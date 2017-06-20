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Реестры бенефициаров: проблема или благо?
20.06.2017 16:07
Бум подачи информации в государственный реестр о бенефициарах (контролерах) компаний в Украине уже давно отшумел. Украина оказалась первой страной, которая ввела такой реестр и сделала его публично доступным. После этого о намерении внедрить реестр лиц со значительным контролем (Person with Significant Control или PSC) в компаниях заявила Великобритания. И с 6 апреля 2016 года британские компании типа LTD и LLP должны вести учет и подавать в реестр Companies House информацию о «лицах с существенным контролем». Неподача информации влечет удаление компании из Реестра. Поэтому должностные лица британских компаний подают информацию о PSC. Учитывая, что многие британские компании использовались в том числе и для сохранения конфиденциальности о реальных бенефициарах, благодаря институту номинальных собственников, большая часть компаний не готовы предоставлять информацию о фактических собственниках и контролерах, а пытаются найти законные основания не подавать эти сведения.
Создание открытых реестров имеет массу плюсов.
· Глобальная идея создания публичных реестров бенефициаров компаний – это следствие борьбы с терроризмом и размыванием налогооблагаемой базы.
· Публичный реестр бенефициаров – несет большую безопасность бизнесу и понимание, кто же является твоим контрагентом, помогает понять, действительно ли компания та, за кого себя выдает, или создана исключительно для преступных целей.
· Публичные реестры бенефициаров в перспективе должны стать полезными в раскрытии преступлений и задержании преступников, особенно в тех случаях, когда обмен информацией между правоохранительными органами стран не налажен или слишком усложнен. Открытый реестр бенефициаров может помочь правоохранительным органам получить доказательство того, кто фактически контролирует компанию или в чьих интересах действует компания.
· В случаях, если правоохранительные органы не могут (или не хотят) справиться с обязанностями выявлять те или иные правонарушения, помогут журналисты и некоммерческие организации, используя данные из открытых реестров бенефициаров.
Есть в введении публичных реестров бенефициаров и минусы.
· В странах с нестабильной политической и правовой системой правоохранительные органы потенциально могут, получив информацию из публичных реестров, перекручивать, додумывать данные, возбуждать расследования по интересующим их субъектам, бенефициарам – таким образом оказывать давление на бизнес.
· Информацией из публичного доступа с легкостью смогут воспользоваться и недобросовестные конкуренты с целью рейдерства (намного проще «отжать» заводик, если знаешь, где его холдинговая компания).
· «Желтая» пресса с удовольствием воспользуется open source data для своих статей, нанося вред репутации бизнеса.
Несмотря на недостатки существования публичных реестров бенефициаров, Британия расширяет круг лиц, обязанных раскрывать информацию о лицах со значительным контролем.
С 26 Июня 2017 года Великобритания вводит новые требования касательно подачи информации по PSC:
· Подача информации в форме Confirmation Statement заменяется на подачу форм PSC01 - PSC09 и в случае любых изменений в компании – дается 14 дней на внесение изменений в реестр и 14 дней для подачи данных в Companies House.
· Вводится обязательство информировать о PSC и для Шотландских партнерств (Scottish Limited Partnerships) начиная с 24 Июля 2017 года и для подачи данных у Шотландских партнерств будет 14 дней.
· Генеральные Шотландские партнерства (General Scottish Partnerships), партнерами которых являются юридические лица также должны подавать информацию о PSC.
При этом Великобритания, заботясь о своих «клиентах», позволяет воспользоваться Режимом защиты данных в случае, если контролирующее лицо (PSС) имеет основания полагать, что данные в публичном реестре могут подвергнуть риску насилия или запугивания его лично, или тех, кто с ними проживает. Воспользоваться этой опцией можно, если PSC предоставит весомые доказательства для обеспечения такого заявления. Таким же образом можно «закрыть» информацию о директоре.
Вслед за Великобританией введение реестров лиц со значительным контролем рассматривают и британо-зависимые территории. Так, правительство Британских Виргинских Островов и Гонконга уже обсуждают каким будет реестр. Наибольшая вероятность того, что реестры будут закрытыми для всеобщего пользования, но открытыми для использования государственными органами, и информация будет доступна и государственным органам Великобритании. Вопрос безопасности передачи данных и возможность хакерской атаки остается открытым.
Правительство Сингапура шагнуло вперед и внесло изменения в свой закон о компаниях. С 31 марта 2017 года все локальные и иностранные компании, зарегистрированные в Сингапуре обязаны хранить у себя информацию-реестр контролеров компаний и предоставлять ее в государственные органы по первому запросу. Помимо этого, компании также обязаны вести реестры номинальных директоров, содержащих также информацию о тех, по чьему поручению они исполняют функцию номинала. Штраф за не предоставление – 5 000 сингапурских долларов (примерно 3500 евро).
Нидерланды с 31 марта 2017 года запустили публичное обсуждение центрального реестра бенефициаров. Согласно проекта закона в торговый реестр юридических лиц должна войти информация о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц Нидерландов. Планируется сделать данную информацию платной.
В реестре предложено отразить данные бенефициаров частных и публичных компаний с ограниченной ответственностью и голландских фондов (Stichting). Трасты пока остаются вне зоны подачи такой информации, так как ее раскрытие идет вразрез с концепцией траста в целом.
Итак, Украина оказалось «Впереди планеты всей» создав реестра бенефициаров в Украине. Пройдет еще несколько лет и о конфиденциальности владения активами можно будет только вспоминать (если они не были своевременно оформлены в траст). Бизнесу предстоит перекраивать структуры и учиться работать в системе блокчейн – при полной прозрачности и возможности отслеживания любых движений. И уже сегодня нужно создавать грамотную красивую историю не только для компаний, но и для их бенефициаров.
теги: бенефициары, реестры, открытые реестры, Юскутум, Juscutum
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