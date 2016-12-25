Ликбез для Новоросов_РУССКИЕ ГЛАЗАМИ РУССКИХ ученых XIX века.

ЛИКБЕЗ ДЛЯ «НОВОРОССОВ», «ВЕЛИКОРОССОВ»

И ДРУГИХ СТОРОННИКОВ «РУССКОГО МИРА».

РУССКИЕ ГЛАЗАМИ РУССКИХ ученых XIX века.

Согласно официальному российскому и советскому мифотворчеству , во времена существования Русь кого государства (IX-XII век) началось массовое переселение населения с его территории на территорию будущего Московского княжества. После монголо-татарского нашествия этническая Русь якобы «снялась» со своих исконных мест и перебралась в Московию. Туда же переместился и центр руськой государственности, а через несколько столетий, опустевшие украинские земли заселили выходцы из Галиции – будущие «бандеровцы» или пришедшие неизвестно откуда мифические «укры».

Эти мифы РФ использует для оправдания своих претензий на территорию Украины.

В то же время, результаты исследования российских ученых XIX - XXI века (археологов, антропологов, филологов, генетиков) говорят о противоположном. Согласно их исследованиям, предками современных русских были финно-угорские племена Меря, Мурома, Мещера, которые проживали на территории будущей Московии в VIII-XVI веке. До XVI века никакие славяне – выходцы из Руси на территории Московии не селились, а если и селились то отдельными семьями. Словены новгородские, вятичи и восточные кривичи, из которых согласно официальному российскому и советскому мифотворчеству образовались великороссы, также оказались славяноязычными финнами. Ученые установили, что предки современных украинцев проживали на территории Украины еще со временэпохи бронзы и этнически никак не связаны с московитами. Что касается южных русских, то они отличаются от северных русских и почти не отличаются от украинцев.







Согласно древним историческим источникам достоверно известно, что на территории бывшей Ростово-Суздальской земли с IV по XIII век проживало финское племя Меря.

Впервые оно упоминается в VI веке готским летописцем Иорданом как данник короля готов Германариха ( IV век). В конце X века о нем упоминает посол Багдадского халифата к царю Волжской Булгарии Ахмад ибн Фадлан. Позднее сведения о Мере можно найти и в русских хрониках. Согласно летописи «Повесть временных лет», Меря располагалась в районе Ростовского и Переяславского озер.

В 1253 году посол короля Франции к хану Сартаку (сыну Батыя) - Вильгельм де Рубрук описал «страну», которая лежала в глухих лесах к северу от ставки Сартака (севернее современных Липецка и Воронежа). Это была – «страна Моксель». Ее жители до 1237 имели «государя» и разводили свиней. При этом Вильгельм де Рубрук четко зафиксировал границу между этим этносом и Русью. Ею служил Танаис - современная река Дон.

В течение 1851-1854 годов Российская государственная археологическая экспедиция, возглавляемая графом А. С. Уваровым, произвела первые в истории раскопки на территории бывшей Ростово-Суздальской земли (нынешние Московская, Владимирская, Ивановская, Рязанская, Курская области). Всего было исследовано 163 местности и разрыто 7729 курганов, относящихся к VIII-XVIвеку.

Экспедиция не обнаружила среди них ни одного славянского захоронения. И даже к останкам "норманнов" можно отнести только единичные захоронения.

Уваров определил, что все Мерянские захоронения можно отнести к двум периодам. К первому периоду (VIII-XII век) относятся захоронения в которых: «Древние обитатели берегов Переяславского и Ростовского озер, подобно многим языческим народам, следовали в одно и то же время двум различным обычаям при погребельных обрядах: иногда они сжигали тело, а в другой раз погребали его, но в обоих случаях всегда насыпали курган».

В Мерянских могилах этого периода (VIII-XII век) не было обнаружено никаких признаков другого этноса. Они все вполне тождественны и принадлежат одному и тому же финскому племени Меря.

Раскопки Уварова подтвердили свидетельство арабских путешественников X века: "Никто не ездит для торговли дальше Булгара (столица Волжской Булгарии) .., потому что туземцы убивают иностранцев».

Ко второму периоду (XII-XVI век) относятся те кладбище, или те группы курганов, между которыми уже не встречаются могилы с обрядом сжигания.

Уваров объяснил это «или посторонним влиянием, чужим древним обычаям финских племен, или постепенным внедрением христианской веры».

Количество курганов второго периода, раскопанных Уваровской экспедицией в Ростово-Суздальской земле, составляла несколько тысяч. По своему подобию, методами захоронений, найденными вещами и т.д. они полностью соответствовали раскопанным курганам первого периода и также принадлежали финскому племени Меря.

А.С. Уваров констатировал: "Проведенные исследования полностью подтвердили достоверность свидетельств летописца: « а на Ростовском озере Меря, а на Клещине озере Меря жэ». Этими краткими словами обозначены те две местности (Клещино или Переяславское озеро и Ростовское озеро) вокруг которых, по преимуществу, сосредоточивались первоначальные жилища Мерян, и откуда впоследствии Меряне вышли, распространяя вдаль свои жилища».

(А.С. Уваров «Меряне и их быт по курганным раскопкам», 1872г.)

В своей работе А.С. Уваров подробно очертил территорию проживания Мерян и составил «Карту Мерянской земли по археологическим и филологическим исследованиям». Согласно его исследованиям Мерянская земля включала в себя территорию, на которой располагались все древнейшие центры Московии: Ростов, Юрьев, Суздаль, Переславль, Владимир, Коломна, Ярославль, Галич-Мерский, Торжок, Тверь, Клин, Москва.

«Мерю окружали с трех сторон единоплеменные с нею финские народы : Мурома, Мордва, Черемиса и Весь; с одной только Западной стороны граничили с нею племена чуждой народности , а именно Славяне, Кривичи и Вятичи ».

(А.С. Уваров «Меряне и их быт по курганным раскопкам», 1872г.)





«Карта Мерянской земли по археологическим и филологическим исследованиям» графа А.С. Уварова с обозначенными древнейшими городами Московии.

«Карта Окско-Волжского междуречья (приблизительно до 1350 года) с показанием мест обитания Мерян и соседних племен». («Атлас Волги». т.2 «От Оки до Камы» 1880 год. Виктор Рагозин. Картографическое заведение Ильина).

В 1863 и 1864 годах российским археологом А.А. Гатцуком были произведены раскопки в Московской губернии. Курганы, разрытые А.А. Гатцуком, относятся к VII-XII веку, а некоторые имеют и более раннее происхождение. Ученый установил, что черепа, добытые из этих могильников принадлежат «какой то чуди или смешанному племени вроде Мещер и Чувашей».

(А.А. Гатцук «Исследование курганов Московской губернии в 1863 и 1864 годах»).

Антропологи Бэр, Ландцерт и Богданов провели антропологические исследования черепов с Мерянских могил и подтвердили достоверность выводов А. С. Уварова. Все они не обнаружили ни малейших признаков «славянского» происхождения этих черепов.

Професор Ф.П. Ландцерт, исследовав 5 черепов переданных ему А.П. Уваровым, определил, что черепа с Мерянских могил отличаются от черепов с Киевской губернии.

Академик К.М. Бэр также не обнаружил признаков славянского происхождения присланных ему черепов и отметил, что они принадлежали какому-либо финскому племени или татарам, которые смешались с финнами.

Исследовав сотни черепов из Мерянских курганов VIII - XVI века раскопанных А.П. Уваровым и раскопав еще 129 курганов на территории Московской губернии, профессор А. П. Богданов установил, что предками великороссов были Меряне, коренное население Ярославской, Владимирской, Московской и Тверской губерний, а не славяне. Племя Меря было автохтонным и не имело в своем составе чужой примеси. Славяне если и селились на Мерянской земле в этот период (VIII - XVI век) то только отдельными семьями, а не целыми селениями и не смешивались с коренным населением.

А.П. Богданов также установил, что Новгородцы близки Мерянам по кровному происхождению и что территория обитания Мерян простирается значительно дальше границ установленных Уваровым. Результаты краниологических исследований (исследований черепа) показывают, что территория обитания Мерян на Юге и Юго-Западе доходила до Черниговской и Киевской губерний, а на Северо-Западе и Западе до Минска, Новгорода и Олонецкой губернии.

«Таким образом, Ярославская, Владимирская, Московская, Тверская, Вологодская, Рязанская, Нижегородская губернии представляют местности с мерянским населением».

«краниология…подтверждает добытое археологическим и лингвистическим путем. Разница только в том, что краниологический тип, свойственный преобладающему Мерянскому населению, продолжается на Юг и Юго-Запад гораздо далее – до Черниговской и Киевской губерний, а на С.З и З. идет до Минска, Новгорода и Олонецкой губернии».

«Мерю окружали с трех сторон единоплеменные с нею финские народы : Мурома, Мордва, Черемиса и Весь; с одной только Западной стороны граничили с нею племена чуждой народности , а именно Славяне, Кривичи и Вятичи ».

«в земле Мерян , встречается всего чаще и в большей правильности тот тип физиономий, который известен под именем великорусского . Что касается меня, то я того мнения, что центр образования великорусского племени в его антропологических признаках лежал именно в губерниях Ярославской, Владимирской и частично Московской и Тверской, где первоначальное основное племя, из коего выработались великорусы, всего менее утратило через смешение свои основные черты ».

"В курганах Ярославской, как и в Юго-Западной части Московской губернии и в губерниях Тверской и Владимирской, громадно преобладающим является одно племя - длинноголовое, во многих местах сохранено почти в чистоте".

«Если Славянский тип принимать короткоголовым, то Мерянская земля в курганный период только изредка заселялась славянами и притом не целыми селениями (так как не было найдено ни одной группы курганов с преобладающими короткоголовыми), а отдельными семьями».

«По данным, имеющимся до сих пор относительно древних Новгородцев и древних Булгар, черепа их тоже были длинноголовые, причем в курганах древних Новгородских попадаются черепа положительно одинаковые с Мерянскими, а в Болгарах несколько более отличные, хотя одинаково длинноголовые. Не потому ли Меряне и вошли в такие тесные отношения с Новгородцами, что антропологическая основа их была одинакова, т.е. они были близки по кровному происхождению, хотя и отличались по обычаям и бытовым особенностям».

(А. П. Богданов «Меряне в антропологическом отношении», 1879г.)

«Общий обзор курганных черепов Московской губернии приводит к убеждению в значительном единстве курганного племени, так как почти все черепа носят на себе ясно выраженные известные признаки, характерные для этого племени, и представляются чрезвычайно сходными».

«мы имеем достаточно фактов и достаточно материала, чтобы охарактеризовать, хотя несколько, наше длинноголовое племя, но имеем весьма мало прочных данных относительно племени короткоголового. Недостатки данных о последнем племени состоят в следующем:

Большая, и притом значительно большая, часть этих черепов попадались отдельно в различных местностях, как явление случайное, между большою массою длинноголовых черепов. Нет значительного числа их в одной местности, из одной группы курганов».

(А. П. Богданов «Материалы для антропологии курганного периода в Московской губернии», 1867г.).

Филологические исследования названий озер, рек и населенных пунктов в Московской, Владимирской, Ярославской и Костромской губерниях проведенные M. М. Журавлевым, А.С. Уваровым и А. П. Богдановым также подтверждают, что Меряне были автохтонным (коренными) населением Московии и не имели в своем составе чужой примеси.

«Следы древнейшего народонаселения здесь сохранились в чуждых Славяно-Русскому языку и бессознательно нами усвоенных наименованиям рек, озер и жилых мест, городцах, могильных курганах, урнах и монетах.

Именами несродными Славяно-Русскому языку и необяснимими из вторгнувшагося в него языка Татарского и Литовского называется наибольшая часть озер и рек Ярославской губернии. Эти имена, очевидно, достались нам в наследство от первобытных туземных обитателей, долго имевших здесь оседлое пребывание».

Ещё заметнее почти повсеместное в губернии единство или родства древнего языка в именах сложных и производных. Оно простирается даже далеко отсюда в соседние губернии, особенно Вологодскую, Костромскую и Владимирскую».

(M. М. Журавлев «Путеводитель по Ярославской губернии», 1869г.)

«Многие названия, если даже не большая часть названий в теперешних губерниях Владимирской, Ярославской и остальных с ними смежных, имеют отпечаток, несродный славяно-русскому языку. В них слышатся чуждые звуки, и происхождение таких названий необходимо принадлежит первобытным туземным обитателям».

«единство или родства древнего языка, в особенности заметное в именах сложных, откуда прямо выводится, что коренные обитатели этих местностей были одного племени или принадлежали к племенам родственным».

«Так как летописец указал нам на озера Переяславское и Ростовское, как на главные центры Мерянского поселения, то между этими двумя пунктами мы встречаем и первые названия, сохранившими почти в целости самое имя народа, тут обитавшего».

(А.С. Уваров «Меряне и их быт по курганным раскопкам», 1872г.)

В своей работе автор приводит сотни чуждых славянскому языку слов - названий озер, рек, и населенных пунктов в Московской, Владимирской, Ярославской и Костромской губерниях. Все названия финского происхождения.

Примечательно, что среди монет, обнаруженных А.С. Уваровым в могильниках VIII-XVI века, не оказалось ни одной русь кой (Киевской) монеты, хотя Русь с IX века чеканила свои деньги. А это однозначно говорит о том, что эта территория никогда не входила в состав Руси, а также о том, что местное население не имело с Русью никаких экономических отношений.

В то же время обилие персидских монет говорит о том, что все отношения с внешним миром Меряне осуществляли через Волжских булгар, которые активно торговали с Персией.

Примечательно также и то,что среди тысяч раскопанных Уваровым захоронений, относящихся даже ко второму периоду (XII-XVI век), не встречаются христианские могилы. Но Русь то еще с X века была христианским государством.

« Все мерянские курганы принадлежат к одной языческой эпохи , и можно положительно сказать, что пока существовало обыкновение воздвигать курганную насыпь над могилою, до тех пор влияние христианства было не только весьма слабо, но даже почти незаметно ».

«Но не надо при этом упускать из виду то странное обстоятельство, что на одном и том же языческом кладбище, даже в смежных курганах, встречаются иногда предметы с явными признаками христианства, как-то: привески и даже кресты и образки. … предметы эти не имели настоящего своего значения для лиц, которым они принадлежали и которыми они носимы были при жизни. По-видимому Меряне носили такие христианские предметы без всякого понятия о их настоящем значении, а просто только как украшения…».

«Наконец и самое число могил с христианскими предметами так ничтожно в сравнении с числом остальных, что, принимая даже в расчет те курганы в которых признаки христианства попадаются вместе с жжеными телами, мы увидим, что и тогда общее число предполагаемых христианских могил остается в меньшинстве. Для сравнения приведем здесь число тех и других могил. При селе Веськове, на горе Гремяч, из 411 курганов только три оказались с христианскими предметами. … На другом языческом кладбище у села Большая-Брембода из 387 курганов не было ни одной могилы с христианскими предметами, а у села Городища из 1341 кургана найдено всего 15 таких могил».

«Переходя затем к исследованию языческих кладбищ второй эпохи, мы видим, что и с прекращением обряда сожжения, число могил с христианскими предметами не увеличивается, а остается постоянно таким же незначительным, как и прежде. На обширном языческом кладбище у села Матвейщева, состоящем из 123 курганов с одними только погребенными телами, нашли всего только две могилы с христианскими предметами».

В житиях епископов Федора, Леонтия, Авраамия, Исайи и в «Повести о водворении христианства в Ростове» также упоминается, что вплоть до начала XII века местные язычники поклонялись каменному идолу Велеса. Они неоднократно изгоняли присылаемых епископов и по некоторым сведениям даже убивали их.

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Таким образом, археологические, антропологические и филологические исследования, проведенные ещё в XIX веке выдающимися российскими учеными, однозначно свидетельствуют о том, что предками нынешних «русских» были финские племена Меря, Мещера и Мурома, которые проживали на территории Московии в IV-XVI веке.

Никакие славяне-выходцы из Руси («Киевской», другой не было) на территории Московии в этот период (VIII-XVI век) не селились, а если и селились, то только отдельными семьями.

Отсутствие в могильниках VIII-XVI века русь ких (Киевских) монет однозначно свидетельствует о том, что местное население не имело с Русью никаких экономических отношений. Следовательно, эта территория никогда не входила в состав Руси.

Отсутствие среди тысяч раскопанных Уваровым захоронений VIII-XVI века христианских могил и незначительное количество христианских предметов свидетельствует о том, что местное население было языческим. А также о том, что эти земли никогда не входили в состав Руси, которая с X века была христианским государством.

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«Карту Мерянской земли…» графа А.С. Уварова и «Карту Окско-Волжского междуречья…», с указанием мест обитания Мерян и древнейших городов Московии ( в большом разрешении ), смотрите в Альбоме «РУССКИЕ ГЛАЗАМИ РУССКИХ» на http://radikal.ru/users/svyatomir или https://fotki.yandex.ru/users/matvienko-ww/albums/

Продолжение - «Русские глазами русских ученых – антропологов XX века» и «Русские глазами русских ученых – генетиков», а также предыдущие статьи, смотрите в «Лига.Блог» под общим названием «Ликбез для Новоросов…» («Ликбез для «Новоросов», «Великоросов» и других сторонников Русского мира»). http://blog.liga.net/user/vmatviyenko/Default.aspx

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В заключение мы можем провести небольшой экспресс-тест на нацизм. Если у кого-то возникает праведное негодование по поводу того, что предками современных русских были финны, а не славяне, то вам не нужно искать где то фашистов. Напишите у себя на лбу большими буквами «ФАШИСТ» или «НАЦИСТ» (как вам больше нравится) и как можно чаще смотрите в зеркало. Потому что люди, которые говорят на финских языках ничем не хуже тех людей, которые говорят на славянских языках. Превосходство одной национальности над другими это и есть чисто нацистская идеология.