На Пекін: українські аграрії завойовують Китай

Крім того, Пекін розглядає також можливість імпорту українського соняшникового шроту і сухого бурякового жому, а також інших товарів.





Обидві країни близькі до узгодження протоколу ветеринарних вимог на експорт вітчизняної яловичини, після чого українські сільгоспвиробники зможуть розпочати поставки продукції на ринок Китаю.





Раніше я вже писав про перспективи співпраці України та Китаю – схоже, висловлені раніше прогнози починають справджуватися.





Наприкінці квітня відбулася зустріч голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Володимира Лапи і профільних фахівців відомства з представниками китайської делегації. Сторони обговорили перспективи підписання протоколів ветеринарних вимог та намітили свої подальші дії.





Китайський ринок є одним із найбільш привабливих для українських виробників – як з точки зору кількості потенційних споживачів, так і з практичного боку.





Українські підприємства в 2016 році експортували до Китаю сільськогосподарської продукції на 1,02 млрд. дол., що в 12 разів перевищує показник 2012 року – із 85,7 млн. дол. у 2012 році до 1,024 млрд. дол. у 2016 році, а його частка в структурі аграрного експорту зросла з 0,5% до 6,7%.













Найактивніше до Китаю поставляли українську соняшникову олію (24% у структурі українського аграрного експорту), пшеницю (18%), кукурудзу (17%) і соєві боби (6%).





У зв'язку з активним зростанням доходів населення країни за останні п'ять років китайці значно збільшили споживання м'ясних і молочних продуктів і, як наслідок, їх імпорт. Це відкриває перед Києвом перспективи нарощення торгівлі з Пекіном, а отже – збільшення прибутків виробників національного агросектора.





У 2016 році порівняно з 2012 роком споживання населенням Китаю молока зросло на 11,5%, м'яса – на 15,1%. Минулого року загальний обсяг споживання яловичини в Китаї становив 7,7 млн. тонн при внутрішньому виробництві 6,9 млн. тонн.





Основними постачальниками м'яса до Китаю є Бразилія (30%), Уругвай (27%) і Австралія (19%). Однак у зв'язку з недавнім скандалом через реалізацію неякісної яловичини та курятини з Бразилії очікується скорочення поставок із цієї країни, що відкриває для України перспективи експорту цієї продукції.





За даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становив 15,5 млрд. дол. Головними продуктами експорту в 2016 році традиційно були зернові культури, олія та насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо.





Ключовими ринками збуту були країни Азії (45,9% експорту, 7 млрд. дол.), Євросоюзу (27,5%, 4,2 млрд. дол.), Африки (15,7%, 2,4 млрд. дол.), СНД (7,7%, 1,2 млрд. дол.), а також США (0,9%, 45 млн. дол.).





Українські аграрії, завоювавши китайський ринок, вчергове доводять свою конкурентоздатність на світових ринках і впевнено стають флагманом успіху українського бізнесу.