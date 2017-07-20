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«Мягкая сила» или о новых стратегиях международной политики
20.07.2017 19:11
Ситуация с референдумом в Нидерландах, а также другие
промахи
нашей страны на международной арене показали, что никакие сиюминутные проблемы не должны заслонять будущее. Учитываем ли мы сегодня существующие в мире тренды по продвижению своего будущего?
В 2007 году был создан указом президента РФ № 796 фонд
«
Русский мир
»
, цель которого
–
популяризация в России и мире русского языка и культуры. Основной ареал продвижения идей фонда
–
страны СНГ, но фонд работает во всем мире и на сегодня существует уже 250 центров и кабинетов в 76 странах
.
О
фициально российская диаспора составляет 11 млн.
чел.,
н
о так как фонд считает
«
русскими
»
всех
,
кто в той или иной степени изучал русский язык и культуру, то таких
«
россиян
»
насчитывается примерно 120-130 млн. (кстати, сразу становится понятно
,
для чего нужен закон
«О
российской нации
»
), то есть
,
как и население самой России.
Т
аким довольно нехитрым способом происходит увеличение диаспоры в десять раз, получается, что в России проживает столько же
«
русских
»
, как и за рубежом.
В первый год существования бюджет фонда составлял около 20 млн евро государственных средств,
это без учета
частны
х
пожертвовани
й
, объем которых не раскрывается. В дальнейшем государственное финансирование по ряду причин было сокращено (на 2017 год в бюджете предусмотрено 7 млн евро), но т.к. часть финансирования является скрытой, невозможно установить
,
действительно ли оно уменьшилось. За 10 лет своего существования фондом было выдано около 3000 грантов, партнерами фонда являются около пяти тысяч организаций и учреждений более чем в ста странах мира. До 2020 года планируется потратить 3,75 миллиарда рублей на популяризацию русского языка в мире.
Фонд активно продвигает свои интересы, например, в... Сирии. В 2014 году было принято решение об обязательном изучении русского языка во всех школах Сирии. В настоящее время русский язык в этой стране изучают 11 тыс. школьников в 110 школах. Цель на ближайшие два года довести это число до 50 тыс. человек. А Дамасский университет планирует принять около 500 студентов на специальность “русский язык”. Точно также принимают зарубежных студентов в России, им оплачивают обучение и даже компенсируют расходы на дорогу.
И это только малая часть деятельности РФ по популяризации русского языка и культуры. Существует еще как минимум две структуры: Россотрудничество и Международный совет российских соотечественников, которые ведут
по
хожую деятельность и представительство в мире/СНГ которых ничуть не меньше.
Такая деятельность не является инновационной, подобные институты и фонды содержит каждая уважающая себя страна, претендующая на весомую роль в глобальной политике.
Турция, например, создала
Центр турецкой культуры имени Юнуса Эмре
, открытие которых
началось в 2009 году
при поддержке
Фондом Юнуса Эмре, созданным 5 мая 2007 года по инициативе президента Турецкой Республики А. Гюля и продолжается по сегодняшний день.
Он н
азван в честь турецкого литератора и общественного деятеля Юнуса Эмре. С 2009 по 2011 год Фонд Юнуса Эмре открыл 18 культурных центров. На сегодня во всем мире существует 43 культурных центра.
КНР продвигает свои культурные интересы с помощью Института Конфуция.
Первый Институт Конфуция был открыт 21 ноября 2004 года в Сеуле, Южная Корея, после создания экспериментального института в Ташкенте, в июне 2004 года. По состоянию на 2014 год
на
шести континентах насчитывалось более 480 институтов Конфуция в десятках стран. По оценкам Министерства образования КНР, к 2010 году 100 миллионов человек за рубежом изучали китайский язык. КНР планирует открыть 1000 институтов Конфуция к 2020 году.
Украина в
этом году планирует создать четыре зарубежные представительства – в Варшаве, Берлине, Париже, Риме – государственного учреждения «Украинский институт». В следующем – открыть офисы еще в Нью-Йорке и, возможно, Пекине. Однако к концу года Институт должен пройти организационные этапы становления. Ожидается, что после того как Минюст утвердит устав «Украинского института» и порядок проведения конкурса на должность директора, МИД проведет конкурсы, и в Институте появятся руководство и штат. Но стратегия и тактика работы еще только вырабатываются. На 2017 в бюджете МИД выделено 77 млн грн на работу с украинской диаспорой и на формирование имиджа Украины. Из этой суммы 7 млн грн предусмотрено для проектов, ориентированных на украинцев, проживающих за рубежом, 48 млн – на обеспечение положительного имиджа страны и 22 млн – на функционирование «Украинского института».
И речь вовсе не о том, что Украина сегодня финансово не может позволить себе соперничать с РФ, нет. Вопросы очень простые и возникают сами собой: А кто сегодня в Украине занимается изучением Украины? Истории, культуры, языка? Какие существуют государственные программы поддержки таких исследований? А частные? Может быть
,
какой
-
нибудь фонд практикует оплату съемок фильмов на украинском языке? Или существуют резиденции для писателей, которые пишут на украинском языке?
П
родолжать задавать вопросы можно бесконечно. Речь не о соперничестве, а о деятельности как таковой, чего мы ждем?
Задача не в том, чтобы всех победить – речь о достаточно банальной инвестиции в себя и собственное завтра. По крайней мере, для тех, кто связывает это завтра с Украиной.
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