Що несе цифрова економіка Україні?

Країни світу починають замислюватись, як будувати відносини з такими компаніями, що мають величезний фінансовий та інформаційний ресурси й стають потужнішими гравцями на світовій арені. Першою несподіваний крок зробила Данія — створила посаду посла у цифрових компаніях. Адже у взаємовідносинах країн і цифрових гігантів, які акумулюють уже сотні мільярдів доларів, не все так гладко. Лише протягом минулого року ми побачили декілька гучних конфліктів стосовно того, в якій країні й які податки мають платити GAFA.

Як же Україні діяти у цій ситуації? З одного боку, виникнення нових умов у світовій економіці — це серйозний виклик, адаптація до якого є завданням неабиякої складності. Але з іншого — виникають і нові можливості для тих країн, які зараз відстають від розвинених. Адже цифрові технології зменшують бар'єри для виходу на ринок. У зв'язку з цим для України постає питання вибору пріоритетів, які допоможуть упіймати «цифрову хвилю» та вибратися з економічної кризи.

Я впевнений, що Україна може бути не лише потужним постачальником ІТ-рішень для інших країн. Нам необхідно якнайшвидше впроваджувати цифрову економіку. Це означає не тільки «виробляти», а головне — «споживати» ІТ-продукти. При цьому не треба плутати цифрову економіку та ІТ-галузь. Цифрова економіка передбачає впровадження цифрових технологій у всіх сферах: виробництві, освіті, медицині тощо.

Втім, відходячи від питань державної стратегії, хочу відмітити ще один вкрай цікавий для нас тренд. Це так звана третя хвиля глобалізації, яку називають інклюзивною. Вона означає, що завдяки розвитку цифрової економіки малий та середній бізнес (МСБ) отримав недоступну раніше можливість стати глобальним. І вплив МСБ на світову економіку стає все більш відчутним. Якщо першу хвилю глобалізації у XIX та на початку XX століття контролювали правителі великих держав, а другу хвилю — транснаціональні корпорації, то третя хвиля відбуватиметься завдяки малим компаніям. З огляду на це засновник компанії Alibaba Джек Ма сформулював на цьогорічному форумі у Давосі цілу концепцію —«30–30–30»: протягом наступних 30 років світ змінюватимуть ті, кому сьогодні 30, та компанії, в яких працює 30 співробітників.

Цей тренд відкриває нові можливості для розвитку українського малого та середнього бізнесу. Наші малі компанії можуть інтегруватись до міжнародних мереж доданої вартості, що деякі з них уже успішно роблять. Це призведе до зростання експорту з України та більш рівномірного розподілу доданої вартості всередині країни. Тому нашим власникам МСБ дуже важливо не пропустити слушний момент для «виходу у світ», який не лише суттєво підвищить рівень їхнього бізнесу, а й допоможе прискорити економічний розвиток усієї країни.