Электроэнергетика–2016: ожидания и реальность

Эксперты отечественной электроэнергетической отрасли возлагали достаточно серьезные надежды на старт реформ в 2016 году. Нацеленность чиновников на качественное реформирование стратегического сектора экономики внушала определенный оптимизм. К сожалению, сегодня, когда можно подводить итоги минувшего сезона, становится очевидным: полноценно оправдались лишь некоторые ожидания операторов рынка.

Напрасные ожидания

Можно констатировать – системных преобразований не произошло. Глобальных реформ мы так и не увидели. В целом, прошлый год прошел под знаком продолжения хаотичных действий и имитации изменений. Ничего хорошего это не принесло.

С одной стороны, отрасль позитивно восприняла введение всеукраинской концепции перевода распределительных электрических сетей на средний класс напряжения в 20 кВт. С другой – так и не были выработаны четкие, единые подходы к технической реализации проекта. Или взять тот же законопроект «О рынке электрической энергии», который был принят парламентом в первом чтении еще в сентябре 2016 года, однако на этом все и закончилось. До принятия документа в целом дело не дошло. Законодательное промедление, а также ряд других объективных факторов, затормозили запуск в нескольких облэнерго пилотных проектов «стимулирующего тарифообразования» (RAB-регулирования). Введение этой европейской модели было одним из самых насущных вопросов реформирования отрасли. Однако, Регулятор не стал спешить, не давая при этом внятных пояснений.

Недальновидная политика

На самом деле, введение R АВ-тарификации не имеет прямой связи с принятием закона Проще говоря, ничего не мешает принять решение о введении модели стимулирующего тарифообразования, не дожидаясь, когда Верховная Рада Украины проголосует закон. Это создало бы инвестиционный механизм модернизации электрических сетей, поддержания их в исправном состоянии и, как следствие, привело бы к минимизации потерь. Однако, такой механизм не создан. И момент его создания постоянно откладывается.

Вместе с тем, НКРЭКУ безосновательно начала «закручивать гайки», предъявляя облэнерго фактически не выполнимые требования по сокращению потерь в локальных электросетях. В частности, соответствующее постановление Регулятора было принято 23 февраля текущего года. К чему это может привести? Только к одному – сокращению и без того скудных оборотных средств облэнерго, которые направляются на инвестиционные программы, к тому же принято решение НКРЭ об обязательном реинвестировании более 50% прибыли. Как известно, на сегодняшний день, государство покрывает лишь 10% от необходимых потребностей облэнерго на поддержание низковольтных систем в технически исправном состоянии.

Согласитесь, глупо что-то требовать от предприятия до того момента, пока оно не начало работать, не произвело продукцию, не продало ее и не получило прибыль. Игнорирование модели RAB -регулирования лишает облэнерго возможности создать инвестиционный механизм, который бы позволил получать прибыль от вложения средств в модернизацию сетей и, соответственно, сокращение энергопотерь. Тем не менее, из операторов пытаются выжать последние финансовые ресурсы, что лишь усугубит ситуацию.

Кредитная кабала

В 2016 году старт проекта стимулирующего тарифообразования откладывался трижды. Несколько раз менялся и список пилотных областей, в которых планируется тестировать нововведение. Такая неопределенность государства весьма насторожила рынок. Ведь переход на западноевропейскую модель ценообразования, позволяет энергокомпаниям при сравнительно невысоком росте тарифа привлекать значительные средства в развитие сетей энергоснабжения. А такие инвестиции в настоящее время для Украины являются критически необходимыми. Сохранение действующей административной системы приведет к упадку и без того изношенных линий электроснабжения. В итоге, Украина будет вынуждена в авральном порядке брать кредиты и срочно модернизировать энергосистему. А это, в свою очередь, в случае своевременного непогашения займов, может привести к полной потере Украиной прав собственности на энергораспределительные объекты либо лишению возможности получать доходы от продажи электроэнергии.

Заведомый провал

RAB-регулирование – это не только инвестиционная привлекательность сегмента, но и гарантии качества поставок электроэнергии. Однако, говоря о вероятности введения стимулирующего тарифообразования, регулятор ограничивает срок достижения утвержденных показателей качества поставок электроэнергии 10-ю годами. Однако, в соответствии с опытом передовых европейских стран, реалистичный срок достижения цели составляет не менее 15 лет. Таким образом, государство изначально закладывает недостижимые показатели, обрекая жизненно важную для украинской энергетики реформу на заведомый провал.

Отечественная энергетика должна быть реформирована путем плавного и последовательного переходного периода. Вначале должна быть внедрена модель стимулирующего тарифообразования. Без этого в принципе невозможно добиться качества поставок электроэнергии. Мы говорим о том, что после введения RAB – тарификации, должно пройти минимум 5 лет. И только после этого, на основе всестороннего объективного анализа улучшения экономических показателей и технического состояния сетей, можно что-то требовать в разумных пределах от операторов рынка - управляющих компаний распределительных сетей. Но, повторюсь, на достижение европейских показателей качества поставок электроэнергии потребуется не менее 15 лет.

Ждем перемен

Еще один момент. Раз уж разговор зашел о Нацкомиссии, стоит сказать о недавнем расширении ее полномочий, а также изменениях в части приведения тарифов на электроэнергию в соответствие с рыночными реалиями. Данные реформы в целом можно охарактеризовать положительно – начато движение к устранению перекрестного субсидирования, усилилась мотивация к энергонезависимости, внедрению энергосберегающих технологий, образованию источников распределительной генерации.

Однако, этого явно недостаточно. Поэтому отрасль продолжает ждать коренных изменений в 2017 году. Среди наиболее актуальных шагов, помимо перехода на RAB-регулирование, должно стать принятие закона «О рынке электрической энергии». Он, как минимум, позволит начать наведение порядка в отношениях между энергопоставляющими компаниями и потребителями электроэнергии. А это, в свою очередь, будет способствовать зарождению на рынке здоровой конкуренции в сегменте энергетики.

Одним из наиболее важных пунктов законопроекта является положение о введении двухставочного тарифа. Что это такое? Прежде всего, стоит отметить, что речь не идет об очередном повышении тарифов для потребителей. В данном случае предполагается разделение и оптимизация внутренней структуры тарифа. Постоянной константой станет плата за присоединенную мощность. Для населения, как правило, она составляет 5 кВт. Вторая составляющая тарифа – переменная. Она будет взиматься в зависимости от объема потребленной электроэнергии на основании утвержденной Регулятором ставки. Проще говоря, население будет обязано ежемесячно оплачивать 5 кВт даже в том случае, если не потребляло электроэнергию вообще. Человек, к примеру, уехал в отпуск. Это – плата за предоставленную возможность в любое время щелкнуть выключателем и зажечь свет. Вне зависимости от того пользуется ли потребитель или нет электроэнергией, компании несут большие затраты на предоставление ему такой возможности. Таким образом, гарантированная ежемесячная оплата 5 кВт, позволит компенсировать затраты поставщиков электроэнергии, обеспечивая ее бесперебойную круглосуточную поставку в дальнейшем.

Еще одним краеугольным камнем законодательных ожиданий энергетиков является пункт о стимулировании привлечения в отрасль инвестиций, в том числе – на освоение технологий использования возобновляемых источников энергии. Без привлечения капитала добиться сокращения технологических и коммерческих потерь электроэнергии невозможно.

Отрасль готова и с нетерпением ждет перемен. Государство должно наконец-то сделать решительные шаги.