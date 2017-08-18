|
|
|
Автор
Кнопки
|
Що таке Договір управління підприємством і "з чим його їдять"
18.08.2017 15:48
Нерідко у житті власника бізнесу виникає момент, коли він вже не хоче або не може самостійно здійснювати управління своєю справою. Тут постає питання: продати свій «викоханий» бізнес або передати його в управління іншій компанії.
Саме другий варіант регулюється Цивільним кодексом України. Договору управління майном присв'ячена глава 70 "Управління майном" (статті 1029 - 1045 ЦК).
Поняття договору управління майном закріплено ст. 1029 ЦК України, якою передбачено можливість виникнення на підставі зазначеного договору двох видів прав управителя на отримане в управління майно: права управителя на чуже майно (власником майна, що перебуває в управлінні, залишається установник); або права довірчої власності (право власності на довірене майно переходить від установника до управителя).
Відповідно до ч. 1 ст. 1029 ЦК за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).
Договір в обовязковому порядку має бути посвідчений нотаріусом.
Для цього нотаріусу подається відповідне свідоцтво та/або витяг з Державного реєстру фізичних осіб – для фізичних осіб, витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України – для юридичних осіб. Дані про документи, що підтверджують статус осіб як суб’єктів підприємницької діяльності, указуються нотаріусом у тексті договору. Засвідчені в установленому порядку фотокопії цих документів долучаються до примірника договору, що залишається у справах нотаріуса.
Істотними умовами договору є:
1. перелік майна, що передається в управління. У разі передання корпоративних прав- у договорі управління корпоративними правами необхідно вказати повне найменування господарського товариства, його місцезнаходження та ідентифікаційний код як юридичної особи, а також розмір частки установника управління в статутному фонді (капіталі) цього товариства – у відсотках і сумі.
2. розмір і форма плати за управління майном. Винагорода, зазвичай, оцінюється за результатами півріччя чи року і визначається у процентному співвідношенні. Управитель має право на плату, встановлену договором, а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв’язку з управлінням майном. У договорі може бути визначено, що управитель має право відраховувати зазначені грошові суми безпосередньо з доходів від використання майна, переданого в управління.
Законодавець також закріпив, що управитель , який не виявив при управлінні майном належної турботливості про інтереси установника управління, зобов'язаний відшкодувати установникові управління завдані збитки ( ст. 1043 ЦК).
NB! Рекомендуємо власникам перед прийняттям рішення укласти договір про управління підприємством обовязково зробити інвентаризацію майна підприємства, незалежний аудит про склад та вартість підприємства, а також перелік усіх боргів, які включаються до складу підприємства із вказівкою на кредиторів, характер і розмір усіх вимог.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов адвокатура азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет бют валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ геннадий балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас донбасс доходы ДТП ДФС евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь ЖКГ жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет ипотека Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна кабмин кадры карьера киев Київ китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры Налоговый кодекс народ НАТО наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина украина будущее україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.