Юриспруденция 2.0: роботы-юристы и конституция Марса

Нам посчастливилось жить во время глобальных изменений. Мы - поколение, которое видит появление первых беспилотных автомобилей, наблюдает за установкой солнечных батарей и процессом подготовки колонизации Марса.

Теория шести рукопожатий давно свелась к теории (и практике) двух кликов в мессенджере и социальных сетях. Мир стал безграничным, а слово «нереальное» превратилось в временами, «сложное», но «доступное и возможное».

Как и другие сферы нашей жизни, на стыке технологий находится и право. Иногда кажется, что человечество до сих пор не открыло для себя Марс только потому, что каждый год, сотни тысяч выпускников юридических факультетов, с лучшими оценками и, казалось бы, амбициями хоронят свой талант в рутинной работе. Только бумаги, которая используется ими на все договора и иски впустую, было бы достаточно, чтобы выстроить дорогу до Марса самостоятельно. Ведь юристов учат законам, но не учат мыслить масштабно и не шаблонно; учат действовать по правилам, но совершенно не учат эти правила создавать и внедрять.

2016 год и начало 2017 можно назвать временем глобального legal tech нетворкинга и международного обмена опытом. Грант на развитие продукта Legal Alarm и обучение от Гаагского института права, участие в Legal Tech Hackathon в Берлине, спикерство на Legal Tech Conference в Москве. Все эти и другие мероприятия, и их участники, которые являются двигателями инновационной юриспруденции доказывают и подтверждают следующие прогнозы:

- Юриспруденция не будет прежней. Юристы должны становиться правовыми инженерами, которые не просто будут рассматривать проблемы, а создавать продукты для их решения. Знать законы и слепо следовать им больше недостаточно. Юрист будущего – это правовой инженер, который выступит связующим звеном между юристами-классиками и программистами.

- Искусственный интеллект. Роботы-юристы уже сейчас начинают заменять труд специалистов. Став коммуникационной прослойкой между компанией и клиентами, боты, еще в момент обращения, направят клиента к компетентным юристам, проконсультировав перед этим по рутинным вопросам и сэкономив собственникам бизнеса трудовые ресурсы.

- Блокчейн. Решая проблему консенсуса, он отлично применим в договорных конструкциях из сферы страхования, денежных переводов и эскроу-систем. Умные контракты – будущее, которое уже наступило.

Lexnet.io - лаборатория юридических инноваций, которая намерена поменять право в корень, сделать право нативным и построить систему, в которой свои права можно будет реализовать на гаджетах. Мир меняется, и юриспруденция должна меняться вместе с ним, ломая старое и строя новую прочную систему права. В конце концов, кто если не мы разработает конституцию Марса, как SpaceX - космические шатлы для колонизации?!