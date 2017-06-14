Процесуальний закон: жити по-новому

Реформа процесуальних законів "не за горами". Чергова спроба включити до порядку денного цей законопроект, здалася. 250 нардепів підтримали подання комітету та ініціацітиву Президента. У разі схвалення Закону (а все до того йде), на судові процеси чекають кардинальні зміни. Їх багато, загалом. Треба вивчати уважно. Акцентую ува гу лише на деяких аспектах:

1. Судовий збір. ФОПи будуть платити ставки, як для фіз.осіб. ДУЖЕ зростуть ставки по апеляціям та касаціям. Аж до 200%. Натомість, якщо під час розгляду відбувається примирення сторін, повертається 50% збору. Також, є пільга за подання документів через "електронний суд". Доступ до правосуддя стане тут дешевше.

2. Експертиза. Вводиться тотальна "змагальність" сторін. Кожна із сторін у справі зможе залучити експерта. Більш того, призначення експертизи судом можливе, якщо сторони таких експертів "не залучили", або ж клопочуть про це. Суд призначає самостійно у виключних випадках. Або ж, призначає за клопотанням хоча б однієї із сторін, якщо вона доведе, що не могла залучити експерта раніше, самостійно. Отож, головні баталії розгорнуться саме у суді - кожна із сторін повинна буде відстояти "свій висновок експерта". Важливо, аби вона змогла це довести. У т.ч. шляхом допиту експерта безпосередньо у засіданні.

3. Гонорари. Заявлений розмір адвокатських може справді значним. Однак, лише інша сторона може ставити під сумнів вартість послуг. Обгрунтування і доведення невідповідності розміру гонорара покладається на неї. Судові витрати суттєво зростуть...

4. Обов'язковіть відеоконференцій. Якщо є клопотання сторони - суд не може, а має призначити відеоконференцію. Притому, сторона може прийняти участь у засіданні не лише у одному із судів, а й вдома чи на робочому місці - аби була змога доступитися до скайпу та до мережі Інтернет.

5. Вищий суд з інтелектуальної власності. Такий суд буде господарським, за своєю суттю. До його повноважень включається розгляд усіх справ, за позовами і фізичних, і інших осіб, з питань ІВ. Також, розгляд справ про захист від недобросовісної конкуренції. Отож, замість суб'єктного складу сторін, буде галузевий).

Читайте більше у законопроекті. Але, схоже, зміниться дійсно багато...

Посилання на сайті ВР України: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61415