Що робити у випадку планової перевірки суб’єкта господарювання?

3 листопада 2016 року прийнято ЗУ «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», яким до 31 грудня 2017 року встановлено мораторій на проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Проте, зміст ст. 6 вказаного вище Закону є дуже цікавим, оскільки чітко визначено, на які відносини не поширюється дія цього Закону, зокрема на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) органом державного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, органом, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, та його територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, та його територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, та його територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії, та його територіальними органами, Державною службою України з питань праці та її територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України та є уповноваженим органом з питань цивільної авіації, органами державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду), центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, Національним банком України, Антимонопольним комітетом України.

Отже, як бачимо перелік досить широкий, планово перевірити вас можуть і органи Державної фіскальної служби України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державної служби України з питань праці, Державної архітектурно-будівельної інспекції, Державної екологічної інспекції, а також Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Національний банк України, Антимонопольний комітет України тощо.

Проведення планових перевірок регулюється ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

По-перше, при проведені перевірки ви повинні пам’ятати, що планові та позапланові заходи здійснюються в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку.

По-друге, при здійснення планової або позапланової перевірки щодо суб’єкта господарювання - юридичної особи має здійснюватися у присутності керівника або особи, уповноваженої керівником. Це саме стосується і фізичної особи – підприємця.

По-третє, перед початком здійснення державного нагляду (контролю) посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить запис до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу у суб’єкта господарювання). Тобто, на підприємстві краще мати такий журнал.

По-четверте, ви повинні завжди пам’ятати, що планові заходи здійснюються відповідно до річних планів , що затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, що передує плановому. Внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни найменування суб’єкта господарювання та виправлення технічних помилок.

Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового року.

Плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) на наступний плановий період повинні містити дати початку кожного планового заходу державного нагляду (контролю) та строки їх здійснення.

Протягом планового періоду здійснення більш як одного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта господарювання одним і тим самим органом державного нагляду (контролю) не допускається.

По-п'яте, органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу. Отже, вам повинні в обов’язковому порядку надіслати повідомлення про проведення перевірки.

Зверніть увагу, що ви маєте повне право не допускати посадову особу органу державного нагляду (контролю) до здійснення перевірки в разі неодержання повідомлення про здійснення планового заходу.

Чинним законодавством визначено, що строк планової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва - п’яти робочих днів.

По-шосте, коли посадова особа органу державного нагляду (контролю) прийшла до вас на перевірку, то перед її початком повинні пред’явити керівнику підприємства посвідчення (направлення) про її проведення. Це посвідчення (направлення) є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу.

Пам’ятайте, що якщо посадова особа органу державного нагляду (контролю) не має при собі посвідчення (направлення) на здійснення заходу та службового посвідчення, то вона не має права здійснювати перевірку вашого підприємства. Це є підставою не допускати посадових осіб для здійснення перевірки.

Після проведення перевірки посадова особа складає акт перевірки. Керівник підприємства його підписує, проте перед підписанням його необхідно обов’язково уважно прочитати, адже у ньому фіксуються усі порушення, які виявлені під час перевірки. Якщо ви не згодні з результатами перевірки, процедурою її проведення, то повинні написати зауваження у вказаному акті (в акті є графа про зауваження) і тільки після цього його підписати.

Отже, проведення як планових, так і позапланових заходів державного нагляду (контролю) відбувається у відповідності до чинного законодавства. Перевіряючий повинен дотримуватися вимог закону, а суб’єкт господарювання стежити за цим.