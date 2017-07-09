Он был изгоем, а станет союзником





После встречи в Гамбурге президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, американская пресса с одной стороны не знает что произошло, а с другой стороны не может понять, как такое вообще могло произойти.

Журнал Тime пишет о том, что три года назад во время саммита G20 в Брисбене, Австралия, тогдашний премьер-министр Канады Стивен Харпер сказал при встрече лидеру России: «Я, наверно, должен пожать вам руку», «Но я хочу сказать вам только одну вещь» «Вам нужно убираться из Украины». Позднее западные СМИ показывали, что во время ланча никто не хотел сидеть рядом с Путиным и стулья с двух сторон от него были пусты.

Австралия, Брисбен

Барак Обама неоднократно сравнивал тогда действия Кремля с лихорадкой Эбола. В результате, оказавшись в положении изгоя, Путин раньше времени покинул саммит.

Спустя три года положение изменилось. Об этом уже можно было судить исходя из приветственного слова Ангелы Меркель. В своем выступлении она сказала о необходимости помощи странам Африки, расширении роли женщины в обществе, но не говорила о свободе слова, демократии, гражданских правах. Она отмечала, что «Решения часто можно найти только в том случае, если мы готовы пойти на компромисс, если мы будем гибкими». И действительно, как можно говорить о свободе слова, когда американский президент открыто выступает против прессы, мигрантов и религиозных меньшинств.

Более двух часов продолжалась встреча Трампа и Путина. Никто не может сказать о чем же там говорилось. И хотя The New York Times, со ссылкой на источник в Белом доме пишет, что якобы Трамп дважды требовал честного ответа от Владимира Путина на вопрос о вмешательстве России в выборы в США, многие журналисты мало доверяют такому факту. Подозрение вызывает уже то обстоятельство, что на встрече двух лидеров с американской стороны присутствовал только госсекретарь США Рекс Тиллерсон и переводчик. Возможно, это было сделано специально, чтобы никто потом не мог сказать, что Дональд Трамп не выставлял никаких претензий к Путину. Тем более сам Трамп неоднократно заявлял, что никто не знает точно о вмешательстве, и о том, было ли это одно государство или несколько государств.

По этому поводу сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью NBC News’ сказал: «Он, (Дональд Трамп) буквально, единственный, кого я знаю, кто не верит, что Россия атаковала наши выборы в 2016 году ».

Относительно идеи Трампа о создании вместе с Россией совместных сил по кибербезопасности, Линдси Грэм заметил, что это «Не самая тупая идея, которую я когда-либо слышал, но она довольно близка к этому».

По этому поводу newsweek.com приводит слова другого республиканца Марко Рубио: «Партнерство с Путиным в вопросах «кибербезопасности» сродни партнерству с Асадом по химическому оружию». А демократ Адам Шифф заметил: «Если это наша лучшая защита выборов, мы могли бы просто отправить наши избирательные урны в Москву».

Вот так, вчера был изгоем, а завтра может стать союзником.