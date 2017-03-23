Реєстрація місця проживання: особливості та новації

Більшість громадян вживають поняття «прописка», яке є пережитком радянської правової системи, яка передбачала дозвільний порядок вибору особою місця проживання.

Варто зазначити, що реєстрація місця проживання та відома з радянських часів прописка не є однаковими поняттями, між цими процедурами є принципова різниця.

Радянська прописка носила дозвільний характер, тобто виконувала функцію закріплення населення за певною адміністративною одиницею через систему територіальних лімітів. Прописка дозволяла вселення та проживання додаткових мешканців, без врахування житлової площі, лише виключно стосовно близьких родичів.

Рішенням Конституційного Суду України від 14 листопада 2001 року адміністративно-дозвільний інститут прописки було скасовано. Тому, при реєстрації місця проживання не існує будь-яких обмежень щодо необхідних санітарних норм житлової площі та щодо кількості зареєстрованих осіб в одному житловому приміщенні.

На сьогодні, замість прописки в Україні існує поняття «реєстрація місця проживання» встановлена Законом України від 11 грудня 2003 року № 1382 «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання».

Всі функції до 1 січня 2017 року з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання були покладені на уповноважені органи місцевого самоврядування. Органами реєстрації закон визначає виконавчі органи сільських, селищних або міських рад або, в разі, якщо такі органи не створені, функції з реєстрації громадян виконує сільський голова.

Від тепер передача інформації про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб переходить з реєстрів територіальних громад до Єдиного державного демографічного реєстру та здійснюється після введення в експлуатацію відповідних програмних засобів, до яких мають доступ органи реєстрації (у тому числі через центр надання адміністративних послуг).

Слід зазначити, що реєстрація місця проживання/перебування або зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється в день подання особою або її представником документів за заявою особи може бути здійснена одночасно із зняттям з попереднього місця проживання.

Важливо відмітити, що більшість громадян занепокоєні, тим що місце реєстрації впливає на право власності нерухомості реєструючи у себе інших осіб, тому реєстрація місця проживання є лише фактом, підтверджуючим місцезнаходження особи і ніяким чином не може вплинути на володіння власною нерухомістю, право на яке документально підтверджено в установленому законодавством порядку.

Що стосується реєстрації новонароджених дітей, батькам надається три місяці з дня народження дитини. За бажанням батьків, документи для реєстрації місця проживання новонародженої можуть бути подані до органів РАГСу одночасно з державною реєстрацією народження дитини. Також, є можливість зареєструвати місце проживання новонародженої одночасно з подачею заяви на державну допомогу при народженні дитини.

Щодо реєстрація неповнолітніх, особа, яка досягла чотирнадцяти років, вільно обирає собі місце проживання, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Місцем проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я тощо, в якому вона проживає, якщо місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками (усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка виконує щодо неї функції опікуна. У разі спору, місце проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років визначається органом опіки та піклування.

Дуже цікавим фактом є: якщо один із батьків дитини зареєстровані в будинку/квартирі, власниками якого вони не являються, то зареєструвати місце проживання дитини до себе в такий будинок/квартиру можуть без згоди власника житла. Дане правило закріплено в ч. 2 ст. 156 Житлового кодексу України, згідно з якого на вселення до батьків їх неповнолітніх дітей згоди власника не потрібно .

Варто зазначити, що, згідно зі ст. 34 ЦК повнолітніми є діти, які досягли 18 років, тобто, з моменту народження і до 18 років місце проживання дитина може бути здійснено разом з одним із батьків без згоди власника житла.

Актуально, є те, що процес декомунізації в Україні триває, тому у разі прийняття рішення про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої на підставі відповідних актів вносяться зміни до реєстру територіальної громади із збереженням попередніх даних та із подальшим внесенням цієї інформації до Реєстру. За бажанням особи ці відомості безоплатно вносяться до документів, в яких зазначаються відомості про місце проживання/перебування.

Отже, які документи необхідні для реєстрації місця проживання:

1) Заява;

2) Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання;

3) Квитанція про сплату адміністративного збору (11 грн. 72 коп.);

4) Документи, що підтверджують:

- право на проживання в житлі (наприклад, ордер, ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення тощо);

- право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи - довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі або закладі (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);

- проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, - довідка про проходження служби у військовій частині (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби);

5) Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

6) Заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 11 (у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання);

7) Документ, що посвідчує особу представника/Документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини - батьками (усиновлювачами) (у разі подання заяви представником особи).

На сьогоднішній день, в Україні існують два види паспортів громадянина України. Переважна більшість громадян, як і раніше користуються попередніми паспортами у формі друкованої книжечки. У такий паспорт ставиться штамп із зазначенням адреси, а з початку 2016 року в Україні видаються сучасні паспорти у вигляді ID-карт, які отримують громадяни, яким виповнилося 14 років. Інформація про місце проживання заноситься на електронний чіп, вмонтований в такий паспорт.

Що стосується відповідальності за проживання не за місцем реєстрації, то санкцій не існує на законодавчому рівні, які жваво обговорювалися в ЗМІ, тому що переслідування кожного третього громадянина не є доречним та діючим.

Але варто відмітити, що особи, які не проживають за зареєстрованим місцем проживання більше одного місяця і які мають невиконані майнові зобов’язання, накладені в адміністративному порядку чи за судовим рішенням, або призиваються на строкову військову службу і не мають відстрочки, або беруть участь у судовому процесі в будь-якій якості, в таких випадках, зобов’язані письмово повідомити відповідному органу реєстрації про своє місце перебування.

Існує відповідальність за порушення строку звернення для реєстрації нового місця проживання (30 днів) або подання недійсного паспорту громадянина України встановлена адміністративна відповідальність у вигляді попередження , а за вчинення тих самих дій протягом року – штраф в розмірі від 17 до 51 грн.

Отже, які зміни відбулися в цілому:

- особа, яка знялася з реєстрації в одному місці, має тридцять календарних днів на те, щоб зареєструватися в іншому місці. Раніше строк був 10 днів;

- раніше накладався штраф у розмірі від 17 до 51 гривні, на сьогодні, відповідно до нового порядку, громадянину який порушив термін реєстрації вперше, загрожує попередження.;

- з 1 січня 2016 року новий формат паспорта у вигляді ID-карт;

- внесення змін у паспорт щодо інформації вулиці, провулку тощо відбувається за зверненням громадянина на безоплатній основі.