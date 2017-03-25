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Ваша кофеварка “положила” Ваш же веб-сайт
25.03.2017 14:45Ваша кофеварка “положила” Ваш же веб-сайт
На часах 17-30, день выдался отличным, вы настраиваете вашу кофемашину через смартфон, чтобы вечером в 18-30 она сделала вам любимый латте и вы могли расслабиться попивая латте и читая книгу. Приезжаете домой, подходите к кофемашине, берете кружку и видете, что это не латте, а чай, а ваш специалист по ИТ-безопасности пишет вам, что корпоративный веб-сайт атакуется с вашего IP адреса, т.е. кофемашиной ;)
Сказочник? Хмм…
Видео: Hacking the Wi-Fi IoT Coffee Machine
https://www.youtube.com/watch?v=4WEQpiyfb50
С появлением подключенных интернет-устройств (IoT) распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» становятся опасной тенденцией. Обратите внимание с какой скоростью появляются разные интернет-устройства, думаете разработчики сильно обеспокоены безопасностью?
Не думаю.
Например, вы подарили ребенку игрушку, которая может воспроизводить текст, например, “я люблю тебя”, который вы набрали на смартфоне. И вместо этого сообщения ребенок может получить, совершенно другой текст от киберпреступника.
Более подробно: http://money.cnn.com/2017/02/27/technology/cloudpets-data-leak-voices-photos/
Появление DDoS-как-услуга означает, что любой человек может заказать атаку веб-сайта.
Согласно Neustar,
73% всех мировых брендов, организаций и компаний стали жертвами DDoS-атаки.
Ежедневно происходит более 3700 DDoS-атак.
DDoS of Things (DoT) используют устройства IoT для построения ботнетов, которые создают крупные атаки DDoS. Атаки DoT используют сотни тысяч устройств IoT, чтобы атаковать что-либо от крупных поставщиков услуг до предприятий.
Большинство уважаемых продавцов DDoS имеют разные конфигурации для своих наборов атак, поэтому вы можете легко установить тип атаки, которую вы хотите совершить.
В конце октября HackForums.net закрыл раздел «Server Stress Testing», в связи с опасениями, что хакеры торгуют услугами DDoS-как-услуга через сайт всего за 10 долларов в месяц.
Также в декабре правоохранительные органы в США и Европе арестовали 34 подозреваемых, участвующих в предоставлении услуг DDoS-как-услуга.
Если это так легко сделать, почему бы эти атаки не случаются чаще?
DDoS-атаки происходят все время, на самом деле они происходят каждую секунду дня. Вы просто не слышите об этом. В последние годы украинский бизнес очень сильно чувствует давление киберпреступников. Кто-то защищает свой веб-сайт (бизнес), а кто-то нет.
После первой DDoS-атаки на бизнес, с вероятностью в 82%
бизнес будет снова атакован.
А почему бы и нет? Бизнес не защищается и его добивают.
Обычно часовая атака на сайт будет стоить от 15 до 50 долларов.
Правда жизни: большинство компаний были взломаны, и по всей вероятности они об этом никогда не узнают, но как минимум их базами клиентов будут пользоваться конкуренты.
Будьте осведомленными, будьте внимательны и будьте готовы.
Это не вопрос, если вы не станете жертвой кибератаки, но когда это наступит
(если вы уже не жертва). Приготовьтесь к этой реальности. К реальности IoT.
теги: информационная безопасность, безопасность бизнеса, IT, ИТ, безопасность, ИТ-безопасность, бизнес, деньги, кофе
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