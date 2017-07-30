Витрати на юридичні послуги. Підтвердження реальності

Судва практика показує, які первинні документи можуть підтвердити реальність отримання юридичних послуг як від ФОПів, так і від юридичних осіб, а також наскільки деталізованими повинні бути звіти про надані послуги.





Для підтвердження реальності отримання юридичних послуг окрім актів виконаних робіт, також потрібні детальні звіти в розрізі розроблених юристом документів, витрачених ним годин, переліку контрагентів Позивача, по яким працював юрист. Також необхідні результати його роботи: розроблені договори, первинні документи та інше.

В ухвалі ВАСУ від 05.07.2017 зазначено: «… між позивачем та його контрагентами - ФОП 3, ФОП 4 укладено договори про надання юридичних послуг.

Як свідчить зміст укладених договорів, послуги надаються шляхом усного та письмового консультування з юридичних питань, складання проектів необхідних процесуальних документів, скарг, претензій та позовних заяв тощо, надання консультаційних послуг щодо захисту інтересів замовника в органах судової влади, особистої участі та представництва замовника в загальних та господарських судах.

На підтвердження фактичного надання юридичних послуг позивачем надано копії: актів здачі-прийняття робіт, звітів про виконані роботи, погоджених договорів до звітів про виконані роботи, банківських виписок про оплату послуг, платіжних доручень на перерахунок коштів.

Наявні у матеріалах справи копії звітів про виконані роботи детально розкривають суть наданих позивачу послуг, зокрема, містять відомості про конкретно надані послуги, кількість годин, затрачених на їх виконання, а також назви суб'єктів господарювання із якими велось погодження та укладення договорів.

Матеріали справи також містять результати наданих послуг, зокрема розроблені контрагентами зразки документів, а також копії договорів та первинних документів із контрагентами, з якими, згідно із звітами, оформлювали договори саме ФОП 3, ФОП 4.

В касаційній скарзі Інспекція вказує на те, в актах здачі-прийняття робіт не ідентифіковано перелік послуг, їх зміст, вартість, разом з тим вказані обставини також не є доказом не здійснення операцій, адже ступінь деталізації опису господарської операції у первинному документі законодавством не встановлена.

Умовою документального підтвердження операції є можливість на підставі наявних документів зробити висновок про те, що витрати фактично понесені. Власне незаповнення у первинних облікових документах окремих позицій, які не впливають на зміст господарської операції, а також відсутність максимальної деталізації виду виконаних послуг не перешкоджає прийняттю цих документів до обліку та не є свідченням відсутності виконаних господарських операцій.

Водночас, колегія акцентує увагу на тому, що детальний опис наданих юридичних послуг, хоч і наведених у актах, проте такі відомості містять наявні у матеріалах справи копії звітів».

В наступній справі між сторонами укладено договір про надання інформаційно-консультаційних послуг, але, фактично, мова йде в основному про юридичні послуги.

ВАСУ в ухвалі від 18.05.2017 визнав таку операцію нереальною, тому що первинні документи недостатньо деталізовані, не розкривають зміст наданої послуги та її обсяг. Відсутні результати отриманої послуги. а консультації – це роздруківки з Інтернету.

Суд зазначив: « На підтвердження фактичного виконання вказаних договорів позивачем до суду надано копії податкових накладних, акти здачі-прийняття робіт, а також листи про звернення до контрагента з проханням розроблення договору охорони, надання консультацій щодо податкового законодавства та проведення певних тендерних торгів.

Акти здачі - приймання робіт мають типовий зміст без конкретизації послуг, містять лише загальну назву - інформаційно-консультативні послуги, без розкриття змісту та обсягу таких послуг в цілях го сподарської діяльності позивача.

В звітах про надання інформаційно-консультаційних послуг, що надані Товариством, міститься виключно пояснення з ЛІГА.net., яка є загально доступною для всіх, що в свою чергу не може підтверджувати надання інформаційно-консультаційних послуг позивачу саме ТОВ «Інтро Груп».

Надані позивачем листи про звернення до контрагента з проханням розроблення договору охорони, надання консультацій щодо податкового законодавства та проведення певних тендерних торгів, також не підтверджують реальність господарських операцій за укладеними договорами, з огляду на те, що в зазначених листах, відсутні докази передання контрагенту вказаних запитів на отримання певних консультацій.

Позивачем не надано документального підтвердження обґрунтування економічної та ділової доцільності придбання таких послуг, обґрунтування їх вартості, як не надано і підтвердження використання отриманих послуг в безпосередній господарській діяльності Товариства.

Позивачем не надано також і конкретних прикладів результатів отриманих послуг, зокрема, копій укладених договорів, подання документів на проведення тендерів, письмових консультацій, довідок, звітів, які вказували на оптимізацію штату, збільшення продуктивності праці, проведення навчань з співробітниками тощо, тобто документів, які б вказували на фактичне отримання таких послуг.

Суд приходить до висновку, що Товариство повинно мати відповідні належно оформлені первинні документи, а наявність у позивача податкових накладних та актів здачі - приймання робіт, які не розкривають зміст та обсяг отриманих послуг, за спірними операціями, як підстави формування витрат та податкового кредиту, у даному випадку не є достатніми та вичерпними».

Отже, декларуючи витрати на юридичні послуги, потрібно деталізувати звіти та не забувати про необхідність наявності результатів отриманих послуг у письмовому вигляді.

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