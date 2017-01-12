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Проблемні питання публічного збору благодійних пожертв волонтерами
12.01.2017 13:40
Останнім часом ми бачимо підвищену активність волонтерського руху. Історично склалось, що українці є нацією чуйних та миролюбивих людей, які готові прийти на допомогу тим, хто її потребує. Проте існують і такі, хто нехтуючи благородною справою, можуть займатись шахрайством, змушуючи сумніватися в необхідності подальших щирих вчинків.
Дуже часто ми бачимо людей в яскравих жилетах з написом “волонтер”, але постає питання: “Як перевірити справжність цієї благородної мети?”.
Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” визначено цілі, сфери та порядок благодійної діяльності. Відповідно до статті 7 вищевказаного Закону особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені благодійної організації, діють на підставі нотаріально посвідченої довіреності керівника благодійної організації. Довіреність має визначати, зокрема, цілі, місце і строк збору коштів або іншого майна, порядок їх використання та порядок загального доступу до фінансових звітів благодійної організації. Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв на користь благодійної організації від власного імені, діють на підставі контракту (договору) про благодійну діяльність з такою благодійною організацією. Контракт (договір) має визначати, зокрема, цілі, місце і строк збору коштів або іншого майна, порядок їх використання, порядок загального доступу до фінансових звітів благодійної організації та відповідальність сторін у разі порушення контракту (договору) або порядку використання пожертв.
Перевіряючи пакет документів, які можуть пред ' явити волонтери або особи, що видають себе за таких, в більшості випадків бачимо не оригінали, а ксерокопії “договорів про благодійність”. Надаючи оригінал документів на представництво, пред ' являють “Доручення” на бланку організації, а не нотаріально посвідчену довіреність, як це передбачено Законом та нормами Цивільного кодексу України. На запитання “Чому документи не оформлено належним чином ?” відповідають “А ми так завжди робимо !”.
Приділяючи увагу скринькам для збору благодійних пожертв, які повинні бути опломбовано та опечатано з проставленням підпису керівника благодійної організації, іноді знаходимо отвіри, через які вільно можно витягнути кошти, а якість пломбування залишає бажати кращого.
Більшість волонтерів допускають порушення вимог законодавства, щодо недопущення поширення інформації про особу без її згоди. Так, побачивши на черговій скриньці фото дитини, для якої проводиться збір благодійних коштів, автор цієї статті поцікавився у волонтера з приводу дозволу батьків, оскільки слід відзначити, що стаття 32 Конституції України прямо забороняє збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди. Медична інформація (свідчення про стан здоров'я людини, історію її хвороби тощо), за своїм правовим режимом належить до конфіденційної, тобто інформації з обмеженим доступом. Проте волонтер так і не зміг надати конкретної відповіді.
Одним з важних моментів після збирання коштів є зривання пломб в присутності уповноважених організацією осіб та передача грошових коштів, а також оформлення звітності. На запитання “Як це Ви робите?” і “Чим регламентується?” розводять руками і кажуть “здаємо” та “щось підписуємо”. Проте, якщо будь-яка особа захоче покласти у скриньку певну суму коштів та отримати підтверджуючий документ про це, волонтер не надасть приходний документ, оскільки “у нього такого немає”.
Підсумовуючи, стає зрозуміло, що волонтери, які здійснюють збирання благодійних пожертв, повинні проходити реальні курси в організації, яка буде нести за це відповідальність, це у тому випадку, якщо благодійна організація не займається свідомо шахрайством. Волонтерам повинні роз ' яснюватись правові, економічні та соціальні тонкощі цієї благородної справи. До того ж, на думку автора, волонтер повинен мати обов ' язок щодо наявності посвідчення, а не лише право. До посвідчення повинен видаватись сертифікат про проходження курсів зі складанням простого іспиту.
В іншому випадку довіра людей до волонтерського руху буде залишатись на низькому р івні. Адже, довести шахрайські дії осіб, що видають себе за волонтерів, практично неможливо.
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