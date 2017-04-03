Авто на иностранных номерах, стоит ли рискнуть! (Ч. 2)

Штрафы за иностранные номера

29.03.2016 г. Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады отклонен законопроект Парасюка №5567, который давал надежды нашим гражданам законно пользоваться нерастаможенными автомобилями с поэтапной оплатой таможенных платежей. Это означает, что в ближайшее время не будет никакой амнистии для собственников нерастаможенных автомобилей и схемы по ввозу и использованию автомобилей на иностранной регистрации остаются прежними. Пообщавшись с несколькими владельцами таких автомобилей, мы поняли, что люди уверенны в том, что отсутствует какая-либо ответственность за вождение таких автомобилей. Чтобы понять так ли это, мы изучили реестр судебных решений, о чем расскажем ниже.

Итак, рассмотрим три основные схемы использования нерастаможенных автомобилей и возможную ответственность за пользование такими автомобилями.

1. Схема №1 – «Стамбулка»

Собственником автомобиля является юридическое лицо – нерезидент, водитель получает пакет документов, подтверждающий коммерческое использование автомобиля (агентский договор, путевой лист, доверенность, страховку и т.д.). Более подробно мы рассматривали данную схему в предыдущей статье. Напомним, что по данной схеме автомобиль завозится в Украину в режиме временного ввоза сроком, как правило, до 1 года.

Действия водителя-резидента в таком случае могут быть квалифицированы по ст. 483 и ст. 485 ТК Украины.

При этом по ст. 483 ТК Украины данные действия могут быть квалифицированы как перемещение через таможенную границу товаров с предоставлением органу доходов и сборов поддельных документов, или документов полученных незаконным путем. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 100% стоимости таких товаров с конфискацией этих товаров (транспортных средств). Но, учитывая тот факт, что процесс доказывания поддельности документов, находящихся у водителя, очень сложный, в судебном порядке есть все шансы отменить такое постановление. Если же водитель все-таки официально трудоустроен на фирме-нерезиденте то применение данной нормы будет незаконным.

Также за пользование таким автомобилем, иногда составляют протоколы по ст. 485 Таможенного Кодекса Украины, за «противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей или использование товаров, в отношении которых предоставлены льготы по уплате таможенных платежей, в других целях, чем те, в связи с которыми им предоставлены такие льготы. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 300% всех таможенных платежей, которые должны были быть уплачены в случае растаможки такого средства.

В качестве примера можно привести решение Малиновского районного суда г. Одессы по делу № 2а/521/157/16 от 26.05.2016 г., в котором суд согласился с законностью Постановления Одесской таможни о наложении штрафа на водителя в размере 618 395,22 грн. за пользование автомобилем, завезенном по «Стамбулке». Данное решение в последующем было отменено Постановлением Одесского апелляционного административного суда 521/4670/16-а).

Собственнику данного автомобиля пришлось немало понервничать, пока его вопрос разрешился в апелляционном суде.

2. Схема №2 – «Вечный транзит»

Резидент завозит автомобиль на территорию Украины в режиме транзита (5-10 дней), и не выезжает. За превышение срока вывоза автомобиля предусмотрен штраф в размере 8500 грн. (ч.3 ст. 470 ТК Украины), водитель уплачивает данный штраф и продолжает эксплуатировать автомобиль. Поскольку два раза за одно и то же нарушение привлечь нельзя в силу ст. 61 Конституции Украины, есть мнение, что дальше можно пользоваться автомобилем свободно.

На многих сайтах, предлагающих ввоз автомобиля по данной схеме, авторы убеждают в законности данной схемы, обосновывая ее тем, что размер штрафа в разы меньше стоимости растаможки автомобиля. Однако, все не так просто. Дело в том, что после уплаты штрафа в размере 8500 гривен, таможенные органы действительно не составляют еще один протокол по ст. 470 ТК Украины, но сразу же составляют протокол по ст. 485 ТК Украины, квалифицируя действия водителя как «направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей». Сразу напомним, что санкция данной статьи составляет 300% от размера всех необходимых таможенных платежей, что иногда составляет больше миллиона гривен. Позиция фискальных органов состоит в том, что если человек, заплатил штраф и все же не осуществил вывоз транзитного транспортного средства за пределы Украины, значит у него в наличии умысел на уклонение от уплаты таможенных платежей. В реестре судебных решений еще пока мало постановлений кассационной инстанции по данному вопросу, но в большинстве случаев суды первой и апелляционной инстанции стают на сторону таможни. Для того чтобы иметь представление о судебной практике в данной теме предлагаем ознакомиться с решением ВАСУ по 337/5025/15-а и решениями судов апелляционной инстанции : 751/7915/16-а, 876/9430/16-а, 725/3747/16-а .

При данной схеме можно попытаться и не платить штраф по ст. 470 ТК Украины (8500 грн.), получив заранее соответствующие документы о том, что автомобиль находится в ремонте. Однако, при наличии сомнений в действительности данных документов, или несвоевременного направления таких документов в таможенный орган (уведомление о невозможности вывоза транспортного средства), суды считают постановления таможни о наложении штрафа правомерными (постановление ВАСУ по делу 161/12316/15-а).

3. Схема №3 «Временный ввоз нерезидентом»

Нерезидент переправляет автомобиль через таможенную границу и просто передает его физлицу. В конце срока временного ввоза нерезидент, который ввез автомобиль, должен его вывезти и ввезти обратно.

Действия нерезидента, конечно же, являются незаконными, однако привлекаться будет именно водитель, эксплуатирующий данный автомобиль. В большинстве случаев действия водителя-резидента квалифицируют по ст. 469 ТК Украины, и иногда по ст. 485 ТК Украины. Правда после Решения Конституционного Суда Украины от 31.03.2015 г. по делу № 1-4/2015 о трактовании ст. 469 ТКУ, суды в большей части придерживаются позиции об отсутствии в действиях лица, которому незаконно передали в пользование нерастаможенное средство состава правонарушения, предусмотренного ст. 469 ТК Украины. Именно такую позицию занял ВАСУ в деле № 460/877/15-а. Однако, никто не мешает таможенникам составить протокол по ст. 485 ТК Украины, и заставить вас побегать по судам, доказывая свою невиновность. Кроме того, к минусам этой схемы можно отнести и тот факт, что автомобиль завезенный иностранцем для личного пользования должен быть в течение двух месяцев поставлен на учет в Сервисном центре полиции (МРЕО), что является нарушением ПДД и риск того, что вы не найдете того иностранца, который ввез данный автомобиль для осуществления процедуры вывоза/ввоза через год пользования.

4.Схема №4 «двойное гражданство»

Данной схемой пользуются граждане, которые кроме украинского паспорта, имеют также паспорт другого государства, очень часто это Венгрия, Болгария, Молдавия, Румыния и т.д. По данной схеме при ввозе автомобиля на территорию Украины человек показывает паспорт другого государства и ввозит автомобиль как нерезидент в режиме временного ввоза (до 1 года).

Такие действия резидентов, таможенные органы сразу квалифицируют по ст. 485 Таможенного Кодекса Украины, как действия направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей. Судебная практика поддерживает позицию таможни (320/4906/16-а). Проверяют наличие украинского гражданства таможенные органы путем направления соответствующих запросов в СБУ или миграционную службу.

Ну что ж, если возможное привлечение к ответственности Вас не испугало, или Вы уже являетесь собственником ввезенного и нерастаможенного автомобиля о том, как минимизировать риски уплаты штрафа или конфискации автомобиля, мы поговорим в следующей статье.