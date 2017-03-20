Де найбільше обкрадають бізнес?





Провідні логістичні оператори на ринку України системно зіштовхуються з проблемами крадіжок вантажів на автомобільних дорогах та залізницях України. У 2016 році ситуація з крадіжками вантажів виглядала наступним чином (за інформацією Генеральної прокуратури України).

ТОП-3 областей по кількості крадіжок вантажів з автомобільного транспорту в 2016 році (зареєстровано та обліковано кримінальних правопорушень):

- Запорізька область (1505/699);

- Дніпропетровська область (53/17);

- Донецька область (38/29).

Зазвичай зловмисники здійснюють крадіжки в темний час доби на ділянках, де ускладнено контроль за ситуацією на дорозі. Під час руху транспортного засобу зловмисники відкривають задній борт автомобіля, зривають замки. Часом збитки вантажовласників становлять більше 100 000 гривень.

ТОП-3 залізниці по кількості зафіксованих кримінальних правопорушень в 2016 році:

- Придніпровська залізниця (379/228);

- Південна залізниця (22/6);

- Донецька залізниця (15/2).

Ситуація з безпекою під час здійснення перевезень залізницею є так само складною. Окрім безпосередньо вантажів, представники бізнесу повідомляють про велику кількість крадіжок:

- Обладнання на спеціалізованих контейнерах (при перевезенні небезпечних вантажів відсутність необхідного обладнання може спричинити не тільки збитки для компаній-експедиторів, але й мати негативний вплив на навколишнє середовище);

- Деталей гальмівного обладнання приватних вагонів.

Окремої уваги заслуговує питання різниці між кількістю зареєстрованих та облікованих правопорушень (без урахування кримінальних правопорушень, виключених з обліку у зв’язку із закриттям провадження на підставі пунктів 1,2,4,6 ч.1 ст.284 КПК України). Як зазначає бізнес, практика відкриття кримінальних справ «за фактом» є нічим іншим, як покращенням органами статистики кількості розкритих злочинів.

Така ситуація насамперед приводить до великих втрат вантажовласників та перевізників та шкодить іміджу України на міжнародній арені. Сьогодні необхідно визначити дієвий механізм:

- забезпечення безпеки вантажів під час перевезень автошляхами України;

- забезпечення збереження вагонів як приватної, так і державної форми власності під час здійснення перевезень, а також їх укомплектування у разі крадіжок деталей.

Що можна зробити?

Для покращення ситуації з крадіжками на українських автошляхах та залізницях, Комітет з логістики Європейської Бізнес Асоціації пропонує декілька першочергових рішень.

Зокрема, створити додаткові маршрути патрулювання підрозділами МВС в ТОП областях та забезпечити контроль за перевезеннями вантажів залізницями та автодорогами шляхом розміщення додаткових камер спостереження.