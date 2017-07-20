«Мягкая сила» или о новых стратегиях международной политики

Ситуация с референдумом в Нидерландах, а также другие промахи нашей страны на международной арене показали, что никакие сиюминутные проблемы не должны заслонять будущее. Учитываем ли мы сегодня существующие в мире тренды по продвижению своего будущего?

В 2007 году был создан указом президента РФ № 796 фонд « Русский мир » , цель которого – популяризация в России и мире русского языка и культуры. Основной ареал продвижения идей фонда – страны СНГ, но фонд работает во всем мире и на сегодня существует уже 250 центров и кабинетов в 76 странах . О фициально российская диаспора составляет 11 млн. чел., н о так как фонд считает « русскими » всех , кто в той или иной степени изучал русский язык и культуру, то таких « россиян » насчитывается примерно 120-130 млн. (кстати, сразу становится понятно , для чего нужен закон «О российской нации » ), то есть , как и население самой России. Т аким довольно нехитрым способом происходит увеличение диаспоры в десять раз, получается, что в России проживает столько же « русских » , как и за рубежом.

В первый год существования бюджет фонда составлял около 20 млн евро государственных средств, это без учета частны х пожертвовани й , объем которых не раскрывается. В дальнейшем государственное финансирование по ряду причин было сокращено (на 2017 год в бюджете предусмотрено 7 млн евро), но т.к. часть финансирования является скрытой, невозможно установить , действительно ли оно уменьшилось. За 10 лет своего существования фондом было выдано около 3000 грантов, партнерами фонда являются около пяти тысяч организаций и учреждений более чем в ста странах мира. До 2020 года планируется потратить 3,75 миллиарда рублей на популяризацию русского языка в мире.

Фонд активно продвигает свои интересы, например, в... Сирии. В 2014 году было принято решение об обязательном изучении русского языка во всех школах Сирии. В настоящее время русский язык в этой стране изучают 11 тыс. школьников в 110 школах. Цель на ближайшие два года довести это число до 50 тыс. человек. А Дамасский университет планирует принять около 500 студентов на специальность “русский язык”. Точно также принимают зарубежных студентов в России, им оплачивают обучение и даже компенсируют расходы на дорогу.

И это только малая часть деятельности РФ по популяризации русского языка и культуры. Существует еще как минимум две структуры: Россотрудничество и Международный совет российских соотечественников, которые ведут по хожую деятельность и представительство в мире/СНГ которых ничуть не меньше.

Такая деятельность не является инновационной, подобные институты и фонды содержит каждая уважающая себя страна, претендующая на весомую роль в глобальной политике. Турция, например, создала Центр турецкой культуры имени Юнуса Эмре , открытие которых началось в 2009 году при поддержке Фондом Юнуса Эмре, созданным 5 мая 2007 года по инициативе президента Турецкой Республики А. Гюля и продолжается по сегодняшний день. Он н азван в честь турецкого литератора и общественного деятеля Юнуса Эмре. С 2009 по 2011 год Фонд Юнуса Эмре открыл 18 культурных центров. На сегодня во всем мире существует 43 культурных центра.

КНР продвигает свои культурные интересы с помощью Института Конфуция. Первый Институт Конфуция был открыт 21 ноября 2004 года в Сеуле, Южная Корея, после создания экспериментального института в Ташкенте, в июне 2004 года. По состоянию на 2014 год на шести континентах насчитывалось более 480 институтов Конфуция в десятках стран. По оценкам Министерства образования КНР, к 2010 году 100 миллионов человек за рубежом изучали китайский язык. КНР планирует открыть 1000 институтов Конфуция к 2020 году.

Украина в этом году планирует создать четыре зарубежные представительства – в Варшаве, Берлине, Париже, Риме – государственного учреждения «Украинский институт». В следующем – открыть офисы еще в Нью-Йорке и, возможно, Пекине. Однако к концу года Институт должен пройти организационные этапы становления. Ожидается, что после того как Минюст утвердит устав «Украинского института» и порядок проведения конкурса на должность директора, МИД проведет конкурсы, и в Институте появятся руководство и штат. Но стратегия и тактика работы еще только вырабатываются. На 2017 в бюджете МИД выделено 77 млн грн на работу с украинской диаспорой и на формирование имиджа Украины. Из этой суммы 7 млн грн предусмотрено для проектов, ориентированных на украинцев, проживающих за рубежом, 48 млн – на обеспечение положительного имиджа страны и 22 млн – на функционирование «Украинского института».

И речь вовсе не о том, что Украина сегодня финансово не может позволить себе соперничать с РФ, нет. Вопросы очень простые и возникают сами собой: А кто сегодня в Украине занимается изучением Украины? Истории, культуры, языка? Какие существуют государственные программы поддержки таких исследований? А частные? Может быть , какой - нибудь фонд практикует оплату съемок фильмов на украинском языке? Или существуют резиденции для писателей, которые пишут на украинском языке? П родолжать задавать вопросы можно бесконечно. Речь не о соперничестве, а о деятельности как таковой, чего мы ждем?