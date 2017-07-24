Підробка підпису та реальність господарської операції

ДФС посилається на висновок експертизи, згідно з яким підписи від імені директора контрагента здійсненні іншою особою.

Чи буде це належним та допустимим доказом під час оскарження податкового повідомлення-рішення?

Якщо директор контрагента не підписував документи, то потрібно встановити, хто їх підписував – позиція ВАСУ в постанові від 27.06.2017: «…згідно з висновком експерта підписи від імені Особа_1, який є директором Контрагента, на фінансових документах Товариства не відповідають підписам Особа_1, які були надані для дослідження як вільні та експериментальні зразки.

Водночас суди так і не встановили, хто ж саме від імені директора Контрагента підписав фінансові документи, які стали підставою для формування податкового кредиту, хоча це має істотне значення для правильного вирішення справи.

Суди мали врахувати правовий висновок, викладений у постанові Верховного Суду України від 5 березня 2012 року (справа № 21-421а11), відповідно до якого податкові накладні, які стали підставою для формування податкового кредиту, виписані від імені осіб, які заперечують свою участь у створенні та діяльності контрагентів платника податків, зокрема й у підписанні будь-яких первинних документів, не можуть вважатися належно оформленими та підписаними повноважними особами звітними документами, які посвідчують факт придбання товарів, робіт чи послуг, а тому віднесення відображених у них сум ПДВ до податкового кредиту є безпідставним ».

Не зрозуміло, яке має значення, хто саме підписав, якщо підроблений документ, в будь-якому разі – не підстава для податкового обліку, але ВАСУ краще знає.

Окрему увагу слід приділити правильності самої експертизи, зокрема, достовірності зразків підпису, взятих спеціалістом для порівняння.

Так, в ухвалі від 05.07.2017 ВАСУ зазначив: «Відповідно до висновку спеціаліста підписи в документах наданих ТОВ «Стімтрейд» на підтвердження взаємовідносин з позивачем, виконані не директором ТОВ «Стімтрейд».

Підставою для таких тверджень відповідача слугував висновок спеціаліста, в якому зразок підпису директора ТОВ «Стімтрейд» взято з листа від 10 березня 2011 року. Надаючи оцінку такому доказу, суди повинні перевірити чому спеціаліст презюмував, що підпис на відповідному листі зробив саме директор ТОВ «Стімтрейд», а не те, що директор ТОВ «Стімтрейд» зробив підпис саме на первинних документах із Товариством. Як свідчить відповідний висновок спеціаліста, спеціаліст, перевіряючи обставини підписання первинних документів директором постачальника, не викликав його для взяття зразку підпису, досліджував лише надані документи без наведення мотивів, за яких можна дійсно підтвердити факт дійсного підписання листа від 10 березня 2011 року саме директором постачальника».

Часто, разом з експертним висновком про підробку підписів, ще наявні пояснення директора контрагента про непричетність до діяльності його підприємства. ВАСУ, вслід за ВСУ, вважає, що документи, складені від імені особи, яка заперечує свою участь, не можуть бути належними первинними документами. Це зафіксовано, зокрема, в ухвалі ВАСУ від 29.06.2017.

Рідко ВАСУ звертає увагу на 3-го в ланцюгу постачання учасника відносин: постачальника контрагента позивача, але, якщо підроблені підписи, то навіть він потребує додаткової уваги.

Так, в ухвалі ВАСУ від 04.07.2017 зазначено: «Крім того, згідно висновку судового експерта встановлено, що підписи в документах, наданих на експертизу від імені директора ТОВ «Меркурій Трейд Нью», виконані іншою особою.

Таким чином, під час нового розгляду справи судам попередніх інстанцій необхідно дослідити спірні правовідносини та встановити, чи пов'язані спірні операції між позивачем та ТОВ «Євросірники» з операціями між ТОВ «Євросірники» та ТОВ «Меркурій Трейд Нью», по відношенню до якого відкрите кримінальне провадження, та чи мають відношення документи, які згідно висновку експерта підписані від імені директора ТОВ «Меркурій Трейд Нью» іншою особою, до спірних операціями між позивачем та ТОВ «Євросірники». У випадку пов'язаності вказаних операцій - з'ясували результат розгляду кримінального провадження, відкритого по відношенню до постачальника контрагента позивача».

В наступній справі пояснень директора контрагента щодо його непричетності до діяльності товариства виявилося недостатньо і суд вказав, що потрібно провести експертизу на предмет підробки документів.

Ухвала ВАСУ від 21.06.2017: «Відповідно до пояснень директора контрагента останній жодних документів від імені підприємства не підписував.

Надаючи оцінку доводам про не підписання від імені ТОВ «ТД «Щедре село» документів особою, яка значилась директором вказаного суб'єкта господарювання, судам слід було поставити питання про проведення експертного дослідження на предмет наявності чи відсутності ознак підроблення підпису посадовими особами, які підписували первинні документи, видані ТОВ «ТД «Щедре село» та допитати посадових осіб вказаних суб'єктів господарювання в порядку, визначеному статтями 77, 78 Кодексу адміністративного судочинства України.

Таким чином, для правильного вирішення спору суди на підставі належних та допустимих доказів мали перевірити чи підписані первинні документи уповноваженими особами платників податків».

Отже, окрім вироку по директору контрагента по ст. 205 ККУ та протоколу допиту директора про непричетність до товариства, потенційну загрозу для платника-позивача становлять, також, висновки експертизи про підробку підписів.

Поряд з цим, такий доказ, як показує судова практика, скоріше є підставою для направлення справи на новий розгляд, аніж відмови у позові. Але під час нового розгляду справи платнику буде складніше повторно захистити свою позицію.

Попередній допис: Податки та КВЕДи.

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