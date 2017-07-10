За опоздание в школу – штраф, 60 фунтов стерлингов





Папам и мамам, чьи дети ходят в начальную школу, угрожает штраф, если их ребенок опоздает на первый урок.

Каждому, кто откажется своевременно оплатить штраф в размере 60 фунтов стерлингов, он будет увеличен в два раза.

Так как штрафы предназначены для родителей, то для семьи, где два родителя и оба несут ответственность за воспитание ребенка, штраф будет выписан каждому из них. Итого – 240 фунтов стерлингов.

Родители, которые вообще отказываются платить штраф, могут быть вызваны в суд и решением суда брошены за решетку. Вот так, за опоздание – тюремный срок.

Это, в каком это веке, и в каком это государстве, были такие деспотические законы? Это сегодня, в стране с самой старой демократией, в Англии. Об этом пишут ряд английских изданий, такие как Mirror и dailymail.co.uk.

Во время уроков, но не на уроках

«Моя собака съела тетрадь с домашними заданиями», «Я не нашел ключ от велосипеда» или просто «Я проспал». Список отговорок и причин, почему ученик не пришел вовремя в школу может быть бесконечным. Чтобы положить этому конец, в Англии, в школах Гемпшира, Суссекса, Уэссекса и Уэст-Мидлендса принято решение, за опоздание ребенка на 30 минут на первый урок, штраф – 60 фунтов стерлингов и при этом, каждому родителю. Если родители не оплачивают штраф в течение 28 дней, то он увеличивается в два раза, до 240 фунтов стерлингов. В западном Суссексе, родителям сразу выписывают штраф в размере 120 фунтов стерлингов. Если же они готовы оплатить его в течение 21 дня, то штраф понижается до 60 фунтов стерлингов.

Родители возмущены и говорят, что это просто выкачивание денег. Когда же родителям замечают, что штраф это последнее средство, и чтобы избежать его, они должны приводить детей сами в школу, то они говорят, что: «Многие ученики предпочли бы потерять руку, чем быть приведенным за нее родителем в школу».

«Каникулы» во время учебы

В Германии штрафы намного больше, но относятся к тем случаям, когда родители под разными предлогами за несколько дней до каникул забирают своих детей из школы или наоборот, после каникул со значительным опозданием приводят в школу.

Причины, которые бы объясняли такие опоздания, также разные. Это и 80-летие бабушки, и свадьба близкого, или просто более дешевые билеты на самолет в этот период. В любом случае должно быть разрешение администрации школы, которое не выдается автоматически. Если же такого разрешения нет, и ребенок в учебное время будет встречен полицией в аэропорту, то родителей ожидает штраф. В Гессене, за такой прогул штраф 100 евро, если прогул больше шести дней, то 150 евро. В земле Северный Рейн-Вестфалия штраф до 1000 евро, в Баварии от 5 до 1000 евро, а в Берлине до 2000 евро.

Отец в суде, за то, что забрал из школы свою дочь без разрешения

Недавно в Англии отец троих детей, собрался жениться в Греции и решил забрать их из школы. С семи и десятилетней дочками проблем не было, а вот 12-летнюю дочку Кэти школа не отпустила. Несмотря на это, отец забрал и ее. Теперь за свой поступок он будет отвечать в суде.

Вопрос, а что если учителя с уроков отправили на какую-то встречу, а директор не провел урока, так как его срочно вызвали в администрацию на совещание, а целый класс сняли с уроков на обеспечение массовки на каком-то событии? Извините - это уже другая страна и другая жизнь.