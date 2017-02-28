Хто сказав що «Євробачення-2017» в Україні не буде?

Сьогодні в українському інформаційному просторі є багато дискусій щодо «Євробачення-2017». Особливо гостро заговорили після того, як частина працівників "Національної суспільної телерадіокомпанії України", які готували проведення Конкурсу, вийшли з проекту. Один із менеджерів що покинули проект Денис Блощинський оприлюднив заяву про вихід з підготовки, у якій йдеться, що головними причинами є забрані у них повноваження. Призначивши нового керівника Конкурсу наділеного, нібито, повним контролем усіх аспектів Євробачення в Україні, що супроводжували призначення і дії, зупинили, начебто, на два місяці роботу над проектом, а робота їхньої команди була повністю заблокована. На думку групи яка покинула проект, нове керівництво не провело жодної реальної дії для реалізації проекту в потрібні терміни, а їхня команда, дану ситуацію, вважає не прийнятною. І тому вирішила піти.

До того ж, пан Блощинський висловив припущення, що бюджет Конкурсу може бути не прозорим, оскільки, на його думку, початкова цифра якою раніше оперували була – 655 млн. грн., а на сьогодні підписаний бюджет конкурсу складає – 855 млн. грн. Додаткові гроші мають надійти від продажу квитків, але як розпоряджатимуться цими коштами пан Денис не знає.

Ще, пан Денис сумнівається у здатності добре організувати роботу з підготовки до Конкурсу заступником НСТУ - Павлом Грицаком.

А деякі кореспонденти як от Андрій Бреннер взагалі заявляють, що Україна повинна була відмовитися від проведення конкурсу одразу після перемоги Джамали. Мовляв, передусім влада країни та НСТУ застрягли у тривалих суперечках про те, яке місто прийматиме «Євробачення-2017». Оголошення результатів відбору неодноразово відкладалося, а час на підготовку складного телевізійного шоу спливав. Натяк на те, що прозорістю відбір міст-кандидатів на проведення Конкурсу не відрізнявся. Хоч, для багатьох було зрозуміло, що для проведення такого конкурсу як Євробачення підходить місто у якому добре розвинена інфраструктура: міжнародний аеропорт, наявність великої кількості готелів та великий концертний майданчик, а такі умови є, так можна зрозуміти, лише в Києві.

Пан Бреннер вважає, що великою проблемою стало подання у відставку через, нібито, суперечки щодо фінансування «Євробачення-2017» генерального директора НТКУ Зураба Аласанія. Не подобається пану Бреннеру і затяжка з вибором місця проведення європейського конкурсу у місті Києві та затримка на тиждень у зв ’ язку з вибором фірми-партнера з продажом квитків. Ціна квитків теж не подобається пану Бреннеру, він вважає, що у європейських країнах найдорожчі квитки коштували менше аніж у нас. У залі, буцімто, на найкращих місцях сидітимуть лише люди старшого віку з дорогими годинниками і гладкими на вигляд. Що, начебто, не передбачено пільгових квитків для офіційних організацій фанатів «Євробачення», а гасло Конкурсу в Україні «Шануймо розмаїття» навряд чи буде мати щось спільне з духом «Євробачення».

Пан Бреннер говорить про виснаження нашої країни трирічною війною, і що було би не погано зробити так як колись зробили в Ізраїлі, передали конкурс Голландії, тому, що Ізраїль, який переміг у конкурсі Євробачення двічі поспіль не міг організувати його у друге. Ніби, відмовившись від конкурсу Україна зберегла би обличчя.

Співзвучно до своїх українських панікерів заговорили і про неможливість проведення «Євробачення-2017» і в північного сусіда окупанта Росії. Там повним ходом йде інформація, нібито, головні організатори покинули оргкомітет, тому проведення Конкурсу під великим питанням. Крім того, деякі діячі культури Росії заявляють про бойкот Конкурсу в Україні, через заборону вісімдесят трьом, так званим діячам російської культури, в ’ їзду до України. «Росія повинна оголосити бойкот Євробаченню» - заявив російський продюсер Йосип Пригожин. «У нас 140 мільйонів аудиторії! Не треба терпіти від них ляпасів. Ці двері для нас закрито. Нам там не раді . Давайте брати приклад з нашого президента Путіна, який завжди пропонує Заходу свої умови, а не слідує нав’язаним правилам. Якщо вони втратять трансляції величезної держави, вони позбудуться грошей. Це ж все не безкоштовно. Треба створити ситуацію, за якої вони за нами бігати будуть. « Нова хвиля» набагато крутіше! Не треба їхати на Євробачення, – сказав Пригожин.

Деякі депутати російської Держдуми як Олег Нілов запропонува ли , щоб Росію на конкурсі представляли Йосип Кобзон та хор імені Александрова. Першому українські спецслужби заборонили в’їзд в Україну через підтримку терористів з так званого «ДНР», а музиканти хору загинули в авіакатастрофі російського Ту-154 над Чорним морем 25 грудня 2016 року. Окрім того, Нілов переконаний, що організатори Євробачення займаються «інтервенцією на культурному фланзі». Причиною таких голослівних заяв стало те, що перший півфінал конкурсу запланований на 9 травня, яке в Росії вважається священною датою, і що конкурс може перетворитися на шабаш.

У Росії, зокрема в Держдумі йдуть дискусії, як Йосип Давидович Кобзон може представляти РФ на Євробаченні якщо йому заборонено в ’ їзд до України, і у нього може бути два паспорти, що заборонено в російському законодавстві. Йосип Давидович може мати паспорт так званого «ДНР», що недавно узаконено президентом РФ Володимиром Путіним. Крім того, Кобзон може позбутися і депутатства в Держдумі, оскільки не може депутат Держдуми бути громадянином іншої держави. Навіть якщо б дозволили пану Йосипу приїхати до України на Конкурс, то скоріш за все його б засвистали. Таке уже було більше десяти років тому, коли Кобзон на головній українській сцені палаці «Україна» вирішив заспівати пісню у якій йшлося що російський і український народи навіки разом. Репертуар Кобзона не більше як, «Дєнь побєди» - 9 травня.

Звісно, що у Росії тільки і думають, щоб Конкурс «Євробачення-2017» в Україні не відбувся, і роблять усе для того щоб цього не сталося, але, якщо і відбудеться, то за всяку ціну принизити і спаплюжити подію.

Натомість, підготовка до "Євробачення-2017" в Україні під контролем і все відбувається у плановому режимі. Про це заявила в.о. голови правління ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» Ганна Бичок. Вона наголосила, що кадрові зміни в команді не вплинуть на підготовку і проведення «Євробачення- 2017» в Україні. Адже на місця менеджерів, які покинули проект, вже знайдено заміну. Заступник керівника ПАТ НСТУ Павло Грицак сказав, що це зайняло приблизно 72 години. До складу нової команди увійшли комерційний директор Лариса Коваль, івент-менеджер Кирило Воронін та директор з питань безпеки Олег Западнюк. Їхні кандидатури вже погодженні з Європейською мовною спілкою. Ці фахівці мають значний досвід робити у масштабних міжнародних проектах.

Своє слово про ситуацію навколо «Євробачення-2017» сказала і переможниця даного конкурсу українська співачка Руслана Лижичко. Вона підкреслила, що подібна ситуація була дванадцять років тому коли Євробачення відбувалося у Києві. «Саме тоді на посаду виконавчого продюсера «Євробачення-2005» було запрошено Павла Грицака, який вивів ситуацію із кризового стану. У мене немає підстав ставити під сумнів професійність Павла Грицака, його досвід та його команду. Я впевнена, що і сьогодні навіть у ці стислі терміни Павлові разом з командою під силу організувати роботу таким чином, щоби «Євробачення-2017» відбулося на гідному рівні», – повідомила співачка.

У свою чергу, віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко, заявив, - «У підготовці до пісенного конкурсу задіяно сотні українських та іноземних фахівців. Природньо, що протягом підготовки до такої масштабної події у команді НСТУ як суспільного мовника можуть відбуватися певні кадрові зміни. Однак жодні персональні рішення не вплинуть на якість проведення Україною пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Також він запевнив, що подію буде проведено якісно та у повній відповідності з високими стандартами Європейської мовної спілки та вимогами широкої глядацької аудиторії Євробачення. Національна суспільна телерадіокомпанія України як мовник-організатор "Євробачення-2017" у тісній співпраці з Європейською мовною спілкою реалізовують спільний план дій щодо підготовки до пісенного конкурсу. Незважаючи на низку проблем, які були накопичені за попередній період, сьогодні знайдено ключові рішення, створено умови для ефективного виконання НСТУ всіх завдань в рамках підготовки до Євробачення-2017", - наголошено В ’ ячеславом Кириленком.

Під час засідання уряду України прем’єр-міністр Володимир Гройсман також відгукнувся щодо пісенного конкурсу Євробачення у Києві. « Ми абсолютно в плановому режимі, професійно готуємося до проведення Євробачення. Євробаченню в Україні абсолютно нічого не загрожує». Володимир Гройсман заявив, що «Євробачення-2017» буде проведено на найвищому, якісному рівні.

Усі антиукраїнські дії стосовно проведення «Євробачення-2017», про те, що йому щось загрожує і що Конкурс може не відбутися потрібно вважати фейковими, такими, що не відповідають дійсності. Конкурс буде проведено, як би там комусь не хотілося зірвати його.

З 14 лютого 2017 року розпочато продаж квитків на «Євробачення-2017». Ціна квитків від 8 до 500 євро. Один користувач може одночасно купити до 4 квитків. Більше квитків можна купити лише через оператора кол-центру. Квитки також будуть продаватися у касах і платіжних терміналах.

Місце проведення Конкурсу місто Київ, просп. Броварський, 15, Міжнародний виставковий центр.