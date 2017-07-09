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Он был изгоем, а станет союзником
09.07.2017 23:29
После встречи в Гамбурге президента
США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, американская пресса с
одной стороны не знает что произошло, а с другой стороны не может понять, как
такое вообще могло произойти.
Журнал Тime
пишет о том, что три года назад во время саммита G20 в Брисбене, Австралия,
тогдашний премьер-министр Канады Стивен Харпер сказал при встрече лидеру России:
«Я, наверно, должен пожать вам руку», «Но я хочу сказать вам только одну вещь» «Вам
нужно убираться из Украины». Позднее западные СМИ показывали, что во время
ланча никто не хотел сидеть рядом с Путиным и стулья с двух сторон от него были
пусты.
Австралия, Брисбен
Барак Обама
неоднократно сравнивал тогда действия Кремля с лихорадкой Эбола. В результате,
оказавшись в положении изгоя, Путин раньше времени покинул саммит.
Спустя три
года положение изменилось. Об этом уже можно было судить исходя из приветственного
слова Ангелы Меркель. В своем выступлении она сказала о необходимости помощи
странам Африки, расширении роли женщины в обществе, но не говорила о свободе слова,
демократии, гражданских правах. Она отмечала, что «Решения часто можно найти только в том случае, если мы готовы пойти на
компромисс, если мы будем гибкими». И действительно, как можно говорить о
свободе слова, когда американский президент открыто выступает против прессы,
мигрантов и религиозных меньшинств.
Более двух
часов продолжалась встреча Трампа и Путина. Никто не может сказать о чем же там
говорилось. И хотя The
New York Times, со ссылкой на источник в Белом доме пишет, что якобы
Трамп дважды требовал честного ответа от Владимира Путина на вопрос о
вмешательстве России в выборы в США, многие журналисты мало доверяют такому
факту. Подозрение вызывает уже то обстоятельство, что на встрече двух лидеров с
американской стороны присутствовал только госсекретарь США Рекс Тиллерсон и
переводчик. Возможно, это было сделано специально, чтобы никто потом не мог
сказать, что Дональд Трамп не выставлял никаких претензий к Путину. Тем более
сам Трамп неоднократно заявлял, что никто не знает точно о вмешательстве, и о
том, было ли это одно государство или несколько государств.
По этому
поводу сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью NBC News’ сказал: «Он, (Дональд Трамп) буквально, единственный,
кого я знаю, кто не верит, что Россия атаковала наши выборы в 2016 году ».
Относительно
идеи Трампа о создании вместе с Россией совместных сил по кибербезопасности,
Линдси Грэм заметил, что это «Не самая тупая идея, которую я когда-либо
слышал, но она довольно близка к этому».
По этому
поводу newsweek.com
приводит слова другого республиканца Марко Рубио: «Партнерство с Путиным в вопросах «кибербезопасности» сродни партнерству
с Асадом по химическому оружию». А
демократ Адам Шифф заметил: «Если это
наша лучшая защита выборов, мы могли бы просто отправить наши избирательные
урны в Москву».
Вот так,
вчера был изгоем, а завтра может стать союзником.
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