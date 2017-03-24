Фіскальна служба не знає...

Державна фіскальна служба України не знає, скільки адвокатів, що здійснюють свою діяльність індивідуально, обліковуються як платники податків, які здійснюють незалежну професійну діяльність.





Бо звіт "Про стан обліку платників" тільки загальну кількість "незалежних професіоналів" рахує. А щоб дізнатися скільки серед них "адвокатів, нотаріусів, тощо..." інтелектуальні зусилля треба застосувати.





Та потреби у такому аналізі фіскали не відчувають, отже інтелект напружувати їм причини немає.





Отакі працюють у ДФС інтелектуали-аналітики.















