Почему хакеры чаще атакуют малый и средний бизнес?

Это не новость о том, что киберпреступники, как и большинство преступников, предпочитают ориентироваться на слабых и уязвимых жертв. Точно так же, как вор скорее ворвется в дом, пока хозяева уехали и в идеале охранной системы нет, также, как и хакер скорее нападет на компанию, которая скорее всего не беспокоиться о безопасности.

Согласно отчету Verizon Data Breach Report, 71% всех киберпреступлений были направлены против компаний, в которых работает менее 100 сотрудников. Если Вы являетесь собственником одной из этих компаний, Вы должны знать, что стоимость взлома составляет в среднем около 36 000 долларов. Вы также должны знать, что Ваши сотрудники - это самая большая угроза Вашей безопасности. В другом отчете Verizon говорится, что существует 100-процентный шанс, что хотя бы 1 из 10 человек, которым отправляется вредоносное электронное письмо, нажимает на ссылку в нем (это явление называется «неизбежным кликом»).

Малый бизнес, средний бизнес и крупный бизнес, по сути все бизнесы подвержены тем или иным атакам.



Но в чем разница к подходу обеспечения безопасности?

Прежде всего, я хочу развеять стереотип, что хакеры охотятся только за «большой рыбы».

Я имею в виду, что люди склонны предполагать, что хакеры нацелены только на крупные компании, такие как Samsung, Amazon, Apple и т. д., в которых хранятся тонны ценных клиентских и личных данных. Они по-прежнему, безусловно, ориентированы на эти компании, однако есть и другие потенциальные жертвы из класса "малые и средние рыбы".

Вместо того, чтобы тратить время и силы на проникновение в более защищенные и безопасные компании, а также взламывать корпоративные сайты, хакеры теперь начинают атаковать более мелкие и уязвимые компании и сайты, чтобы выполнять свою грязную работу. Symantec недавно выпустил отчет об угрозах, который показал, что 3 из 5 кибер-атак сосредоточены на атаках на малые предприятия. Это, конечно же, не означает, что это конец света!

Всегда лучше снижать риск нарушения безопасности, независимо от того, насколько мала Ваша компания.

Применяйте сильные пароли

Компании во всем мире не осознают важности частой смены пароля. Большинство хакерских программ проверяют только общие пароли, а самые простые пароли могут подпортить Ваши меры безопасности. Хакеры могут использовать доступ к личной информацию, но до тех пор, пока Вы позволяете им. Установите сложный пароль и меняйте его!

Обучайте Ваших сотрудников

Фишинг-атаки - ужасно и невероятно эффективная форма кибератак. Злоумышленник по электронной почте или по телефону пытается получить информацию от пользователя без их явного согласия. Хакер может выслать ссылку на фальшивый сайт и получить его логин пароль, да-да Вы скажите, что это очевидно, и никто из нас так не делает. К сожалению, со статистикой не поспоришь и чаще все-таки сотрудники нажимают на ссылки и ...

Был случай, когда из 75 человек, которым были разосланы письма для проверки их уровня знания об информационной безопасности, так 10 человек нажали на ссылки, особенно интересно, что ссылку открыл даже Финансовый директор. Если бы это была реальная атака, то последствия очевидны: заражение всей компании, а через учетную запись Финансового директора можно было бы нанести финансовый ущерб бизнесу.





Определяйте и контролируйте Ваши данные от утечки

59% бывших сотрудников признаются в краже конфиденциальной информации компании. Это потенциально тревожный факт, учитывая, что даже те, кому вы доверяете, могут быть теми, кто на самом деле причинил Вам боль, а бизнесу ущерб в виде снижения уровня продаж.

Кстати, а Вы знаете какие данные хранятся на рабочих станциях Ваших сотрудников или файловых шарах? ;)

Защитите Ваш веб-сайт

Если Вашим основным источником поступления заказов является Ваш веб-сайт, то пора задуматься об его защите.

Даже если Ваш сайт разработан на CMS, такой как WordPress, это не делает вас полностью защищенным от атак. Больше 50% всех CMS уязвимы, а WordPress в лидерах по количеству брешей в безопасности благодаря которым можно получить список клиентов, изменить данные на веб-сайте и т.д.

По состоянию на март 2016 года Google сообщает, что более 50 миллионов пользователей веб-сайтов были предупреждены о том, что посещенные сайты пытались украсть их информацию или установить вредоносное программное обеспечение. В марте 2015 года их было все 17 миллионов. В настоящее время Google заносит в черные списки около 20 000 веб-сайтов в неделю из-за наличия вредоносного ПО и еще 50 000 в неделю из-за распространения фишинга.

Делайте резервное копирование

Хотя это кажется достаточно очевидным, у поразительно большого числа компаний нет плана резервного копирования. Либо копии находятся в том офисе, т.е. подвержены пожарам, затоплению, выводу из строя жестких дисков (например, ввиду большой температуры в серверной из-за поломки кондиционера), маски-шоу и этот список можно долго вести.

Я уверен, что у Вас все ОК и все делаете согласно правилу бэкапа 3-2-1 ;)

Экономически эффективное и простое решение - это облачное резервное копирование. Тем более, что это также хороший вариант для защиты от шифрующих вирусов.

Шифруйте информацию

Важная информация всегда должна храниться в зашифрованном виде! Стоп-стоп не подумайте, что я говорю, что установите шифрующий вирус и на этом Вам будет хорошо ;) Необходимо применять систему шифрования данных, ведь никто не застрахован от утери\кражи ноутбука.

Установите, что-то по серьезнее, чем простой антивирус

Для начала, если не обновлен антивирус, то обновите его. Антивирус защитит только от известных угроз, а вот от не известных (zero-day) или шифрующих вирусов он не защитит. Особенно учитывая, что Украина в лидерах в мире по столкновению с угрозами и заражениями компьютеров и мобильных устройств.

Надеюсь, это даст вам лучшее понимание того, насколько уязвимым может быть Ваш бизнес. А также, что есть простые меры для защиты данных. Помните, что кибербезопасность - это не просто установил антивирус и забыл.

Не позволяйте своему бизнесу стать жертвой киберпреступников и начните работу над обеспечением безопасности уже сегодня!