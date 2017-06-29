5 переваг електронних аукціонів СЕТАМ

На ринку продажу арештованого майна наразі відбувається помітна конкурентна боротьба. Але ми в державному підприємстві СЕТАМ спостерігаємо за нею із посмішкою та мовчки розвиваємо наш електронний майданчик. Сьогодні ми можемо твердо визначити 5 ключових переваг використання нашої системи електронних аукціонів як для покупців, так і для продавців майна.

Перевага №1

Публічність та відкритість

Будь-хто може вільно зайти на сайт СЕТАМ та побачити повний перелік арештованого майна, яке планується до виставлення на продаж. Ви можете побачити, які в середньому ціни на таке майно, оцінити відкритість процедури та відслідкувати всі етапи продажу майна. Там чином, користувач може переконатись у незаангажованості та максимальній транспарентності нашої системи електронних аукціонів.

Перевага №2

Доступність інформації

Вся інформація, про майно, що пропонується до продажу, доступна на сайті. Ви можете поїхати за вказаною адресою та на власні очі побачити майно, що вас цікавить. Ви не купуєте «кота в мішку», а ретельно знайомитесь із майбутнім товаром, а отже можете оцінити його якості. Після оцінки – ви самі обираєте, чи змагатись за це майно на аукціоні, чи почекати кращого за якостями лоту. Наприклад, прямо зараз на сайті продається трикімнатна квартира площею 102 кв.м. в престижному районі Одеси за стартовою ціною 1 млн 400 тис грн. Результати простого пошуку у гуглі чітко демонструють, що ціна навіть трохи нижча від ринкової.

Перевага №3

Доступні ціни

Майно, що продається на аукціоні СЕТАМ, можна купити за ціною значно дешевше ринкової. Така можливість забезпечується гнучкістю прозорої процедури торгів, що також розміщена на сайті. Якщо, майне не продається під час перши торгів, за правилами аукціону, воно підлягає уцінці та 25% (якщо це рухоме майно) та на 15-20% (якщо це нерухоме майно). Якщо ж так сталося, що і під час других торгів, покупці не зявились – майно підлягає ще більшій уцінці: на 25% - для рухомого майна, та на 30% - для нерухомого. Інакше кажучи, фактично ви зможете купити автомобіль вполовину дешевше від початкової вартості. Для цього достатньо уважно слідкувати за планами торгів та аналізувати ринкову ситуацію. Чи можете ви купити, наприклад, Chery Amulet 2007 року за 50 тисяч гривень? Спробуйте. І приходьте до СЕТАМ.

Перевага №4

Мобільність

Система СЕТАМ йде в ногу із часом. Нещодавно ми розповідали про перший проект в країні із використанням технології Blockchain , і вже активно тестуємо власний мобільний додаток на IOS . Між іншим, ми створити мобільний додаток першими з усіх державних підприємств країни. Ми пропонуємо вам долучитись до його використання і торгуватись за майно просто використовуючи мобільний телефон та 3 G інтернет. Тепер брати участь у торгах можна стоячи у автомобільній пробці або чекаючи на свій потяг метро.

Перевага №5

Ринкова ціна для продавців

Якщо покупці можуть отримати суттєве зниження ціни на товар, то продавці зацікавлені прямо у протилежному. І система СЕТАМ пропонує обом змагання за чесними та відкритими правилами.

Якщо ви вирішили продати своє майно через СЕТАМ ви можете спробувати підвищити стартову ціну на нього. Для цього не треба із самого початку виставляти завищені ціни, адже це відлякує багатьох потенційних покупців. Вам достатньо скористатись напряму перевагами розгалуженої клієнтури СЕТАМ, яка дозволить залучити до торгів якомога більшу кількість учасників. Чим більше учасників будуть змагатись за ваш товар, тим вище буде підніматись ціна під час аукціону. Це випливає з очевидних особливостей процесів аукціонів, через які, якщо вже людина бере в них участь – то вона ставить собі за мету придбати бажаний товар.

Насправді переваг системи електронних торгів значно більше ніж п’ять, але я пропоную вам на власні очі переконатись у цьому просто перейшовши за посиланням та «посьорфивши» сайт. Впевнений, ви значно здивуєтесь і додасте СЕТАМ у закладки браузеру.