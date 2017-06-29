|
|
|
Автор
Кнопки
|
5 переваг електронних аукціонів СЕТАМ
29.06.2017 16:34
На ринку продажу арештованого майна наразі відбувається помітна конкурентна боротьба. Але ми в державному підприємстві СЕТАМ спостерігаємо за нею із посмішкою та мовчки розвиваємо наш електронний майданчик. Сьогодні ми можемо твердо визначити 5 ключових переваг використання нашої системи електронних аукціонів як для покупців, так і для продавців майна.
Перевага №1
Публічність та відкритість
Будь-хто може вільно зайти на сайт СЕТАМ та побачити повний перелік арештованого майна, яке планується до виставлення на продаж. Ви можете побачити, які в середньому ціни на таке майно, оцінити відкритість процедури та відслідкувати всі етапи продажу майна. Там чином, користувач може переконатись у незаангажованості та максимальній транспарентності нашої системи електронних аукціонів.
Перевага №2
Доступність інформації
Вся інформація, про майно, що пропонується до продажу, доступна на сайті. Ви можете поїхати за вказаною адресою та на власні очі побачити майно, що вас цікавить. Ви не купуєте «кота в мішку», а ретельно знайомитесь із майбутнім товаром, а отже можете оцінити його якості. Після оцінки – ви самі обираєте, чи змагатись за це майно на аукціоні, чи почекати кращого за якостями лоту. Наприклад, прямо зараз на сайті продається трикімнатна квартира площею 102 кв.м. в престижному районі Одеси за стартовою ціною 1 млн 400 тис грн. Результати простого пошуку у гуглі чітко демонструють, що ціна навіть трохи нижча від ринкової.
Перевага №3
Доступні ціни
Майно, що продається на аукціоні СЕТАМ, можна купити за ціною значно дешевше ринкової. Така можливість забезпечується гнучкістю прозорої процедури торгів, що також розміщена на сайті. Якщо, майне не продається під час перши торгів, за правилами аукціону, воно підлягає уцінці та 25% (якщо це рухоме майно) та на 15-20% (якщо це нерухоме майно). Якщо ж так сталося, що і під час других торгів, покупці не зявились – майно підлягає ще більшій уцінці: на 25% - для рухомого майна, та на 30% - для нерухомого. Інакше кажучи, фактично ви зможете купити автомобіль вполовину дешевше від початкової вартості. Для цього достатньо уважно слідкувати за планами торгів та аналізувати ринкову ситуацію. Чи можете ви купити, наприклад, Chery Amulet 2007 року за 50 тисяч гривень? Спробуйте. І приходьте до СЕТАМ.
Перевага №4
Мобільність
Система СЕТАМ йде в ногу із часом. Нещодавно ми розповідали про перший проект в країні із використанням технології Blockchain , і вже активно тестуємо власний мобільний додаток на IOS . Між іншим, ми створити мобільний додаток першими з усіх державних підприємств країни. Ми пропонуємо вам долучитись до його використання і торгуватись за майно просто використовуючи мобільний телефон та 3 G інтернет. Тепер брати участь у торгах можна стоячи у автомобільній пробці або чекаючи на свій потяг метро.
Перевага №5
Ринкова ціна для продавців
Якщо покупці можуть отримати суттєве зниження ціни на товар, то продавці зацікавлені прямо у протилежному. І система СЕТАМ пропонує обом змагання за чесними та відкритими правилами.
Якщо ви вирішили продати своє майно через СЕТАМ ви можете спробувати підвищити стартову ціну на нього. Для цього не треба із самого початку виставляти завищені ціни, адже це відлякує багатьох потенційних покупців. Вам достатньо скористатись напряму перевагами розгалуженої клієнтури СЕТАМ, яка дозволить залучити до торгів якомога більшу кількість учасників. Чим більше учасників будуть змагатись за ваш товар, тим вище буде підніматись ціна під час аукціону. Це випливає з очевидних особливостей процесів аукціонів, через які, якщо вже людина бере в них участь – то вона ставить собі за мету придбати бажаний товар.
Насправді переваг системи електронних торгів значно більше ніж п’ять, але я пропоную вам на власні очі переконатись у цьому просто перейшовши за посиланням та «посьорфивши» сайт. Впевнений, ви значно здивуєтесь і додасте СЕТАМ у закладки браузеру.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман гфс демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас донбасс доходы ДТП евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь ЖКГ жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс Луценко люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Одесса Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина Україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции Экспорт энергетика юрист ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.