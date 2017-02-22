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Якість замість статистики: за що і як Ірпінь стимулюватиме вчителів
22.02.2017 20:42
Вчитель, який працює «на якість», має заробляти більше, аніж той, хто працює «на статистику». Така формула оплати праці педагога починає працювати в Ірпінському регіоні вже навесні цього року.
У тому, що в Ірпені почався Рік освіти, вже не на словах переконалися усі освітяни регіону. Ми провели безліч зустрічей і консультацій із педагогічними колективами. Дізналися погляди вчителів на реформування місцевої системи освіти, їхні ідеї щодо удосконалення навчальних процесів, почули думки щодо покращення умов праці.
На основі проведеної роботи нам вдалося розробити цілу систему стимулів для педагогів. Серед них і безкоштовне навчання, і поїздки за кордон. Але, у першу чергу, мова йде про фінансові стимули – про доплати і надбавки до зарплати вчителям. Важливо, що критерії, за якими будуть нараховуватися доплати, а також їх розміри запропонували самі освітяни.
Що ж має робити вчитель, щоб отримати доплату? Найперше, потрібно буде працювати над самовдосконаленням і підвищенням власної кваліфікації. По-друге, проводити додаткові уроки, працювати у профільних класах. Відзначатимуться і педагоги, які виховують переможців олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, чи самі проводять цікаві освітні заходи, влаштовують учням екскурсії, займаються іншою позаурочною роботою з дітьми. Обов’язково стимулюватимемо вчителів, котрі будуть працювати в експериментальних класах у рамках концепції «Нова українська школа» за підтримки Міністерства освіти, а також вчителів іноземних мов та інформаційних технологій.
Логічне питання – за рахунок чого будуть ці доплати? Почнемо з того, що фінансовим стимулом є обов’язкова надбавка за престижність професії. З огляду на особливості цьогорічної освітньої субвенції, коли комунальні витрати шкіл і дитячих садків лягли на плечі місцевих бюджетів, деякі міста взагалі не можуть дозволити собі такі виплати. Десь фіксують надбавку за престижність на рівні 5%, десь 10%. Ми теж зупинилися на 10% – це гарантована доплата вчителям за рахунок міського бюджету.
Але вчителі зможуть отримувати значно більше. Починаючи з весни, школа, що власними силами почне заробляти додаткові ресурси для себе, зможе додатково преміювати вчителів, які того заслуговують.
Можливості акумулювати власні кошти у освітніх закладах є. Відчутні доходи може давати оренда приміщень. Раніше чимало вільних квадратних метрів здавалися в оренду за особистими домовленостями. Тепер усе буде прозоро та офіційно.
Також уже з 1 березня вводяться платні освітні послуги. Насправді, такі послуги уже давно існують де-факто. Я ще не зустрічав батьків школяра, які б щомісяця не залишали у школі якісь гроші, при тому не малі. Це не лише гроші на ремонти, а й плата за додаткові заняття, за групи продовженого дня, за гуртки, спортивні секції та інше. Одні школи мають свої фонди, інші – ні. Тепер всі працюватимуть за одними зручними та зрозумілими правилами.
Ми склали список із майже сотні можливих платних послуг у школі: від занять з дошкільнятами до додаткових уроків із підготовки до ЗНО. Ціни встановлено середньоринкові. Оплатити можна буде лише на банківський рахунок школи. Хочу наголосити, що послуги не є обов’язковими і користуватися ними чи ні – особистий вибір учня і, перш за все, батьків. «Основний пакет» навчального процесу зовсім не змінюється і залишається абсолютно безкоштовним!
Надходження від платних послуг стануть основою фонду преміювання вчителів. Проте ми не чекаємо, поки надійдуть додаткові кошти, і вже заохочуємо ініціативних і активних педагогів. Нещодавно в Ірпені пройшло тестування вчителів англійської мови на рівень володіння іноземною за міжнародною системою IELTS. Іспит не був обов’язковим. Із 60 вчителів англійської, що працюють в регіоні, ризикнули перевірити свої знання третина. Кожного із них ми відзначили премією. Нехай це стане прикладом для всіх педагогів і не лише в Ірпені.
теги: Ірпінь, Київщина, реформи, освіта, освітні послуги, 2017, розвиток, Рік освіти, вчителі, надбавки, стимули, школи, англійська
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