Недвижимость: тенденция к росту

Растут золотовалютные резервы, стабилизируется курс гривны, поднимаются цены на недвижимость.

Посмотрим, как связаны между собой эти три показателя.

Возьмём для примера самый показательный 2008 год. Цены на недвижимость по всей Украине находились на пике. Этому предшествовали восемь лет (!) стабильности национальной валюты. Гривна держалась между 5,05 и 5,44 за доллар США с 2000-го года. Золотовалютные резервы росли с 1999-го года и в 2008-м достигли своего исторического максимума. Цены на недвижимость весь этот восьмилетний период реагировали ростом.

Перед нами закономерность. Цены на недвижимость растут, когда увеличиваются золотовалютные запасы и когда стабилен курс национальной валюты. И чем дольше это происходит, тем выше в итоге поднимаются цены на недвижимость.

Минимальный срок, необходимый для того, чтобы рынок недвижимости отреагировал ростом цен, — два года.

Что происходит с золотовалютным запасом и курсом гривны сейчас?

Согласно данным Национального банка Украины, золотовалютные резервы демонстрируют рост уже три года подряд. По состоянию на 1 января 2015-го года — 7,53 млрд. долл. США, 2016-го — 13,29 млрд. долл. США, 2017-го — 15,53 млрд. долл. США. Курс гривны в этом году более-менее стабилизировался, но всё же недостаточно крепок. Посмотрим на цифры. Январь 2015-го года — 16,53 грн./долл. США, январь 2016-го — 24,69 грн./долл. США, январь 2017-го — 27,69 грн./долл. США. Это значит, цены на недвижимость будут расти, но совсем понемногу .

Прогноз прост. Чем дольше курс гривны будет держаться на одной и той же отметке, тем выше будут подниматься цены на недвижимость.

Меня довольно часто просят дать прогноз, касающийся цен на рынке жилой недвижимости. Рекомендую вам самостоятельно использовать эти два показателя для составления своих собственных прогнозов цен на недвижимость. И не обращать внимания на советы так называемых экспертов и экономистов.

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Глядя на график, на ум приходят другие размышления. О главном источнике увеличения золотовалютных резервов Украины — кредитах Международного Валютного Фонда. Ведь именно МВФ сегодня запускает наш экономический маховик.

Так вот, когда официальные лица Европы и Украины заявляют о плане Маршалла, они не договаривают одну очень существенную вещь. Суммы, о которых идёт речь, в десятки раз ниже того, что Украине реально необходимо.

Когда Программа восстановления Европы после Второй мировой войны (это и есть знаменитый план Маршалла, кто не в курсе) вступил в действие, Англия, Франция, Италия, Западная Германия, Голландия и другие страны получили огромные суммы денег. США выделил 2,8 миллиардов долларов одной только Англии. И это в 1948-1951-х годах! Чтобы иметь приблизительное представление, сколько это по сравнению с сегодняшними траншами МВФ, умножьте цифру на 100. Более, чем существенная помощь.

Сравните эту цифру с траншами МВФ, которые Украина получает в течение четырёх лет с 2015-го года (17,5 млрд. долларов), и убедитесь: это мизер, которого едва хватает на то, чтобы страна удержалась на плаву. Экономическая помощь Украине, которая подняла бы её экономику до уровня развитых европейских стран, должна быть не менее 200 миллиардов долларов.

Но вряд ли МВФ или какой-либо другой международный финансовый институт выдаст Украине подобную сумму денег. Может быть, это и хорошо, потому что Украине придётся развиваться самостоятельно, отменять с себя налоги, освобождать бизнес от государственных пут и вводить систему «5.10 ». Другого пути просто не существует.