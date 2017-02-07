|
|
|
Автор
Кнопки
|
Планові перевірки нотаріусів – чи потрібні вони?
07.02.2017 12:02
Одне з питань, яке я часто задаю собі – а для чого проводити планові перевірки державних і приватних нотаріусів, в чому їх доцільність та ефективність?
Здебільшого ці перевірки виглядають як приниження нотаріальної спільноти, яка в значній більшості працює в рамках чинного законодавства, належно і добросовісно виконує свою роботу. Але раз в декілька років до нотаріуса приходить комісія спеціалістів відділу нотаріату (у складі якої трапляються «новоспечені» держслужбовці) для перевірки стану ведення «діловодства». Навіть якось комічно воно виглядає. А особливо коли йдеться про таку перевірку нотаріусів із 10-ти, 20-ти річним стажем роботи.
Безумовно, в новій моделі функціонування нотаріату в Україні має існувати зовсім інша філософія – презумпція доброчесності нотаріуса. Доброчесності у здійсненні його професійної діяльності. Ця презумпція протилежна явищу публічного цькування нотаріусів, прищепленню ярликів «усі вони погані», політики зачистки і таврування нотаріального середовища.
Тотальне бажання держави втручатись в усі сфери і досить умовний контроль радянського формату, вкотре підтверджують непотрібність таких фікцій та формальностей. Зрештою, критерії та предмет перевірок дуже суб ’ єктивний і досить розмитий.
Наприклад, на Львівщині у 2015 році проведено 128 планових перевірок діяльності нотаріусів. За їх результатами внесено лише одне подання на анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю і лише щодо двох нотаріусів комісія прийняла рішення про їх незадовільну роботу. У 2016 році в області проведено майже таку ж кількість перевірок і у висновках такі самі результати та заходи реагування на дії нотаріусів.
Випадковість? Сумніваюсь... Радше системна зайвість і номінальність самої функції такого контролю.
Інше питання – що робити із недобросовісними нотаріусами? Безумовно, мали б бути максимально жорсткіші механізми реагування на дії, якщо вони порушують закон і присягу нотаріуса, а також необхідність значного спрощення і пришвидшення процедури анулювання їхніх свідоцтв.
Варто, за можливості, враховувати досвід, для прикладу, Республіки Польща, в якій діяльність нотаріусів контролюють самі ж нотаріуси. Тобто, функції контролю здійснює безпосередньо самоврядна нотаріальна організація. Але чи готова наша держава до передачі таких повноважень самоврядній професійній спільноті? Чи готова сама спільнота до здійснення таких повноважень? Риторичні питання.
Як на мене, достатньо залишити механізм обов’язкового контролю за роботою тих, хто лише нещодавно отримав свідоцтво нотаріуса й здійснює нотаріальну діяльність не більше 5-ти років. У цьому випадку ретельний аналіз роботи вкрай важливий.
Що ж робити з самими перевірками? Очевидно, що першочергово необхідно радикально змінити сутність, форму і формат цих перевірок. А далі максимально зменшувати втручання держави у діяльність самозайнятих осіб – приватних нотаріусів.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада вибори Війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.