Обращение взыскания на корпоративные права

Согласно статье 149 ГК Украины обращение взыскания на часть имущества ООО, пропорциональную доле участника общества в уставном капитале, по его личным долгам допускается лишь в случае недостаточности у него другого имущества для удовлетворения требований кредиторов. Следовательно, действующее законодательство хотя и отделяет долги участника общества от обязательств самого ООО, однако дает право кредитору удовлетворить свои требования за счет имущества общества случае если у должника отсутствует другое имущество, на которое возможно обратить взыскание. Учитывая имеющуюся судебную практику, можно прийти к выводу, что подтверждением такой недостаточности иного имущества могут служить только документы исполнительного производства, из которых усматривается что такое имущество не установлено, или что его стоимость не погашает размера всех требований. Хотя в ГРСР (государственный реестр судебных решений) встречаются и решения, где суды наоборот рассматривали вопрос об обращении взыскания одновременно с решением по самому долгу.

Законодательство предоставляет кредитору право выбрать один из способов удовлетворения своих требований:

- выплата стоимости части имущества, соответствующей доле должника;

- выделение соответствующей части имущества для обращения на него взыскания.

Как видим в отличие от обращения взыскания по договору залога корпоративных прав обращение взыскания на них вне залоговых правоотношений не подразумевает под собой возможности для взыскателя стать участником ООО ни в коем случае.

Часть имущества, подлежащего выделению, или объем средств, составляющих ее стоимость, устанавливается согласно балансу, который составляется на дату предъявления требований кредиторами. Именно в этом заключается одна из основных проблем с которой может столкнуться кредитор. Зачастую именно определение стоимости доли должника в имуществе ООО и является наиболее проблемной «зоной».

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в своем постановлении от 09.07.2014 года по делу № 6-55212св13 достаточно подробно дал разъяснение по этому поводу, которые можно свести к тому, что стоимость доли будет определяться как пропорциональная его доле в стоимостном выражении сумма всех активов ООО за минусом его пассивов .

В предыдущей публикации, посвященной залогу корпоративных прав, мы обращали внимание на риски, связанные с возможным полным обесцениваниям таких прав, а также на риски отчуждения доли до момента обращения взыскания на нее. Данные утверждения будут актуальны и для обращения взыскания на КП в порядке ст. 149 ГК Украины, а потому останавливаться на них дополнительно не будем.

Отдельно хотелось бы отметить, что такие риски остаются даже при наличии ареста, наложенного на КП. Конечно вы можете оспорить данные сделки и регистрационные действия совершенные на их основании (в качестве примера см. Постановление ВССУ от 21.12.2016 года по делу № 363/4091/14-ц (№ в ЕГРСР 63758920), однако это может существенно усложнить задачу для взыскателя.

Решить данную проблему можно было бы обязав госрегистраторов проверять обременения КП в ГРОДИ, однако это вопрос к нашим нормотворцам.

Сейчас законодательством не определен механизм и порядок обращения взыскания на корпоративные права.

Положения ст. 10 ЗУ «Об исполнительном производстве» только определяют обращение взыскания на корпоративные права как одну из мер принудительного исполнения решения, однако, ни слова не говорит о механизме его исполнения.

Более того продолжают существовать две противоположных мнения по вопросу кто именно может инициировать обращение взыскания на КП - лицо выполняющего решение (исполнитель) или же сам взыскатель.

Первая позиция основывается на ст. 379 ГПК которая предусматривает, что выделение доли имущества должника в имуществе, которым он владеет совместно с другими лицами, решается судом по представлению государственного исполнителя.

Вторая обращает внимание на положения ст. 149 ГК Украины предусматривающей, что право требования выделения доли для обращения взыскания принадлежит только кредиторам, которые имеют имущественные требования к должнику, а не исполнителю.

( http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32201589 )

Верховный суд Украины в Постановлении от 17 сентября 2014 по делу 6-31цс14 склонился ко второй позиции, однако следует сказать, что данное решение было еще во время действия «старого» ЗУ «Об исполнительном производстве», где обращение взыскания на корпоративные права вообще не упоминалось.

По моему личному мнению, вторая позиция является более обоснованной поскольку обращение взыскания на имущество ООО требует подачи отдельного иска, однако каким путем будет развиваться судебная практика покажет время, а пока можем рекомендовать придерживаться следующей этапности:

1.) Получение кредитором документов исполнительного производства об отсутствии имущества на который может быть обращено взыскания (кроме КП). Желательно при этом наложить арест на КП, чтобы зафиксировать преимущественное право удовлетворения своих требований за счет КП перед другими кредиторами.

2.) Подача взыскателем в суд иска к ООО о выделении доли участника-должника и получения соответствующего исполнительного документа. При этом необходимо в качестве соответчика привлекать непосредственно должника, поскольку обращение взыскания на имущество ООО прекратит, или уменьшит его права на долю в ООО, а также в качестве 3-х лиц - других участников ООО поскольку решение суда может также повлиять на их права и обязанности. (См постановление ВССУ № 6-40159св14)

При подаче иска взыскатель должен определиться с способом взыскания выбрав один из двух:

- или взыскать средства с ООО в пределах стоимости доли должника;

- или обратить взыскание на имущество ООО, в пределах стоимости доли должника.

Следует обратить внимание, что для определения стоимости доли взыскателю понадобятся документы ООО, а соответственно для обеспечения возможности истребования их от общества в судебном порядке Вам необходимо будет доказать, что вы не можете получить их самостоятельно в связи с чем рекомендуется обратится к ООО с соответствующей претензий и требованием о предоставлении информации и документов.

3.) Принудительное исполнение решения об обращении взыскания на имущество которое выделено только как доля участника.

Как видим обращение взыскание на КП является достаточно хлопотным и не быстрым занятием, а ввиду того что некоторые должники «успевают» обесценить КП часто такая волокита для взыскателя становится экономически не выгодной. Однако, при всех проблемах реестр судебных решений служит подтверждением, что таки есть «свет в конце тоннеля» и предприняв своевременно необходимые меры у кредитора появляются шансы погасить свои требования за счет имущества ООО, в котором у должника есть доля собственности.

Да пребудет с вами сила!