювали незалежну професійну діяльність станом на кінець 2016 року склала 18772 особи.









З трьох десятків тисяч адвокатів, що здійснюють діяльність індивідуально, на обліку у якості осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність, стоїть менше половини.











































