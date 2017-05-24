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Приватизация в энергетике: мифы, реальность, былой опыт
24.05.2017 11:05
В
Украине вновь заговорили о приватизации облэнерго. На сегодняшний день
государство владеет контрольными пакетами шести энергораспределительных
компаний. Перспективы приватизации достаточно предсказуемы. Процесс
разгосударствления облэнерго тянется очень долго. Например, попытки
приватизации «Черкассыоблэнерго» продолжаются без малого 20 лет.
С
одной стороны, мы должны понимать, что приватизация облэнерго неизбежна. Этому
есть объективные и субъективные причины. Объективные лежат на поверхности. За
последние 3 года экономика резко ослабила позиции. Иссякает денежный поток в
бюджетоформирующих отраслях. Закрываются производства. ВВП страны сократился
более чем вдвое. Упали денежные доходы населения. Государство предпринимает не
слишком результативные попытки так или иначе наполнить бюджет.
Теперь
о субъективных причинах. Опыт мировой экономики свидетельствует, что частная
собственность гораздо эффективнее. В нашем случае государство вообще не может
эффективно чем-то управлять. Максимум, оно способно забрать объект у одного
владельца и отдать другому, что, собственно, и происходит.
Ни
один мало-мальски серьезный и ответственный западный инвестор в Украину сейчас
не придет. Украина – зона повышенного риска, настолько высокого, что инвесторы
не будут рисковать даже миллионом долларов, не то что сотнями миллионов.
Наиболее вероятным конечным бенефициаром облэнерго будут резиденты Украины. И,
скорее всего, договоренности относительно раздела объектов приватизации уже
существуют.
С
официальной точки зрения, государство обязано приложить максимум усилий, чтобы
продать ликвидный актив (а энергетические инфраструктурные компании в Украине
являются едва ли не последним серьезным ликвидным активом) как можно дороже.
Для этого должны быть приняты те или иные решения, закрепленные в
законодательных актах, вторичном законодательстве.
С
другой стороны, в интересах резидентов Украины купить объект как можно дешевле.
И вполне очевидно, что влиять на процесс приватизации могут люди, которые
входят во власть. Соответственно, принятие решений зависит от того, какую сумму
они готовы выложить за возможность приватизировать ликвидные объекты.
По
идее, государство должно было уже давно принять решение о максимизации цены
продажи, в частности ввести стимулирующее тарифообразование и двухставочный
тариф. Однако за последние 3 года таких решений принято не было. Последний раз
Регулятор обещал утвердить переход на модель
RAB
-регулирования
до 1 января 2017 года. Но внезапно Регулятор решил в очередной раз повременить.
Причины пояснили переносом сроков приватизации облэнерго. Когда решение будет
принято – сказать трудно. Лица, заинтересованные в приобретении активов
распределительных компаний, имеют рычаги влияния в том числе и на руководство
Регулятора.
Цивилизованные
страны работают по двух- и даже трехставочному тарифу. Это мощный инструмент
формирования благоприятной инвестиционной среды. В Законе «О рынке
электроэнергии» кратко упоминается о возможности существования двухставочного
тарифа, а точнее о том, что тариф на распределение электроэнергии может
состоять из нескольких ставок, в том числе и ставки за использование
присоединенной мощности. Но когда это будет реализовано, сказать трудно. На
данный момент закон не подписан Президентом. Более того, в парламенте проходило
голосование по вопросу отмены результатов голосования за документ во втором
чтении. Впрочем, даже если закон вступит в силу, не факт, что он будет
реализован в полном объеме.
Во-первых,
возникает вопрос, могут ли быть реально реализованы законодательные положения в
Украине? Опыт построения новой модели энергорынка, соответствующей требованиям
III энергопакета ЕС, свидетельствует, что эта модель не является универсальной.
В Болгарии, Прибалтике, Македонии такая модель не работает. Даже в тех странах,
где она устойчиво функционирует, к примеру – в той же Австрии, трансформация
рынка происходила в течение 20 лет. И этот процесс до сих пор не завершен.
Во-вторых,
если закон будет все же реализовываться, достигнет ли он основной цели –
обеспечения надежной, бесперебойной, безопасной поставки электроэнергии
потребителям? Краеугольный камень
III
энергопакета –
предоставление возможности свободного выбора поставщика. В Украине должен
появиться отдельный вид деятельности – поставка электроэнергии. Сейчас это
прерогатива облэнерго, которые также предоставляют услуги по присоединению
новых абонентов к низковольтной сети и распределению электроэнергии. Новое
законодательство запрещает иметь какие-либо официальные связи между
компаниями-распределителями и поставщиками.
Однако
реалии жизни таковы, что новоиспеченные поставщики не будут обладать
материальным и финансовым ресурсом для выполнения своих обязательств перед
потребителем в полном объеме. Вполне возможна ситуация, когда поставщик кроме
конторы, в которой он будет сидеть, не будет владеть больше ничем. Например, в
Германии имеют место случаи банкротства поставщиков электроэнергии с
количеством присоединенных абонентов более 700 тысяч. Так это в Германии. А что
может быть в Украине… Физическое движение электроэнергии обеспечивает не
поставщик, а распределительная компания. Потребителю надежнее заключить договор
именно с распределительной компанией. В задаче спрашивается – зачем нужен
посредник? Второй вопрос – сколько будет стоить посредник потребителю? Никто об
этом не думает, но во главу закона, тем не менее, вынесен именно пункт о
посредниках. Все принципиальные вещи оставлены на потом.
Вопрос
приватизации облэнерго невозможно рассматривать в отрыве от преобразований,
которые происходят на рынке электроэнергии. Последняя серьезная приватизация 4
облэнерго осуществлена в 2001 году. Тогда Украина была гораздо более устойчивым
и спокойным государством. Но даже в те времена серьезный иностранный инвестор в
Украину не зашел. Достаточно остро стоял вопрос о том, какой должна быть норма
прибыли на вложенный капитал. Были очень жесткие дебаты. Называли две цифры –
7% и 17%. В конечном итоге, было принято решение о норме прибыли в размере 17%.
Это обусловливалось определенными инвестиционными обязательствами, которые брал
на себя инвестор, прежде всего 100% оплатой электроэнергии в рынок. Этот пример ярко демонстрирует сегодняшние
споры о том, какая норма прибыли на вложенный капитал должна быть –
дифференцированная или фиксированная.
К сожалению, сегодня приоритет отдается исключительно элементам борьбы за передел собственности. Те, кто имеет рычаги влияния на власть, пытаются всячески отодвигать конкурентов. В свою очередь, государство игнорирует создание стимулов для появления прозрачного рынка электроэнергии. Я не могу ответить на вопрос, какие уроки извлекла Украина из прежнего опыта приватизации. Вижу лишь то, что в данный момент правительство живет по принципу «если мне что-то не приносит ежедневного профита, мне не важно, кто как себя чувствует».
теги: энергетическая стратегия Украины, электроэнергия, энергетика, энергобаланс, облэнерго, распределительные электросети
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