Страна Украина vs Государство Украина

Не так давно я писал, что таким неуправляемым наше государство еще никогда не было. Но, в последнее время возникает вопрос: а вообще чем управляет государственный аппарат? Страна – есть, как бы кто не старался, Народ – есть, вопреки всему, а государство (как управляющая и принуждающая организация)?





Совсем недавно генеральный прокурор озвучил статистику раскрываемости преступлений по стране – 30% раскрытий, при этом, например, в городе Киев было раскрыто 16% преступлений. Конечно, в полиции общий некомплект порядка 20% и идет реформа уже третий год. А в судах некомплект судей 50%, уже дошло до того, что в некоторых судах судей нет в принципе, тоже, кстати, реформа идет.





Вот первого марта копатели янтаря повредили железнодорожное полотно, подъезд к Клесовскому карьеру. На место выехали сотрудники Укрзализници и полицейские. Их встретило порядка 400 вооруженных копателей и предложило проследовать в известном направлении. Обследовать полотно не получилось. Это ведь нормальная ситуация, в Европе так обычно и бывает…





Но размытое жд-полотно не так и страшно. Не сегодня, так завтра копатели начнут размывать государственную границу с Беларусью в поисках янтаря. Думаю, не надо объяснять, к каким последствиям в отношениях между странами это приведет. Хотя, какой там... «свідчить про зацікавленість третьої сторони завдати шкоди українсько-* відносинам» – так ведь обычно наш МИД отвечает?





Вообще «третья сторона» стала уже притчей во языцех, не иначе. Казалось бы, такая очевидная (для человека, исповедующего продвигаемые властью тезисы последних трех лет) ситуация: патриоты ликвидируют торговлю с оккупантами/террористами. Как бы не так, все как один спикеры от власти говорят просто: ситуация на руку России, блокада в ее интересах.





Пожалуй, это стало настоящим откровением для людей, но на этом все не закончилось. Вдруг оказалось, что антрацит мы покупаем никак не в ЮАР, для многих открытием было и то, что на неподконтрольной территории существуют подконтрольные предприятия, за прошлый год они дали в бюджет более миллиарда долларов налогов, на них работает около 15% населения ОРДЛО и получает зарплату в гривнях на банковские карты. При этом механизма выплачивать там пенсии по-прежнему почему-то нет. Вскрылось очень много «особенностей», о которых предпочитали не говорить.





Но самое главное то, что госаппарат ничего не может сделать с блокирующими, вся огромная государственная машина против 100 человек – и ничего. Министр ВД просит АТЦ СБУ дать ему полномочия, командующий Нацгвардией просит решение суда, Президент просто просит не раскачивать лодку и строить будки для собак.





Сложившаяся в стране ситуация долго продолжаться не может.





Как оказалось, ничего нельзя сделать с ростом преступности, копателями янтаря, песка, вырубкой леса и даже тем, что депутаты не ходят в Верховную Раду – «повноважень тупо нема».





Вопрос пенсий для жителей ОРДЛО станет острее после того, как те же люди, которые говорят «нет механизма выплаты пенсий», признались, что в ОРДЛО идет выплата зарплат. Таким образом, в ООН улыбаться придется еще глупее и загадочнее, чем до этого.





И самое главное: бюджет Украины на 2017 год был рассчитан с учетом налогов и товарооборота, стоимости угля (а соответственно, электроэнергии), полученных из ОРДЛО. А это несколько десятков миллиардов гривень чьих-то пенсий, стипендий, пособий на ребенка, вы ведь правда не думаете, что госаппарат начнет экономить нa себе?