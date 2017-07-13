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ТЦО. О милой недоговореннности….
13.07.2017 18:03
Буквально пару слов о недавнем Письме ГФС по ТЦО (Лист ДФС від 22.06.2017 № 768/6/99-99-15-02-02-15/ІПК ).
Напомню его основную мысль:
….. сума наданої (отриманої) безповоротної фінансової допомоги враховуються при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій для цілей трансфертного ціноутворення та відображається у Звіті про контрольовані операції з кодом найменування операції – 034 додатка 3 до Порядку складання Звіту про контрольовані операції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 № 8.
Выше, в письме – все замечательно и логично обосновано. Действительно, безвозвратная финансовая помощь (дарение денежных средств) является финансовой операцией, влияет на объект налогообложения налога на прибыль. И если выполняются цифровые критерии + «даритель» -подходящий – тогда да, без сомнения операция является контролируемой. Ибо так прописано в НКУ…
Однако… Сказав «А» нужно говорить и «Б». Так получается, что налоговики в своих ТЦО-разъяснениях часто останавливаются на полпути, не договаривают… В результате после таких разъяснений вопросов становится еще больше. И они значительно заковыристее. Так и здесь, применительно к вышеуказанному письму. Рассмотрим?? Нам сказали: операция по предоставлению/получению безвозвратной финансовой помощи является контролируемой.
ОК. Идем дальше. В соответствии с пунктами 39.1.1.-39.1.3 статьи 39 НКУ мы должны (при осуществлении такой операции) проверить нашу операцию на соответствие принципу «вытянутой руки». При этом (см. Пп. 39.1.4. НКУ) «установление соответствия условий контролируемой операции принципу вытянутой руки проводится по методам, установленным пунктом 39.3. этой статьи, в целях проверки правильности, полноты начисления и уплаты налога на прибыль предприятий».
Та-дамс!!
Та-дамс №1 : проверяем исключительно вышеуказанными методами. Других вариантов – не предусмотрено. И проверка такая строго-настрого обязательна!! Нельзя сказать «не получается» или «нелогично»…(Вы ведь не забыли о размерах ТЦО-штрафов?? Не забалуешься).
Смотрим методы. Первый метод (сравнительной неконтролируемой цены) отбросим сразу. Товар небиржевой, да и найти аналогичную неконтролируемую операцию –проблематично. В общем, отбрасываем.
Также мгновенно отбросим и два следующих метода:
- Метод цены перепродажи рассматривает (с целью анализа) операции по перепродаже полученного товара (а мы свою подаренную денежку не перепродавали –мы ж не банк, мы семечками торгуем…);
- Метод затраты плюс также не подходит (мы ведь ни услуг не оказывали, ни товаров не продавали – наша ситуация совсем-совсем другая) .
Также мгновенно отбрасываем метод распределения прибыли. Почему? Долго пояснять. Ну, хотя бы потому что еще никто в Украине этого метода для целей ТЦО не применял….Почему? Ну…Потому что гладиолус!
Остается любимый всеми консультантами метод чистой прибыли. Как говорится в п.39.3.6.1. «Метод чистой прибыли заключается в сравнении соответствующего финансового показателя рентабельности в контролируемой операции …с соответствующим показателем рентабельности в сопоставимой неконтролируемой операции.» Метод чистой прибыли позволяет производить проверку с помощью анализа финансовой отчетности конкурентов.
Оставим читателя за глубокомысленными размышлениями на тему: какой именно тип рентабельности выбрать? Как вообще определить рентабельность дарения? С кем сравниваться? Вопросов масса, и все они «задиристые» -настоящее наслаждение. Зададим еще один вопрос, последний. Точнее –смоделируем ситуацию….
Та-дамс №2: Пришла налоговая ТЦО-проверка. Посмотрела вашу документацию (предположим, вы все же нашли как обосновать ТЦО-цену в дарении)… И тут налоговики сказали, что по их расчетам, ваш контрагент должен был подарить вам вовсе не 10 млн долларов, а 100 млн… И поэтому с вас –штраф –чуть больше 20 млн долларов… А чего возмущаетесь? Идите –разбирайтесь со «связанной мамой». С чего вдруг она такая жадная?? Вон –соседям по офису подарили 100 млн ….
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