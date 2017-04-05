Стадіон «Чемпіон» в Ірпені: від соціальних програм до світових змагань

Хто б міг подумати ще кілька років тому, що Ірпінь прийматиме спортивні змагання світового рівня? А сьогодні - це не думки і навіть не мрії. Центральний міський стадіон «Чемпіон» активно готується провести найпрестижніші міжнародні змагання.





Вже в червні ми вболіватимемо за триразового чемпіона світу з бойового самбо, дворазового чемпіона Європи, чемпіона Євразії, мешканця Ірпеня Ярослава Амосова у рідному місті. Саме Ірпінь виборов право на проведення бою за звання чемпіона світу зі змішаних єдиноборств ММА за версією ММА PRO серед професіоналів. Крім того, тут пройде міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств, участь у якому візьмуть найсильніші спортсмени України та світу. Це стало можливим завдяки потужній спортивній базі, що була створена у місті протягом двох років.

Особливою спортивною гордістю Ірпеня є центральний міський стадіон «Чемпіон», відкритий влітку минулого року. Це сучасний спортивний комплекс, побудований за усіма європейськими стандартами з трибунами для глядачів на 800 місць, першокласним футбольним полем, тенісним кортом, баскетбольним і тренажерними майданчиками, зони для StreetWorkout, біговою доріжкою і двома залами з м’яким покриттям.





З часу відкриття , а це менше ніж за рік, «Чемпіон» став традиційним майданчиком для проведення міських, регіональних та всеукраїнських спортивних заходів. Тут проходив футбольний чемпіонат серед команд «Ліги учасників АТО» на Кубок героїв АТО, дитячі змагання з футболу «Кубок мера», чемпіонат України з регбі серед дітей, меморіальний турнір із футболу імені тренера Володимира Брюховецького тощо. Крім того, стадіон є тренувальною базою для місцевих команд і не тільки. Приємно, що поганяти м’яча на ірпінській траві приїжджають навіть зі столиці. Це ФК «Зірка», ФК «Меліоратор», ФК «Легія». Завжди відкриті ворота стадіону і для наших футболістів-АТОвців.





Ірпінський стадіон працює насамперед для того, щоб прищеплювати любов до спорту дітям і молоді. Щотижня його відвідує понад 200 дітей. Вони займаються у більш як десяти спортивних секціях. Це дзюдо, самбо, айкідо, степ-аеробіка, йога, бойовий гопак, кен-дзюцу, ММА (змішані бойові мистецтва), кроссфіт, кікбоксинг, баскетбол. Крім того, на базі стадіону створено дитячу футбольну команду «Ірпінь-Чемпіон», що складається з чотирьох вікових груп.

З дітьми займаються висококваліфіковані тренери: заслужені майстри спорту, учасники і призери Олімпійських ігор, заслужені тренери України. Завдяки цьому наші діти демонструють високі результати на регіональних і всеукраїнських змаганнях. Нещодавно ФК «Ірпінь – Чемпіон» здобув одразу два кубки на чемпіонаті Києва з футзалу. Чудові результати маємо і в дзюдо. У відкритому турнірі столиці «Спорт для всіх» вихованці тренера Олександри Старкової, що є й інструктором штатної збірної України з дзюдо, вибороли одразу 12 призових місць. А двоє з них – Русинюк Тарас та Фетько Максим отримали титули «Найкращий спортсмен турніру».

Секції працюють як безоплатно, так і на комерційній основі. Ми вивели середньоринкові лояльні ціни. Адже стадіон треба утримувати у належному стані, доглядати, обслуговувати, оплачувати комунальні послуги та роботу тренерів і техперсоналу. Однак, для дітей, які потребують особливої соціальної уваги – сиріт, дітей із багатодітних чи неблагополучних родин, дітей учасників АТО діють пільги.





Деякі тренери працюють на волонтерських засадах. Наприклад, заступник міського голови, майстер спорту міжнародного класу та п'ятиразовий чемпіон України з бойового самбо Дмитро Христюк двічі на тиждень проводить безкоштовні тренування для дітей. А депутат міськради Анастасія Попсуй тричі на тиждень проводить безкоштовні спортивні заняття для членів клубу «Друга молодість».

Крім того, на «Чемпіоні» постійно діють «соціальні години». З понеділка до суботи з 7:00 до 10:00 та у неділю з 8:00 до 22.00 кожен мешканець міста може безкоштовно займатися на футбольному полі, тенісному корті, універсальному майданчику із синтетичним покриттям для волейболу, баскетболу та міні-футболу.

Звичайно, якщо є велике бажання займатися спортом, то це можна робити і у дворі, і на шкільному полі чи просто у парку. Але сьогодні світ стикнувся з великою проблемою – дуже багато дітей віддають перевагу не активному руху, а занадто активному спілкуванню з комп’ютером. Перед нами стоїть серйозне завдання – переорієнтувати їх і переконати в тому, що спорт – це не лише здорово, але й сучасно, модно і круто. Відзначаючи Міжнародний день спорту особливо приємно усвідомлювати, що Ірпінь уже має чим переконувати. Це стадіон «Чемпіон», Ірпінська дитячо-юнацька спортивна школа та спортивні майданчики у кожному парку та сквері міста. На черзі – Льодова арена і міський басейн.