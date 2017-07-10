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За опоздание в школу – штраф, 60 фунтов стерлингов
10.07.2017 19:31
Папам и
мамам, чьи дети ходят в начальную школу, угрожает штраф, если их ребенок
опоздает на первый урок.
Каждому, кто
откажется своевременно оплатить штраф в размере 60 фунтов стерлингов, он будет
увеличен в два раза.
Так как
штрафы предназначены для родителей, то для семьи, где два родителя и оба несут
ответственность за воспитание ребенка, штраф будет выписан каждому из них.
Итого – 240 фунтов стерлингов.
Родители,
которые вообще отказываются платить штраф, могут быть вызваны в суд и решением
суда брошены за решетку. Вот так, за опоздание – тюремный срок.
Это, в каком
это веке, и в каком это государстве, были такие деспотические законы? Это
сегодня, в стране с самой старой демократией, в Англии. Об этом пишут ряд
английских изданий, такие как Mirror и dailymail.co.uk.
Во время уроков, но не на уроках
«Моя собака
съела тетрадь с домашними заданиями», «Я не нашел ключ от велосипеда» или
просто «Я проспал». Список отговорок и причин, почему ученик не пришел вовремя
в школу может быть бесконечным. Чтобы положить этому конец, в Англии, в школах
Гемпшира, Суссекса, Уэссекса и Уэст-Мидлендса принято решение, за опоздание
ребенка на 30 минут на первый урок, штраф – 60 фунтов стерлингов и при этом,
каждому родителю. Если родители не оплачивают штраф в течение 28 дней, то он увеличивается
в два раза, до 240 фунтов стерлингов. В западном Суссексе, родителям сразу
выписывают штраф в размере 120 фунтов стерлингов. Если же они готовы оплатить
его в течение 21 дня, то штраф понижается до 60 фунтов стерлингов.
Родители
возмущены и говорят, что это просто выкачивание денег. Когда же родителям
замечают, что штраф это последнее средство, и чтобы избежать его, они должны
приводить детей сами в школу, то они говорят, что: «Многие ученики предпочли бы
потерять руку, чем быть приведенным за нее родителем в школу».
«Каникулы» во время учебы
В Германии
штрафы намного больше, но относятся к тем случаям, когда родители под разными
предлогами за несколько дней до каникул забирают своих детей из школы или
наоборот, после каникул со значительным опозданием приводят в школу.
Причины,
которые бы объясняли такие опоздания, также разные. Это и 80-летие бабушки, и
свадьба близкого, или просто более дешевые билеты на самолет в этот период. В
любом случае должно быть разрешение администрации школы, которое не выдается
автоматически. Если же такого разрешения нет, и ребенок в учебное время будет
встречен полицией в аэропорту, то родителей ожидает штраф. В Гессене, за такой
прогул штраф 100 евро, если прогул больше шести дней, то 150 евро. В земле Северный
Рейн-Вестфалия штраф до 1000 евро, в Баварии от 5 до 1000 евро, а в Берлине до
2000 евро.
Отец в суде, за то, что забрал из
школы свою дочь без разрешения
Недавно в
Англии отец троих детей, собрался жениться в Греции и решил забрать их из
школы. С семи и десятилетней дочками проблем не было, а вот 12-летнюю дочку Кэти
школа не отпустила. Несмотря на это, отец забрал и ее. Теперь за свой поступок
он будет отвечать в суде.
Вопрос, а
что если учителя с уроков отправили на какую-то встречу, а директор не провел
урока, так как его срочно вызвали в администрацию на совещание, а целый класс
сняли с уроков на обеспечение массовки на каком-то событии? Извините - это уже
другая страна и другая жизнь.
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