Янтарная республика

Тема эта совершенно не новая - нелегальная добыча янтаря очень серьезная проблема, которую просто отказываются замечать. С одной стороны это не удивительно, наладить поставки янтаря за границу рядовые добытчики вряд ли смогли бы самостоятельно. С другой практически все акции полиции по изъятию мотопомп и задержанию копателей заканчиваются либо массовыми митингами, перекрытиями международных автодорог, либо вооруженным сопротивлением. При этом Нацполиция еще в августе 2016 года отчиталась о том, что “янтарная мафия” полностью взята под контроль. Возникает вопрос, о каком именно контроле идет речь?





Сюжет этот до боли знакомый, в Донецкой области тоже очень долго не было проблемы копанок, вот не было - и все. Копанки были, а проблемы нет. Митинги и перекрытия дорог тоже были, вооруженное сопротивление со временем началось. Я не отрицаю разжигание конфликта со стороны внешних сил, но удивляюсь уверенности многих людей, которые почему-то уверены, что в другой области также разжечь нельзя.





По сути, “янтарная мафия” это такой же “ДНР”. И совершенно не удивляет очень знакомое бездействие правоохранительных органов - неизвестные в камуфляже без опознавательных знаков и балаклавах перекрыли международную трассу, остановили движение - все хорошо, так и надо, в Европе каждый день так происходит. Полное бездействие полиции, хотя, возможно, уже “полиция с народом”?





Протестующие требуют узаконить добычу янтаря и это, безусловно, прекрасно, но продавать они его как собираются? Контрабандой за границу, как и сейчас? К слову, завтра заканчивается ультиматум, и блокада трассы начнется опять. Задержки с поставками, срыв сроков выполнения по договорам? Ну и что, никто не стремиться защищать интересы малого и среднего бизнеса, да и крупного тоже. А за рубежом наверняка все привыкли к тому, что такое вести бизнес с украинскими компаниями.





Удивляет однобокость суждений и восприятие реальности действующей властью, ведь, по сути, если действия предпринимаются одни и те же, то и санкции за них должны быть одинаковые, не так ли? По этому поводу вопросов у меня несколько, хотя они риторические и даже немного юмористические:





Почему в Ровненской (а именно так она называется с 1991 года) области не введен режим АТО?

Почему до сих пор не введен пропускной режим?

Почему там выплачивают пенсии?

Почему не введена товарная блокада?