Дело Януковича — мёртвое

Дело мертво, прежде всего, для самой общественности.

Театрализованный заочный суд над экс-президентом Януковичем используются властью для пиара. Следующий акт перенесён с 4 мая на 18-е. Будет доказана государственная измена экс-президента Януковича или нет, по большому счёту, не имеет никакого значения. Это очередная информационная “погремушка”, чтобы отвлечь внимание народа от нулевых результатов Евромайдана.

Подлинным правовым возмездием и торжеством справедливости стало бы раскрытие убийств “Небесной сотни”. Но делу о расстрелах на Майдане не видно ни конца ни края. Расследование Генпрокуратуры передаётся, как эстафетная палочка, от одного генерального прокурора следующему, от Махницкого — Яреме, далее — Шокину, и в порядке очереди — Севруку и Луценко. МВД также принимает непосредственное участие в расследовании, в частности, его глава Аваков. Работает парламентская комиссия по расследованию убийств во время Евромайдана, делом заведует начальник департамента специальных расследований ГПУ Горбатюк. Изредка народу подбрасывается кость в виде цифр: количество уголовных производств, задержаний подозреваемых, фигурантов, судебных приговоров; но все прекрасно понимают, что сядут исполнители, и то только те из них, кто не сумел отвертеться.

Другое дело — беглый президент, на которого можно повесить всех “собак”, проводя над ним показательный и абсолютно безопасный для него суд. Естественно, в Украину Янукович не вернётся и не будет экстрадирован, б о льшая часть тех капиталов, которые он утащил, останутся в его собственности. Но ощущение некой моральной сатисфакции от судебного расследования народ получает, и театр продолжается.

Нас не должны волновать фантомы прошлого. Евромайдан был неудавшимся экспериментом по очищению Верховной Рады и формированию качественно новых политических элит. Сегодня это понимают все. Требования, звучавшие на Евромайдане, так же, как и на Оранжевом Майдане, не касались экономических преобразований. Люди хотели в Европу. И вот Совет ЕС одобрил безвизовый режим с Украиной, но жить от этого среднестатистическому украинцу легче не стало.

Самое лучшее, что граждане могут сделать, это сконцентрироваться на своём собственном будущем, своих семьях, финансовых интересах и целях по самореализации. И не тратить драгоценное время на политиков-хронофагов.