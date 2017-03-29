|
|
|
Автор
Кнопки
|
Юриспруденция 2.0: роботы-юристы и конституция Марса
29.03.2017 11:35
Нам посчастливилось жить во время глобальных изменений. Мы - поколение, которое видит появление первых беспилотных автомобилей, наблюдает за установкой солнечных батарей и процессом подготовки колонизации Марса.
Теория шести рукопожатий давно свелась к теории (и практике) двух кликов в мессенджере и социальных сетях. Мир стал безграничным, а слово «нереальное» превратилось в временами, «сложное», но «доступное и возможное».
Как и другие сферы нашей жизни, на стыке технологий находится и право. Иногда кажется, что человечество до сих пор не открыло для себя Марс только потому, что каждый год, сотни тысяч выпускников юридических факультетов, с лучшими оценками и, казалось бы, амбициями хоронят свой талант в рутинной работе. Только бумаги, которая используется ими на все договора и иски впустую, было бы достаточно, чтобы выстроить дорогу до Марса самостоятельно. Ведь юристов учат законам, но не учат мыслить масштабно и не шаблонно; учат действовать по правилам, но совершенно не учат эти правила создавать и внедрять.
2016 год и начало 2017 можно назвать временем глобального legal tech нетворкинга и международного обмена опытом. Грант на развитие продукта Legal Alarm и обучение от Гаагского института права, участие в Legal Tech Hackathon в Берлине, спикерство на Legal Tech Conference в Москве. Все эти и другие мероприятия, и их участники, которые являются двигателями инновационной юриспруденции доказывают и подтверждают следующие прогнозы:
- Юриспруденция не будет прежней. Юристы должны становиться правовыми инженерами, которые не просто будут рассматривать проблемы, а создавать продукты для их решения. Знать законы и слепо следовать им больше недостаточно. Юрист будущего – это правовой инженер, который выступит связующим звеном между юристами-классиками и программистами.
- Искусственный интеллект. Роботы-юристы уже сейчас начинают заменять труд специалистов. Став коммуникационной прослойкой между компанией и клиентами, боты, еще в момент обращения, направят клиента к компетентным юристам, проконсультировав перед этим по рутинным вопросам и сэкономив собственникам бизнеса трудовые ресурсы.
- Блокчейн. Решая проблему консенсуса, он отлично применим в договорных конструкциях из сферы страхования, денежных переводов и эскроу-систем. Умные контракты – будущее, которое уже наступило.
Lexnet.io - лаборатория юридических инноваций, которая намерена поменять право в корень, сделать право нативным и построить систему, в которой свои права можно будет реализовать на гаджетах. Мир меняется, и юриспруденция должна меняться вместе с ним, ломая старое и строя новую прочную систему права. В конце концов, кто если не мы разработает конституцию Марса, как SpaceX - космические шатлы для колонизации?!
теги: Юскутум, Juscutum, legal tech, Lexnet.io, Пивоваров
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин Образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко Парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта УКРПОШТА управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист ющенко янукович яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.