Как законно отобрать иностранные инвестиции в Украину? Поделиться: 19 декабря 2016 года правительство Украины в лице Национального банка Украины, Министерства финансов Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц провели процедуру национализации банковского учреждения «Приватбанк», в результате которой банк перешел в собственность государства Украина. При этом по процедуре bail - in были конвертированы обязательства Приватбанка перед связанными лицами и рядом необеспеченных кредиторов на 29,4 миллиардов гривен (1,3 млрд $) в капитал банка, среди которых были конвертированы $555 миллионов долларов США еврооблигаций с погашением в январе-феврале 2018 года и субординированным долгом сроком погашения до февраля 2021-го года. Государство Украина в лице Министерства финансов Украины и Национального банка ссылаются на правомерность своих действий, обосновывая их тем, что их главной задачей была защита средств населения, а не профессиональных инвесторов и заявляют, что переход финансового учреждения в собственность государства без обязательств по ценным бумагам предусмотрен действующим законодательством Украины и был согласован с Международным валютным фондом. Так, в украинском законодательстве процесс вывода неплатежеспособного банка с рынка при участии государства Украины определяется Законами Украины «О национальном банке Украины» и «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Также специально под ситуацию с Приватбанком Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 18 декабря 2016 года было принято решение «О неотложных мерах относительно обеспечения национальной безопасности Украины в экономической сфере и защиты интересов вкладчиков», которым, собственно, и было утверждено решение государства Украина о капитализации банка при участии государства, и Постановление Кабинета Министров Украины от 18 декабря 2016 года № 961 «Некоторые вопросы обеспечения стабильности финансовой системы», которым было санкционировано приобретение государством Украина в лице Министерства финансов приобретение акций банка в полном объеме за одну гривну с последующей докапитализацией финансового учреждения. В частности, ст. 41-1 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» предусмотрен порядок вывода неплатежеспособного банка с рынка при участии государства, согласно которой государство, приобретая в свою собственность неплатежеспособный банк, выступает в качестве инвестора. При этом, ни вышеупомянутая статья 41-1 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», ни другие нормативно-правовые акты, регламентирующие вывод банка с рынка при участии государства, не предусматривают аннулирования обязательств банка по ценным бумагам. Более того, в той же ст. 41-1 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» предусмотрена обязанность Министерства финансов Украины предоставлять средства или облигации внутреннего государственного займа для обеспечения своевременного выполнения банком своих обязательств, правда, при условии, что капитал банка является положительным. Не соответствует переход обязательств банка перед держателями еврооблигаций в капитал банка без возмещения стоимости облигаций и положениям международного законодательства, регламентирующего аспекты инвестирования и защиты международных кредиторов, в частности, положениям соглашений о взаимной защите инвестиций, заключенным Украиной с государствами, резидентами которых являются держатели еврооблигаций. Таким образом, ни МВФ, ни законодательство Украины не давали Нацбанку и Минфину полномочий безвозмездно, то есть даром, преобразовывать обязательства перед держателями еврооблигаций и другими кредиторами банка в капитал банка. Безусловно, процедура bail - in , осуществленная в Украине в отношении Приватбанка не является чем-то новым и уже проводилась в других странах мира. В частности, прошли через подобные процедуры Кипр с Bank of Cyprus и Laiki Bank ( bail - in в чистом виде), а также банки Португалии, Греции и Исландии ( bail - out , при котором банки были восстановлены за счет средств налогоплательщиков). Однако, в данных случаях инвесторам банков удавалось договориться с правительствами государств, в которых были размещены неплатежеспособные банки, или добиться решений судов таких стран о выплате им справедливой компенсации. Считаю, что вполне возможна эффективная защита и прав держателей еврооблигаций Приватбанка, которые, безусловно, были нарушены. При этом, на мой взгляд, возможно как восстановление держателей еврооблигаций Привата в их правах на условиях, существовавших до национализации банка, так и возмещение реальной стоимости евробондов и компенсации упущенной выгоды (справедливой компенсации). Следует учитывать, что в соответствии с Конституцией Украины, являющейся основным законом и содержащей нормы прямого действия, личная собственность является незыблемой. Это положение полностью соответствует первого протокола к Европейской конвенции по правам человека. Владение еврооблигациями фактически является инвестицией в экономику Украины и осуществление процедуры bail - in позволяет задействовать механизмы защиты прав инвесторов, предусмотренные соглашениями о взаимной защите инвестиций, а также UNCITRAL (Комиссии организации Объединенных наций по праву международной торговли). Безусловно, для эффективной защиты прав держателей еврооблигаций Приватбанка необходимо добиться подтверждения правового статуса ценных бумаг , а также подтверждения неправомерности перевода собственности ценных бумаг без оценки. Это вполне возможно реализовать путем коммуникации с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Национальным банком Украины, Министерством Финансов и Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В свою очередь, через государственную фискальную службу как орган налогового контроля можно получить подтверждение убытков держателя еврооблигаций, что позволит добиваться вышеуказанной справедливой компенсации. Также вполне эффективными в защите прав держателей еврооблигаций Приватбанка может оказаться институт бизнес-омбудсмена и инициирование уголовных производств в отношении руководства Национального банка Украины и Министерства финансов Украины. Параллельно возможно и необходимо вести судебные разбирательства на национальном уровне (оспаривание законности процедуры bail in в системе административных судов Украины), а также международном уровне (лондонский арбитраж ( LCIA ), Европейский суд по правам человека). При этом, следует помнить, что в Европейском суде по правам человека возможна защита не только физических, но и юридических лиц, поскольку существует практика суда по которой субъектом обращения в ЕСПЧ является каждый (« every »), в том числе и юридические лица, чьи права были нарушены. В рамках судебных процедур с целью обеспечения эффективности защиты интересов держателей еврооблигаций Приватбанка необходимо осуществить арест корсчетов банка «Приватбанк», а также Национального банка Украины (депонирование сумм под выполнение будущего решения суда). Заявления же отдельных лиц о невозможности осуществления такого ареста согласно норм международного права являются нонсенсом, что подтвердил немецкий банк Commerzbank AG , арестовавший более 17 миллионов долларов на коренспондентском счету Приватбанка. В спорах с Проминвестбанком много лет назад арестовывались и счета Нацбанка Украины. Таким образом, эффективная защита держателей еврооблигаций Приватбанка, чьи права были нарушены при проведении процедуры bail - in , вполне возможна как в рамках национального законодательства Украины, так и на международном уровне. Держатели еврооблигаций национализированного банка вполне могут рассчитывать как на восстановление своих прав, существовавших на момент национализации финучреждения, так и на возмещение справедливой стоимости принадлежащих им евробондов. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя