С чем Вы можете столкнутся при выборе дизайнерского бюро? Поделиться: Все больше украинцев предпочитают пользоваться услугами дизайнерских бюро, специализирующихся на оформлении и дизайне разного рода помещений. Обратиться в студию – значит обеспечить высокое качество работ и гарантию успешного результата. Больше не нужно тратить время на изучение всех нюансов проектирования, создания индивидуального дизайн-проекта, подборку мебели, сантехники, элементов освещения и вентиляции. Решение всех организационных вопросов возьмет на себя дизайн-студия. Слаженная работа узкоспециализированных мастеров (художников, стилистов, строителей, дизайнеров) ускорит процесс воплощения мечты заказчика в реальность. Как найти достойную студию дизайна? Многих интересует вопрос о том, как выбрать дизайнерское бюро в Киеве, ведь далеко не все студии действительно достойны внимания. Некоторые из них не оправдывают возложенных ожиданий, не могут «почувствовать» желания клиента, ощутить его задумку. Предлагаем вашему вниманию перечень важных критериев, которые следует учесть при выборе такого бюро: наличие портфолио с реальными работами. Визуальная оценка дизайн-разработок позволит принять правильное решение. Вкусы исполнителя и заказчика должны на 100% совпасть;

первое впечатление может быть обманчивым. Изучая портфолио, обращайте внимание не только на внешние данные помещения, но и на то, насколько оно удобно, функционально и практично. Хорошо, если студия предоставляет картинки собственных планировок;

немаловажное значение имеют инженерные решения (электрическая разводка, вентиляция, водоснабжение). Все должно соответствовать установленным нормам и правилам;

любые художественные решения должны иметь логичное толкование;

хорошо, если мастера студии готовы использовать предметы интерьера, предложенные самим заказчиком (картины, антиквариат, вазы, статуэтки и прочие элементы декора). Должны учитываться все пожелания клиента, даже если они кажутся неуместными. Дизайнер должен уметь найти лучшее решение в такой ситуации;

если вы заботитесь о здоровье своего семейства, убедитесь в безопасности и экологичности строительных и монтажных материалов, которые использует конкретный исполнитель в своих работах. Они должны быть пожаропрочные, не иметь примесей ядовитых или токсических веществ;

достойная студия гарантирует качество своих работ, четко придерживается установленных сроков сдачи, предоставляет прозрачную стоимость проекта, соблюдает все условия составленного договора. теги: дизайнеское бюро, полякова Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя