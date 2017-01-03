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Откровенно о вопросе карьеры…
03.01.2017 09:31
Вопрос построения карьеры рано или поздно ставит себе в задачу почти каждого человек. И когда задаешь вопрос, а что же такое карьера, когда стоит начинать о ней думать, а что нужно для того, чтобы ее построить успешно, кто в этом может помочь и какова ее главная цель – и здесь я слышу много противоречивых ответов. Одна сторона глобального события- молодежь до 21 года, чаще всего студенты последних курсов высших учебных заведений:
- это мой рост в профессии, которую я выбирал
- это совершенствования себя , как профессионала
- это найти такое рабочее место, где мне будут хорошо платить
-я на 4 курсе, но еще не думал, нужна ли мне карьера
-пойду работать, куда возьмут, а там посмотрю
Когда прошу написать студентов, как они видят свое будущее:
- 75% - в своем бизнесе
-20% - работая на себя
- 5% - работая в наемном труде - и это, на мой взгляд, КРУТАЯ статистика, которая говорит о высоких амбициях современной молодежи!!
Задаю самый нелюбимый вопрос: а ЗАЧЕМ же вы пришли сюда учиться, если хотите работать на себя?? Ответ обычно такой: чтобы мама не обижалась или чтобы диплом был.
Когда задаю вопрос родителям, у которых дети до 15 лет, что думают они о будущей карьере своих детей, говорят, что еще рано об этом думать.
Когда детям 15-16 лет – о ужас, они не знают, чего хотят
А когда 17 – караул! Поступает обязательно, куда-нибудь, куда ЗНО позволит.
И дальше продолжать не буду, по-моему и так понятно, что с таким положением дел ни о каком понятии карьеры, а уж тем более о ее построении речь идти не может.
Потому что так или иначе, карьеру чаще всего связывают с профессиональным развитием , которое позволяет человеку хорошо зарабатывать.
Но так ли это? И почему так много людей, посвятивших себя карьерному продвижение, выгорают к 35-40 годам, часто переживая усталость и разочарование?
Я сегодня на своих мастер-классах и консультациях говорю о карьере, как о более широком понятии. Не как о профессиональном развитии, а как о создании определенного стиля жизни человека, в котором не нарушены его ценности, соблюдены все желания и потребности, достаточно свободного времени для себя и для семьи и финансового обеспечения этого стиля жизни. Выбор карьерного пути – это не просто «кем мне быть?». Это выбор принадлежности к определенной социальной группе, определение будущего круга общения и, возможно, судьбы в целом.
Потому что, если спросить профессионального карьериста, ради чего он ее строит, то каждый скажет, ради того, чтобы жить хорошо и быть признанным в обществе, иметь некий статус. Однако, увлекаясь путешествием по карьерной лестнице, очень часто, практически всегда, человек лишает себя качественного свободного времени, забывает о своем здоровье, не видит семью, находится в эмоциональном напряжении – и как итог: то, к чему стремился – не приобрел, а, иногда, потерял вовсе!
И чтобы такого не происходило, я своим клиентам рекомендую к вопросу своей карьеры или своего ребенка подходить, как можно раньше, думать на перспективу 10-15-20 лет. Помнить об основных критериях, которые должна удовлетворять Правильная карьера.
Она должна охватывать все стороны жизни человека, вести к его целям, наполнять жизнь смыслом и интересом самореализации, повышать качество жизни в целом, а не только материальную сторону и рождать признание от других.
И эти критерии , должны быть всегда , как маячки, которые будут подсказывать человеку, туда ли он идет, туда ли приставлена его профессиональная лесница, не отклонился ли он от своих ценностей, истинных целей и желаний, не украл ли у себя самого себя.
теги: карьера, поиск себя, профессия
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