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Відкрите звернення до СБУ щодо підготовки до реалізації плану "Шатун"
19.01.2017 12:22
Шановний Василь Сергійович,
11.11.2016 року на брифінгу оприлюднено спільну заяву СБУ та СЗР щодо планів російських спецслужб з дестабілізації ситуації в Україні.
В офіційному інформаційному джерелі йдеться мова про отримання СБУ та СЗР оперативних матеріалів, які викривають плани РФ з масштабної дестабілізації ситуації в Україні, старт якої був запланований на 15.11.2016 року з "Всеукраїнської акції протесту банківських вкладників", який мав перерости в блокування урядових структур, розширенням претензій та вимог до влади, наслідком чого заплановано масові безлади і навіть загибель "низки учасників акцій протесту". Автентичність цих матеріалів підтверджена відповідною експертизою.
З метою викриття осіб, які створювали умови для реалізації плану "Шатун", а також з метою перешкоджання подібним планам у подальшому, прошу Вас розглянути дане звернення про наступне.
Суддями Київського апеляційного адміністративного суду Літвіною Наталією Миколаївною, Коротких Андрієм Юрійовичем та Чаку Євгеном Васильовичем (далі – судді) вживались заходи для створення протестних настроїв вкладників шляхом прийняття завідомо неправосудних рішень щодо зупинення на невизначений час розгляду адміністративних справ, позивачами в яких є вкладники.
Такі незаконні рішення судді приймали за рахунок застосування власного розсуду за обставин, які його не передбачали. Так, судді керувались припущеннями щодо можливої зміни чинного законодавства, яким встановлюються правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, не керуючись принципом верховенством права, всупереч вимог ч.1 ст.8 та ч.1 ст.129 Конституції України. При цьому, у своїх рішеннях судді уникали юридичного аналізу загальновідомого принципу правової визначеності щодо незворотності дії Закону у часі (ст.58 Конституції України). Закону №4452-VI, який є чинним, що підтверджується в т.ч. активним внесенням законодавцем до нього змін.
Більш детальний юридичний аналіз порушення суддів міститься в ухвалі суду вищої інстанції від 29.11.2016 року в справі №826/23650/15 (№63090620), яким скасовано одне з таких рішень (№58846524) шляхом застосування принципу верховенства права, що є доказом неправосудності усіх ідентичних рішень щодо зупинення розгляду справ.
Загалом, з 03.06.2015 року по 13.12.2016 року суддями Літвіною Н.М. та Коротких А.Ю. прийнято по 144 таких рішень, Чаку Є.В. – 89, що свідчить про активне збурювання суддями вкладників за рахунок розгалуження беззаконня і незаконного використання службових повноважень, недоторканості та, на їх погляд, безкарності.
Як свідчить судова практика, розрахунок суддів був на:
З урахуванням таких умов та обставин, незаконно зупиняючи судовий розгляд справ, розраховуючи на відсутність з боку суду вищої інстанції юридичного аналізу їх рішень на відповідність принципу верховенства права, судді умисно та системно порушують принцип розумності їх розгляду, перешкоджають доступу до правосуддя, порушують право вкладників на справедливий суд, та створюють для вкладників умови невизначеності, ошуканості, відчаю та безнадії, наслідком чого стала їх повна недовіра до усіх гілок влади.
Таке тривале підбурювання призвело до радикальних настроїв вкладників, їх родин та знайомих, які дуже вміло та підступно використовує агресор, запроваджуючи відповідний план, в якому однією з рушійних сил першочергово визначено саме протестні настрої вкладників.
Отже, всупереч завданню адміністративного судочинства, яке полягає у справедливому, неупередженому та своєчасному розгляді справ, судді застосовують, в противагу принципу верховенству права, припущення, утверджуючи сваволю та граючи на руку окупанта.
Умисність та системність прийняття завідомо неправосудних рішень додатково підтверджується ухвалою від 13.12.2016 року в адміністративній справі №826/11295/16, яку прийняли двоє з суддів, продовжуючи беззаконня, незважаючи на отримання 02.12.2016 року судом рішення суду вищої інстанції із правовим аналізом їх порушень. Ігнорування застосованого судом вищої інстанції 29.11.2016 року принципу верховенства права, при прийнятті 13.12.2016 року суддями Літвіною Н.М. та Коротких А.Ю. чергового рішення про зупинення, є прямим доказом вищевказаного, а самовідвід, задоволений суддями з порушенням правил щодо відводу (самовідводу) на судовому засіданні 20.12.2016 року після повернення справи №826/23650/15 для подальшого розгляду, також додатково свідчить про вищезазначене.
Необхідно наголосити, що у випадку застосування суддями верховенства права та виконання ними завдання адміністративного судочинства, інструментів для маніпулювання вкладниками для досягнення небезпечних для країни цілей, не було б, а плани, на кшталт "Шатуна", не розроблялись, а тому такий інструмент необхідно вилучити з його активного використання суддями. З Вашою допомогою, за якою вкладники знов стануть вкладниками, а не професійними бунтівниками.
У зв'язку з відсутністю технічної можливості подати дане звернення у вигляді публічної петиції на офіційному сайті СБУ, заявник публічно розміщує дане звернення на даному майданчику.
Публічність необхідна для зупинення негативних протестних настроїв вкладників до влади, та перенаправлення їх з вуличного прояву, який доказово має маніпулятивний та дестабілізуючий характер, в легітимне русло, де винні обов'язково будуть притягнуті до передбаченої законодавством відповідальності для забезпечення безпеки країни.
З Вашого боку я прошу вжити усіх необхідних заходів для настання такої відповідальності винних осіб та забезпечити унеможливлення таких проявів загроз безпеки держави у майбутньому.
З метою виконання завдання кримінального законодавства України, керуючись ст. 214 КПК України, прошу внести відомості, заявлені в цьому зверненні, до ЄРДР, за відповідною кваліфікацією, та розпочати розслідування.
Також буде направлена письмова заява до Вас, відповідно чинного законодавства України, з додатковими доказами заявленого.
З повагою,
Віталій Іванович Манохін
теги: Шатун, СБУ, СЗР, російська агресія, вкладники, збанкрутілі банки, завідомо неправосудні рішення, Киівський апеляційний адміністративний суд, КААС, верховенство права, незворотність дії закону у часі
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