Все профессии нужны, все профессии важны Поделиться: Ко Дню легкой промышленности Украины.



Те, кто праздновали 11 июня День легкой промышленности знают, что она совсем не легонькая... Это отрасль находится на грани между творчеством и очень сложными технологическими и экономическими процессами. Кажущаяся такой привлекательной и доступной, на поверку она оказывается беспощадной к неподготовленным к этой борьбе за выживание смельчакам.



Легкая промышленность Украины сегодня, безусловно, не имеет ту мощь, которая была у нее четверть века назад. Она пережила неприятные процессы ее уничтожения и сложные времена выживания и нахождения своего рецепта успеха. Но может почти полмиллиона человек занятых в отрасли и 2,5 миллиарда долларов объема произведенной за 2016 г продукции в ней, могут заставить относиться к ней как перспективному сегменту экономики страны?







Процессы взращивания украинской нации, в том числе связаны с процессами осознания традиций и культуры одежды. Мы стали ценить своих дизайнеров и понимать, что поддерживая своих производителей, сможем помочь стране выйти из непростой экономической ситуации. Только вот как показывает мировой опыт всех стран, где легкая промышленность стала расцветать - Италия, Турция, Китай, Корея, все это происходило благодаря продуманной политике этих государств.



Не буду давить на жалость, о которой продуманной политике в Украине может идти речь? Зато процессы кооперации, неравнодушия и изобретательности привели к новым идеям развития. Раз страна выбрала путь децентрализации, значит, его нужно правильно реализовывать. И стучать в дверь ни в высшие органы власти, а региональные. Главное в проблеме найти основные сложности и понять как пошагово и с чьей помощью их решить.



Во-первых, выход на новые рынки сбыта подразумевает участие в дорогих международных выставках, куда многим из наших производителей в одиночку путь заказан. Во-вторых, многие украинские владельцы магазинов одежды и обуви и не догадываются: сколько достойных производителей этой продукции есть в Украине! Зато огромные суммы вымываются из страны на закупку аналогичных товаров в Турции, Китае и стоков Европы. Потому что почти 80% наших прекрасных производителей находятся «в тени», именно через «продуманную» заботу нашего государства.







Пишу не на правах рекламы, а с целью поделиться идеей Национального отраслевого партнерства в легкой промышленности Украины «Fashion Globus Ukraine», которое предложило консолидированную программу развития предприятий регионов Украины. «Международный Центр моды» - это масштабный проект площадью в почти 2 тысячи кв.метров в крупнейшем ТЦ «LAVINA» в Киеве. Как постоянно действующая выставка товаров легкой промышленности, формат этого проекта рассчитан как на розничных покупателей, так и на оптовую работу с хозяевами магазинов по всей стране. Представление товаров производителей будет по регионам Украины и по странам, поддержавших этот проект.



Мэрам украинских городов, где высока активность предприятий легковиков или активно зарождается процесс кластеризации, было предложено помочь производителям своего региона частично покрыть затраты на участие в «Международном Центре Моды» так и международных выставках. Многие из мэров откликнулись поддержать инициативу. Кстати, процесс поддержки производителей, действующих в правовом поле, послужит хорошим стимулом для тех, кто работает в «тени». А это один из важных векторов деятельности партнерства.



Как говорит народная мудрость «Объединенная сила сдвинет скалу», так и мы надеемся, что скала бесхозяйственности, апатии и разрозненности падет под напором слаженности действий в отрасли легкой промышленности!

Те, кто праздновали 11 июня День легкой промышленности знают, что она совсем не легонькая... Это отрасль находится на грани между творчеством и очень сложными технологическими и экономическими процессами. Кажущаяся такой привлекательной и доступной, на поверку она оказывается беспощадной к неподготовленным к этой борьбе за выживание смельчакам.Легкая промышленность Украины сегодня, безусловно, не имеет ту мощь, которая была у нее четверть века назад. Она пережила неприятные процессы ее уничтожения и сложные времена выживания и нахождения своего рецепта успеха. Но может почти полмиллиона человек занятых в отрасли и 2,5 миллиарда долларов объема произведенной за 2016 г продукции в ней, могут заставить относиться к ней как перспективному сегменту экономики страны?Процессы взращивания украинской нации, в том числе связаны с процессами осознания традиций и культуры одежды. Мы стали ценить своих дизайнеров и понимать, что поддерживая своих производителей, сможем помочь стране выйти из непростой экономической ситуации. Только вот как показывает мировой опыт всех стран, где легкая промышленность стала расцветать - Италия, Турция, Китай, Корея, все это происходило благодаря продуманной политике этих государств.Не буду давить на жалость, о которой продуманной политике в Украине может идти речь? Зато процессы кооперации, неравнодушия и изобретательности привели к новым идеям развития. Раз страна выбрала путь децентрализации, значит, его нужно правильно реализовывать. И стучать в дверь ни в высшие органы власти, а региональные. Главное в проблеме найти основные сложности и понять как пошагово и с чьей помощью их решить.Во-первых, выход на новые рынки сбыта подразумевает участие в дорогих международных выставках, куда многим из наших производителей в одиночку путь заказан. Во-вторых, многие украинские владельцы магазинов одежды и обуви и не догадываются: сколько достойных производителей этой продукции есть в Украине! Зато огромные суммы вымываются из страны на закупку аналогичных товаров в Турции, Китае и стоков Европы. Потому что почти 80% наших прекрасных производителей находятся «в тени», именно через «продуманную» заботу нашего государства.Пишу не на правах рекламы, а с целью поделиться идеей Национального отраслевого партнерства в легкой промышленности Украины «Fashion Globus Ukraine», которое предложило консолидированную программу развития предприятий регионов Украины. «Международный Центр моды» - это масштабный проект площадью в почти 2 тысячи кв.метров в крупнейшем ТЦ «LAVINA» в Киеве. Как постоянно действующая выставка товаров легкой промышленности, формат этого проекта рассчитан как на розничных покупателей, так и на оптовую работу с хозяевами магазинов по всей стране. Представление товаров производителей будет по регионам Украины и по странам, поддержавших этот проект.Мэрам украинских городов, где высока активность предприятий легковиков или активно зарождается процесс кластеризации, было предложено помочь производителям своего региона частично покрыть затраты на участие в «Международном Центре Моды» так и международных выставках. Многие из мэров откликнулись поддержать инициативу. Кстати, процесс поддержки производителей, действующих в правовом поле, послужит хорошим стимулом для тех, кто работает в «тени». А это один из важных векторов деятельности партнерства.Как говорит народная мудрость «Объединенная сила сдвинет скалу», так и мы надеемся, что скала бесхозяйственности, апатии и разрозненности падет под напором слаженности действий в отрасли легкой промышленности! теги: Fashion Globus Ukraine, Международный центр моды, легкая промышленность Украины Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя